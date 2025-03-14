Bahar Temizliğinde Devrim: Dreame ile Evinizi ve Kendinizi Yenileyin

Bahar mevsimi yenilenmenin ve tazelenmenin zamanıdır. Evinizi derinlemesine temizlemek ve kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirmek için Dreame'nin en son teknolojik ürünleriyle tanışın. İşte evinizi ve sizi baştan aşağı yenileyecek üç özel Dreame ürünü!

Dreame X40 Ultra: Sınırsız Erişim, Kusursuz Temizlik

Dreame X40 Ultra, ev temizliğinde devrim yaratan özellikleriyle tam otomatik ve derinlemesine bir temizlik sunuyor. 12.000 Pa'lık ultra güçlü emiş gücü, SideReach özelliği, MopExtend RoboSwing Teknolojisi, AI destekli navigasyon sistem, genişleyebilen ve uzayabilen yan fırçası ve otomatik toz boşaltma istasyonu ile tüm evi zahmetsizce temizliyor.

12.000Pa Ultra Güçlü Emiş: Halı ve sert zeminlerde en ince tozları dahi yakalayabilen Dreame X40 Ultra, bu özelliğini yüksek emiş gücüne borçlu. 12.000Pa yüksek emiş gücü sayesinde halı üzerindeki en ince tozları dahi vakumlayabilen Dreame X40 Ultra kir ve kırıntı bırakmaksızın temizlik işlemini gerçekleştiriyor.

SideReach özelliği: Dairesel şekle sahip robot süpürgeler için en zor şeylerden biri dik köşe temizliği. Uzayabilen ve genişleyebilen yan fırçası sayesinde X40 Ultra evinizin köşelerinde biriken tozu rahatlıkla temizleyebiliyor, bu sayede robot süpürge sahiplerini hayal kırıklığına uğratmıyor.

MopExtend RoboSwing Teknolojisi: Televizyon ünitesi ve mutfak dolaplarının altlarındaki girintili bölgeler robot süpürgeler için ulaşılması oldukça zor alanlardan bazıları. Dreame X40 Ultra’nın genişleyebilen paspas pedleri sayesinde bu bölgeler de rahatlıkla hem paspaslanır, genişleyebilen fırçası sayesinde hem de süpürülür.

10,5 mm Kaldırılabilir Paspas ile Kusursuz Halı Temizliği: Dreame X40 Ultra’nın 10,5 mm kaldırılabilir paspas özelliği sayesinde ince havlı halılar ile paspas teması yaşamadan temizliğini gerçekleştirebiliyor. Eğer evinizdeki halının tüyleri uzun ise bir diğer çözüm ise Dreame X40 Ultra’nın paspasını ana istasyonuna bırakıp halı süpürme işlemine bu şekilde devam etmesi. Her iki senaryoda da Dreame X40 Ultra kirlenmiş paspas ve halı temasını ortadan kaldırarak size güvenli bir temizlik imkânı sunuyor.

Otomatik Paspas Temizleme & Kurutma: Temizlik seansı bittiken sonra yapılacak ilk işlerden biri paspasları temizlemek olacak. Fakat Dreame X40 Ultra’nın kendi kendine otomatik paspas temizleme özelliği sayesinde manuel temizliğe gerek kalmıyor, ana istasyonuna yerleştirdiği paspas pedleri 70°C sıcak suyla temizleniyor ve hijyen sağlanıyor.

Akıllı Engel Algılama: Halılar, kablolar ve mobilyalar arasında sıkışmadan hareket eder. 120’den fazla nesneyi algılar, akıllı şekilde tanımlar ve bu objelerden kaçınarak temizlik rotasına devam eder. Dahili LED ışığı, loş alanlarda ve karanlık bölgelerde yumuşak hareket etmesini sağlayarak temizlik rotasında yer alan engellerin etrafından dolaşmasına yardımcı olur.

Uzaktan Görüntü ve Sesli Etkileşim: Siz evde değilken bile robot süpürgenizde yer alan kameraya Dreamehome uygulamanız üzerinden bağlanabilir ve evde yalnız kalan evcil hayvanınız ile sesli etkileşim kurabilirsiniz. Dreame X40 Ultra, ellerinizi kirletmeden ve zaman harcamadan tüm evi kusursuzca temizler.

Dreame H12 Dual: Islak ve Kuru Temizlikte Maksimum Performans

Dreame H12 Dual, ıslak ve kuru temizlik yapabilen çok yönlü bir ıslak kuru süpürgedir. Çift motor teknolojisi sayesinde dökülen sıvıları anında temizlerken, yüksek emiş gücüyle tüm zeminlerde kusursuz sonuçlar sunar.

16.000Pa güçlü emiş gücüne sahip Dreame H12 Dual sert zeminlerde ve halı üstlerindeki tozları, kirleri ve dökülen sıvıları kolaylıkla temizler. LED Akıllı Ekran ve Sesli Uyarı özelliğine sahip H12 Dual ile temizlik durumunu anlık olarak yönetebilirsiniz. Tek şarj ile 35 dakikaya kadar kesintisiz temizlik sunan H12 Dual’in bazı özellikleri:

4’ü 1 Arada Temizlik Kombinasyonu: Dört farklı temizlik başlığına sahip H12 Dual ile ister halı üzeri, ister sert zeminlerde, ister perde veya koltuk üzerini kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

Kendi Kendini Temizleme - Sıcak Hava ile Kurutma: Temizlik seansı sona erdiğinde süpürge ana istasyonuna yerleştirilir ve tek tuş ile sıcak hava akımı başlatılarak nemlenen paspas 30 dakika içinde temizlenir.

Kenardan Kenara Temizleme: Duvar dipleri ve mobilya kenarlarını zahmetsizce temizler.

Akıllı Kir Algılama: Bu özellik sayesinde Otomatik Mod, temizleme gücünü ayarlayarak çeşitli kir yoğunluklarına uyum sağlar. Emme Modu, sıvıları temizlemeye gerek kalmadan süpürür. Standart Mod ve Turbo Mod, el süpürgesini ellerinizle rahatça kontrol etmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. Nasıl ve ne zaman temizlik yapılacağına karar vermek için çalışma modları arasında serbestçe geçiş yapın.

Basit ve Sezgisel: Parlak LED ekran, temizleme durumunu ve çalışma modunu bir bakışta gösterirken kullanışlı sesli uyarılar, cihazınızın tüm temel ayarlarında gezinmenize yardımcı olur. Bahar temizliğini kolay ve etkili hale getiren Dreame H12 Dual, evinizin her köşesinde hijyen sağlar.

Dreame AirStyle: Saçlarınıza Profesyonel Dokunuş

Dreame AirStyle, yüksek ısıya maruz bırakmadan hava akımı teknolojisi sayesinde saçları şekillendiren devrim niteliğinde bir saç şekillendiricidir. Statik elektrik önleyici iyon teknolojisi sayesinde pürüzsüz ve parlak saçlar artık çok daha kolay.

Çok Yönlü 5’i 1 Arada Şekillendirici: Hava akışı ile saçı kurutan ve hacimlendiren iki farklı başlığı, bunun yanında düzleştirici, buklelendirici, elektriklenmeyi önleyici üç farklı olmak üzere toplamda 5 farklı başlığa sahip Dreame Air Style saçınıza hava katmak için her an hazır.

Hava Teknolojisi ile Doğal Şekillendirme: AirStyle'ın güçlü hava akışı, saçınızı verimli bir şekilde düzleştirmenizi veya kıvırmanızı sağlar. Bu hava akımının saçın belirli bölümlerine doğru şekilde yönlendirilmesi, yumuşak manevra kabiliyeti ile doğal şekillendirme sağlar.

Uzun Süre Kalıcı Etkiye Sahip Çarpıcı Saç Modeli: Optimize edilmiş hava akışı ve hassas sıcaklık kontrolü sayesinde AirStyle ile uzun süreli güzel bir saç gününün keyfini çıkarmak çok kolay. Size zaman kazandıran ve saçınızın sağlığını koruyan gelişmiş konfor ve dayanıklılığın keyfini çıkarın.

Her Tarza Uygun Esnek Ayarlar: AirStyle, üç kademeli sıcaklık ve hava akışı ayarlarıyla kişiselleştirilmiş deneyiminiz için saç şekillendirmede devrim yaratıyor.

Hafif & Ergonomik Tasarım: Uzun süre kullanımda bile rahat tutuş sunar. Dreame AirStyle ile saçlarınızı profesyonel bir dokunuşla şekillendirebilir ve her gün kuaförden çıkmış gibi görünebilirsiniz.

Sonuç

Dreame X40 Ultra, H12 Dual ve AirStyle, bahar temizliğinizi hem evde hem de kişisel bakım rutininizde kolaylaştırmak için tasarlandı. Evinizde kusursuz hijyen sağlarken, saçlarınıza da hak ettiği bakımı sunabilirsiniz. Dreame sayesinde bahar temizliği zahmet olmaktan çıkıyor. Dreame ürünlerini keşfet ve en son teknolojik ürünlerle tanış.

Bu içerik Dreame iş birliği ile hazırlanmıştır.