Dreame X40 Ultra İncelemesi: Kusursuz Temizliğin En Pratik Yolu!

Yüksek emiş gücü ve gelişmiş özelliklere sahip olan Dreame X40 Ultra, normal şartlarda oldukça zahmetli olan kusursuz temizliğin pratik bir yolunu sunuyor. Dreame X40 Ultra incelemesi ile robot süpürgenin neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

Dreame X40 Ultra İncelemesi

12.000 Pa gücünde Vormax emiş sistemine sahip olan Dreame X40 Ultra, yüksek emiş gücü sayesinde zeminlerde ve halılarda saç, kuru kir gibi kalıntılar ile birlikte evcil hayvan tüylerini de sorunsuz şekilde temizleyebiliyor.

Ayrı olarak satılan TriCut fırça, uzun tüylerin robot süpürgeye dolaşmasını önleyerek temizliği çok daha verimli hâle getiriyor.

OmniDirt akıllı kir algılama teknolojisini destekleyen X40 Ultra'da akıllı RGB kamera bulunuyor. Bu kamera, robotun zorlu ve yapışkan lekeleri algılayıp hassas şekilde temizlemesine yardım ediyor.

SideReach & MopExtend RoboSwing teknolojisine sahip olan süpürgedeki yan fırça, duvar köşeleri ve mobilya ayaklarının çevresindeki dar alanlara erişebiliyor. Böylece ulaşılamayacak veya gözden kaçabilecek yerlerdeki saç, kırıntı, kir ve diğer kalıntıları kolayca temizleniyor.

Yan fırça, 10 mm'nin üzerinde yukarı ve aşağı hareket ederek ıslak ve kuru temizliği etkili şekilde ayırabiliyor. MopExtend RoboSwing teknolojisini destekleyen süpürge, 4 cm paspas uzantısı ile alçak yüksekliğe sahip mobilyaların altındaki kirleri de ortadan kaldırabiliyor.

Etkileşimli 360 derecelik alan algısı özelliğine sahip robot süpürge, 4 seviyeli haritalar oluşturuyor. Bu, geniş alanların pratik şekilde temizlik kapsamına dahil edilmesine ve verimli temizlik rotalarının planlanmasına imkân tanıyor.

Akıllı tanıma ve 3D yapılandırılmış ışık kullanan süpürge, ayakkabı ve kablo dahil olmak üzere 120'den fazla nesne türünü algılayabiliyor ve böylece bunlara çarpmadan temizliği tamamlayabiliyor.

Süpürge, dahili LED sayesinde loş alanlarda ve karanlık odalarda sorunsuz şekilde hareket edebiliyor. Bu LED, süpürgenin engellerin etrafından dolaşmasını kolaylaştırıyor.

Paspas kaldırma özelliği, halı üzerinde paspasın kirlenmemesine yardım ediyor. X40 Ultra, halının üzerinde paspası 10,5 mm'ye kadar kaldırarak halı ile paspasın temas etmemesini sağlıyor.

Eğer robot süpürgenin halıyı temizlemesini istemiyorsanız uygulama üzerinden halıyı temizlememe seçeneğini aktif hâle getirmeniz yeterli. Halının etkili şekilde temizlenmesini istiyorsanız "Carpet Boost" işlevini etkinleştirebilirsiniz. Robotun emiş gücünü artıran bu seçenek, halıya dökülmüş tozları ve kirleri ortadan kaldırıyor.

Dreamehome uygulaması üzerinden ayrıca evin hangi bölümlerinin temizlenip hangi bölümlerinin temizlenmeyeceğine karar verebilirsiniz. Böylelikle evinizde sanal duvarlar ayarlayabilir ve robot süpürgenin o sınırları aşmamasını sağlayabilirsiniz.

Dreame tarafından üretilen robot süpürge, lekeleri azaltmak ve paspas pedlerindeki kokuları yok etmek için otomatik yıkama levhası temizleme sistemini destekleyen temizleme istasyonuna sahip.

Paspaslar sıcak hava ile kurutulmadan önce 70 derece suda yıkanıyor. Bu, kullanıcıları büyük bir zahmetten kurtarıyor. Daha sessiz otomatik boşaltma özelliğine sahip olan X40 Ultra'da 300 ml'lik geniş toz kutusu ve 75 güne kadar dayanan 3,2 litrelik toz torbası mevcut.

Otomatik su ve solüsyon dolumu ile bezlerin sürekli ıslak kalmasını sağlayan X40 Ultra, böylece sık solüsyon değiştirme ihtiyacını azaltıyor ve kesintisiz vakum bakımı sunuyor.

Evde evcil hayvan varsa Dreamehome uygulamasından CleanGenius modunu aktif hâle getirerek hayvan tanımlama özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu modu etkinleştirdiğinizde robot süpürge hayvanınızı bir engel olarak tanımlayıp daha dikkatli temizlik gerçekleştirecek.

Gelişmiş özellikleri ile öne çıkan süpürge ayrıca pet yuvasının çevresinde bulunan muhtemel kirleri ve tüy döküntülerini daha güçlü temizler.

Hayvanınızın muhtemel alerjisine karşı daha az su ile temizlik yapabilen robot süpürge, daha az nemli bir ortam oluşturur. Bu sayede evcil hayvanınızın solunum yolları başta olmak üzere çeşitli yan etkilere maruz kalmaması sağlanır.

X40 Ultra modelinde yer alan otomatik çöp boşaltma özelliği sayesinde evcil hayvanınızın yuvası etrafında toplanan kirler ve tüyler ana hazneye boşaltılır.

6.400 mAh batarya kapasitesine sahip robot süpürge, uzun ve verimli temizlik performansı sunuyor. Otomatik olarak şarj istasyonunda şarj olan robot süpürge, işlem tamamlandıktan sonra kaldığı yerden devam ediyor.

Dreame X40 Ultra Özellikleri

Engellerden Kaçınma: AI RGB + 3B Yapılandırılmış Işık

AI RGB + 3B Yapılandırılmış Işık Maksimum Emiş Gücü: 12.000 Pa

12.000 Pa Batarya Kapasitesi: 6.400 mAh

6.400 mAh Toz Kutusu Kapasitesi: 300 ml

300 ml Su Haznesi Kapasitesi: 80 ml

80 ml Temiz/Kullanılmış Su Haznesi Kapasitesi: 4,5 L / 4,0 L

4,5 L / 4,0 L Ana Fırça Türü: Kauçuk Fırça (Kaldırma) TriCut Fırça (Ayrı Aksesuar) ile kullanılabilir

Kauçuk Fırça (Kaldırma) TriCut Fırça (Ayrı Aksesuar) ile kullanılabilir Fırça Kaldırma: Destekliyor

Destekliyor Engel Aşma Yüksekliği: 22 mm

22 mm Kaldırılabilir Yan Fırça: Destekliyor

Destekliyor Uzatılabilir Yan Fırça: Destekliyor

Destekliyor Paspas Uzatma: Destekliyor

Destekliyor Paspas Çıkarma: Destekliyor

Destekliyor Sesli Kontrol: Yalnızca üçüncü tarafla destekleniyor

Yalnızca üçüncü tarafla destekleniyor Sıcak Su ile Otomatik Paspas Temizleme: Destekliyor (70 derece)

Destekliyor (70 derece) Sıcak Havayla Kurutma: Destekliyor

Destekliyor Kir Algılama/Paspası Tekrar Yıkama ve Yüzeyi Tekrar Paspaslama: Destekliyor (Çok spektrumlu)

Destekliyor (Çok spektrumlu) Kendi Kendini Temizleyen Yıkama Levhası: Destekliyor

Destekliyor Otomatik Solüsyon Ekleme: Destekliyor

Destekliyor Otomatik Su Tankı Doldurma: Destekliyor

Dreame X40 Ultra Fiyatı

Gelişmiş özelliklerinin yanı sıra çok şık tasarımıyla da dikkat çeken Dreame X40 Ultra modeli 57 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.