Sosyal Medya İçin Tercih Edilebilecek Yapay Zeka Araçları

Sosyal medya uygulamalarının sayısı arttıkça her birinde ayrı ayrı hesap yönetmek ve içerik paylaşmak gittikçe daha zor bir hale geliyor. Ancak üzülmenize gerek yok. Çünkü bu sorunu ortadan kaldırabilen yapay zekâ araçları mevcut.

Siz de bu araçlardan destek alarak sosyal medyada kısa sürede daha başarılı olabilirsiniz. Mevcut hesaplarınızı tek ekranda yönetmenize, daha nitelikli içerikler üretmenize ve paylaşımlarınızdan aldığınız sonuçları analiz edip rapor çıkarmanıza imkân tanıyan AI araçları ile sosyal medyada hız kazanmak sizin elinizde.

Sosyal Medya İçin Kullanabileceğiniz 6 Kullanışlı Yapay Zeka Aracı

Hootsuite

Buffer

AgoraPulse

SocialBee

Loomly

ZohoSocial

1. Hootsuite

Tüm sosyal medya hesaplarınızı tek bir panelden yönetmenize imkân tanıyan bu uygulamada 30 günlük deneme süresi bulunuyor. Bu süre içinde Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest, TikTok hesaplarınızda yapacağınız paylaşımlarla ilgili planlamalarda Hootsuite’ten destek alabilirsiniz.

Ücretli üyeliklerde birden fazla kullanıcının ilgili hesapları yönetmesine izin veriliyor. Takım çalışması için bu özellikten yararlanmayı tercih edebilirsiniz. Hootsuite ile içerik takvimleri oluşturabilir, kampanya planlamaları yapabilir, diğer uygulamalarla entegrasyonlardan yararlanabilirsiniz.

Hedef kitle analizi, içerik oluşturma ve planlama gibi süreçlerde işinize yarayacak bir araç olarak Hootsuite’ı değerlendirebilirsiniz.

2. Buffer

Hazırladığınız içeriklerin yayın tarihini belirleyip zamanlayıcı oluşturmanıza ve otomatik olarak yayınlanmasına yardımcı oluyor. Ücretli ve ücretsiz üyelik seçenekleri bulunan bu araçta bir sosyal medya platformu için hazırladığınız içeriği diğer bir platformdaki hesabınıza yönlendirerek orada da paylaşım yapma imkânınız oluyor.

Siteye girdiğinizde sizi karşılayan demo videosu aslında Buffer’ın işleyişi hakkında birçok bilgiyi içeriyor. Pinterest, LinkedIn, YouTube, Instagram gibi çeşitli sosyal medya araçlarında tek tek içerik üretmeye çalışmaktansa hepsinde üreteceğiniz içerikleri tek bir yerde toplayarak işinizi kolaylaştırıyor.

Ayrıca Buffer’da gönderilerinize gelen yorumları belirleyerek bu yorumları hızlı bir şekilde yanıtlayıp analiz etme imkânınız da oluyor. Böylece elde ettiğiniz sonuçları baz alarak oluşturacağınız yeni kampanya ve stratejilerle daha fazla başarı elde etme şansınız artıyor.

Dakikalar içinde bir ‘landing page’ tasarlayabileceğiniz bu araç aynı zamanda AI asistanı sayesinde yeni fikirler üretmenize de destek oluyor.

3. AgoraPulse

Hem sosyal medya hesaplarının yönetimi hem de içerik denetimi alanında kullanılan AgoraPulse, size gelen etkileşimlerle ilgili analizler yapmanıza yardımcı oluyor. Ücretsiz bir sürümü olmasa da ilk etapta 30 günlük deneme hesabı oluşturabiliyorsunuz.

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, Youtube, Google Analytics ve Google Business Profile entegrasyonları bulunan uygulamada yapay zeka destekli birçok özellik mevcut. İçerik yayınlama, görüntüleme, raporlama, gelen mesajları yönetme ve ‘writing assistant’ sayesinde AI destekli, daha hızlı içerik üretme gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz.

4. SocialBee

14 günlük ücretsiz deneme sürümü bulunan SocialBee sosyal medya alanında popüler olan yapay zeka araçlarından birisi. Kullanım kolaylığı ve sağladığı zaman tasarrufu ile öne çıkmayı başarıyor.

Küçük işletmelere, sosyal medya içerik üreticilerine ve aynı zamanda ajans gibi büyük ölçekli kullanıcılara özel çözümler sunan SocialBee’de gönderilerinizi düzenleyip, planlayıp yayına alabiliyorsunuz.

Bunun yanında profil yönetimi, gelen etkileşimleri yanıtlama, AI destekli caption üretimi ve büyüme analizi konularında da SocialBee’den aktif bir şekilde destek alabilirsiniz.

5. Loomly

Tek ekranda çoklu hesap yönetimi için kullanışlı araçlardan birisi Loomly olarak karşımıza çıkıyor. Bilindik sosyal medya araçlarına ek olarak Slack, Snapchat, Drive, Giphy, Zapier, Unsplash gibi uygulamalarla da entegrasyonları mevcut. Ücretli üyeliklerde farklı seçenekler sunuyor. Yönetilecek sosyal medya hesabı ve giriş yapacak kullanıcı sayısına göre ücretlendirmeler değişiklik gösteriyor.

Loomly ile yapabilecekleriniz arasında tüm içeriklerinizi tek bir panel ve takvim üstünde yönetme şansınız oluyor. Bu hesaplara gelen bildirimler Loomly paneline düşüyor.

Bir yandan sosyal medya trendlerini takip ederken bir yandan içeriklerinizi düzenleyip yayınlayabileceğiniz bir platform. Aynı zamanda kendi içerik kütüphanenizi oluşturmanıza da imkan tanıyor.

Loomly ile eskiz tarzında çalışarak gönderi hazırlayabilirsiniz. Hedef kitlenize Loomly sayesinde kolayca ulaşarak onlarla daha verimli bir şekilde etkileşim kurabilirsiniz.

6. Zoho Social

Ajanslar tarafından tercih edilen ve büyük ölçekli sosyal medya yönetimi çalışmalarında kullanılan Zoho Social da tıpkı diğer AI araçları gibi tek platformda birden fazla hesap yönetimini mümkün hale getiriyor.

Zoho’nun farkı daha profesyonel araçlara sahip olması diyebiliriz. CRM entegrasyonu bulunan uygulamada içeriklerin üretim ve analiz süreci daha kapsamlı bir şekilde ilerliyor. Ücretsiz sürümde sınırlı özellikler kullanılabilirken ücretli sürümler daha fazla seçenek sunuyor.