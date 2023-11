Website Oluşturmak İçin En İyi Yapay Zeka Araçları

Dijitalde markanızın veya işletmenizin varlığını göstermenin en etkili yollarından biri kendinize ait bir web sitenizin olması. Websitesi hazırlamak ise kapsamlı bir iş.

Hedef kitlenize markanızı ve yaptığınız işleri en iyi şekilde tanıtacak, akıcı ve kullanışlı bir websitesi tasarlamak oldukça önemli. Bunun için uzman desteği almak bir seçenek. Ancak, bir yolu daha var.

Yapay zekâ desteği ile kendi websitenizi kendiniz tasarlayabilirsiniz. Nasıl mı? İşte, websitesi yaparken kullanabileceğiniz en iyi 6 yapay zekâ aracı!

Websitesi Oluşturmak İçin Kullanılan 6 Yapay Zeka Aracı

10web

Durable AI

Framer

Divi AI

Hostinger

Wix AI

1. 10web

Wordpress tabanlı bir web sitesi oluşturma aracı olarak tanımlanıyor. Karmaşık kodlarla uğraşmanıza gerek kalmadan önceden hazırlanmış yapay zeka destekli bir site şablonunu seçerek işe başlamanızı sağlıyor.

10web’in kendi sitesine girdiğinizde karşınıza ‘generate your website’ butonu çıkıyor. Bu butona tıkladıktan sonra iki seçeneğiniz var. Dilerseniz ‘Create a new website with AI’ diyerek sitenin yapay zeka aracını kullanıp kendinize özgü içerik ve görseller oluşturabilirsiniz.

Diğer seçenekte ise ‘convert a website to WordPress with AI’ yazıyor. Bu butona tıkladıktan sonra istediğiniz bir URL’yi girip bu siteyi yapay zekâ desteği ile şablon olarak kullanabilirsiniz.

‘Yapay zeka ile oluştur’ seçeneğinde bir sonraki aşamada 10web size şunu soruyor: ‘Bilgilendirici bir websitesi mi oluşturmak istiyorsunuz yoksa online bir mağaza mı?’ seçiminizi yaptıktan sonra ‘next’ diyerek ilerliyorsunuz.

Bu aşamadan sonra karşınıza çıkan sorulara markanız/ websitenize uygun yanıtlar vermeniz gerekiyor. Örneğin, ‘online store oluşturacağım’ dediyseniz, mağazanızın hangi sektörde faaliyet gösterdiği, marka adı, açıklaması gibi detaylar sizden isteniyor.

Marka açıklaması gibi içeriklerin yazımında yapay zekâ desteğinden yararlanma imkânınız mevcut. Bunun için ‘enhance with ai’ butonuna tıklayabilirsiniz.

Sonraki aşamalarda ürünlerinizi ekleyerek çalışmanızı sonlandırabiliyorsunuz. Oluşturduğunuz siteyi görebilmek için üye olmanız / Google hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor.

Temel kullanımı bu şekilde olsa da 10web’e girdiğinizde üst kısımda yer alan menüde yararlanabileceğiniz diğer AI hizmetleri ve ücretlendirme detayları da sizinle paylaşılıyor.

AI menüsüne baktığımızda website oluşturucunun yanı sıra satış stratejisi ve SEO anlamında da yapay zeka aracını kullanabileceğimizi görmüş oluyoruz.

Bu araç ile oluşturulan sitelerde 10Web Hosting ve PageSpeed Booster desteği bulunuyor. PageSpeed Booster’ın ücretlendirmesi platformdan ayrı tutuluyor. Platformdaki üyelik ücretleri ise üst menüdeki ‘pricing’ sekmesinde detaylı bir şekilde anlatılmış.

2. Durable AI

30 saniyede yepyeni bir websitesi oluşturmanıza imkân tanıyan bu yapay zekâ aracının kendi sitesine girip ‘generate your website’ dediğinizde yine sizden oluşturmak istediğiniz siteye ilişkin çeşitli bilgiler isteniyor. Bu adımları tamamladıktan sonra yapay zekâ desteği ile sizin için hazırlanan siteye ulaşabiliyorsunuz.

Site üstünde hem tasarım hem de içerik anlamında çeşitli düzenlemeler yapma imkânınız var. Ayrıca Durable AI’da websitesi oluşturucunun yanı sıra CRM, faturalandırma, sohbet botu ve blog oluşturucu gibi başka kullanışlı araçlar da yer alıyor. Bu araçlar sayesinde CRM analizlerini, online fatura hazırlama ve gönderme işlemlerini, blog oluşturmayı tek platformda kolayca halledebiliyorsunuz.

Tools seçeneğine baktığımızda ise yine websitesi oluşturucunun yanı sıra marka adı belirleme sürecinizi kolaylaştırıp sizin için kreatif öneriler sunabilecek bir yapay zekâ aracının olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde Google reklamlarında kullanılacak reklamlara ilişkin içerik üreten bir AI aracı daha Durable’ın kendi bünyesinde mevcut.

Sitenin kullanımına ilişkin detaylı bilgiler ise ‘resources’ menüsünde bulunan kaynaklarda anlatılıyor. Bu menüdeki kılavuzlar, blog içerikleri ve hazır şablonlardan yararlanabilirsiniz.

3. Framer AI

Prompt mantığı ile çalışan bir yapay zeka destekli websitesi oluşturma aracı Framer AI. Kendi sitesini açtığınızda karşınıza direkt olarak istem çubuğu çıkıyor. Tıpkı ChatGPT’ye komut girer gibi bu kısma nasıl bir websitesi oluşturmak istediğiniz anlatan kısa bir metin girebilirsiniz.

Bir sonraki adıma geçmek için üye girişi yapmanız gerekiyor. E-mail veya Google hesabınızla birkaç saniyede siteye giriş yapıp işlemlerinize kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Girdiğiniz prompt’a göre sizin için bir taslak oluşturuluyor. Bu taslak için web, tablet ve mobil boyut seçenekleri yan yana sunuluyor. Sağ tarafta yer alan menüden farklı renk paletlerini deneme ve font değiştirme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz.

Sol üst kısımda Insert, Layout, Text, CMS ve Actions gibi menüler yer alıyor. Bu menülerde bulunan seçenekler ile detaylı bir şekilde kendi websitenizi geliştirebiliyorsunuz.

4. Divi AI

Herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç duymaksızın kendi websitenizi oluşturmak için kullanabileceğiniz bir diğer yapay zekâ aracı da Divi AI. Bu araç ile çeşitli görüntüler, yeni içerikler, kodlar oluşturabilirsiniz.

Divi ile entegre bir yapay zeka modülü olarak geçiyor. Dolayısıyla Divi sistemindeki ögeleri sorunsuz bir şekilde algılayabiliyor. Sıfırdan websitesi tasarlamanın yanı sıra mevcut sitenizi geliştirmek için de kullanabiliyorsunuz.

DIVI’ye ulaşmak için ElegantThemes’in sitesine girmeniz gerekiyor. Bu aşamada üstteki araç çubuğunda yer alan ‘DIVI’ seçeneğine tıkladığınızda Divi AI seçeneği görülüyor.

Bu seçeneğe tıkladığınızda karşınıza çıkan ekranda aracın nasıl kullanılacağına ilişkin detaylı bir tanıtım videosu karşınıza çıkıyor. Yazımıza da eklemiş olduğumuz bu videoda anlatılanlara baktığımızda DIVI’nin güçlü bir içerik ve görsel üreticisi olduğunu anlıyoruz.

‘Get Divi AI Today’ butonuna bastığınızda ise websitesi sizi üyelik işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz ilgili bölüme yönlendiriyor.

5. Hostinger

Hostinger’in ‘Yapay Zekalı Site Kur’ aracı hızlı bir şekilde işletme hedeflerinize veya kişisel isteklerinize uygun bir websitesi oluşturmanıza yardımcı oluyor.

Hostinger ile site oluşturma sürecine başladığınızda size sadece üç tane basit soru soruluyor. Bu sorulara verdiğiniz yanıtlar doğrultusunda yapay zeka tarafından websitesi taslağı hazırlanıyor. Bu taslak üzerinde özgürce değişiklikler yapabilirsiniz.

Yapay zekâ desteğini kullanmayı sürdürerek SEO dostu içerikler oluşturabilir, sürükle bırak araçlarını kullanarak sitenizin görünümünde oynamalar yapabilirsiniz.

150 adet birbirinden farklı ve özgün şablon seçeneğine sahip olan uygulama e-ticaret, blog sayfası, portfolyo odaklı siteleri kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

Farklı renk paletleri ile çalışabilir, yazı tiplerini değiştirebilirsiniz. Online mağaza tasarladıysanız ürünlerinizi bu mağazaya sorunsuz bir şekilde ekleyip ödeme entegrasyonlarını gerçekleştirebilirsiniz.

6. Wix ADI

Kendi başınıza websitesi oluşturmak için araştırma yaparken karşınıza ilk çıkacak seçeneklerden birisi Wix oluyor. Wix’in Wix ADI isimli yapay zekâ destekli site oluşturma aracı bu işi yaparken ciddi anlamda vakit kazanmanızı sağlıyor.

Normalde Wix ile site kurarken kullanılan araç ‘Wix Editor’du. Bu araç ile istediğiniz tarzda bir site oluşturup üstünde gerekli düzenlemeleri yapabiliyordunuz.

Wix ADI ise markanın kendi içinde geliştirdiği bir yapay zekâ tasarım aracı. Dolayısıyla size bazı yönlendirici sorular sorarak, en iyi içeriklere sahip olmanız için sosyal medya ve web’i taramak gibi çeşitli fonksiyonları bir araya getiriyor.

900’den fazla şablon seçeneği sunan Wix ile site oluştururken bu yapay zekâ desteğinden yararlanmak hem tasarım hem de içerik anlamında başarılı bir sonuç elde etmenize katkı sağlayabiliyor.

Normalde Wix’i kullanırken seçtiğiniz temayı en ince ayrıntısına kadar kişiselleştirme imkânınız oluyor. Ancak Wix ADI ile çalışırken bu imkânların bir kısmı kısıtlanmış oluyor.

Özel olarak belli nişler için ADI hizmetini geliştiren sitede farklı tasarım seçenekleri size sunuluyor. Bu tasarımlarda biçim, renk, yazı tipi, arka plan tasarımı gibi detaylarda değişiklik yapma izniniz korunuyor.