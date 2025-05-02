Dreame ile Evinizde Teknolojik Konforun Zirvesine Çıkın

Ev teknolojilerinin sınırlarını yeniden çizen Dreame, kullanıcılarına sadece fonksiyonel değil, aynı zamanda hayat kalitesini yükselten ürünler sunuyor. En yeni amiral gemisi robot süpürgesi X50 Ultra Complete ile temizlikte çığır açan Dreame, şimdi de çok işlevli saç şekillendiricisi AirStyle Pro ile güzellik rutinlerini ev konforu ile birleştiriyor.

Eviniz için güçlü, akıllı ve zarif çözümler arıyorsanız, Dreame ürünleriyle tanışmanın şimdi tam zamanı.

Sınırları Zorlayan ve Engel Tanımayan Temizlik Robotu: Dreame X50 Ultra Complete

Dreame’nin yeni nesil robot süpürgesi X50 Ultra Complete, gelişmiş teknolojik donanımıyla yalnızca temizlik yapmakla kalmıyor, evinizin düzenine uyum sağlayarak ihtiyaçları önceden analiz ediyor ve gelişmiş yapay zeka teknolojisi sayesinde en optimal temizlik çözümlerini sunuyor.

Geri çekilen biyonik ayakları sayesinde 6 santimetreye kadar olan eşikleri kolaylıkla aşma özelliği sunan ProLeap Teknolojisi, esneyebilen çift robotik kol sayesinde genişleyebilen paspas ve fırça özelliği sunan Dual Flex Arm teknolojisi, en yoğun kirleri dahi kolaylıkla süpürebilen 20.000Pa güçlü emiş gücü ile X50 Ultra Complete halı, seramik ve ahşap gibi farklı zemin türlerine uygun temizlik performansı sergileyerek ev içi temizlik deneyimini kusursuzlaştırıyor.

ProLeap Teknolojisi ile Engelleri Aşar, Akıllı Navigasyonla Her Köşeye Ulaşır

ProLeap Teknolojisi sayesinde X50 Ultra Complete, kapı eşiklerinden zemin ile birleşik sandalye bacaklarına kadar 6 santimetreye varan engelleri kolaylıkla aşabiliyor. VersaLift Navigasyon özelliği ile 8.9cm’e kadar kendi yüksekliğini kısaltabilen X50 Ultra Complete, otomatik içine gömülebilen sensör başlığı sayesinde kanepe-koltuk altlarına kolaylıkla girebilir, standart robot süpürgelerin hareket kabiliyetlerinin ötesine geçer ve kusursuz bir temizlik sergiler.

HyperStream Çift Fırça Sistemi ile Saç Dolanmalarına Son

20.000 Pa emiş gücü ile X50 Ultra Complete sert zeminlerde ve halı üzerlerinde en küçük toz zerresine kadar tüm kirleri kolaylıkla süpürür. HyperStream çift fırça sistemi sayesinde birçok kullanıcının çokça şikayet ettiği uzun saç-tüy temizleme sorununu ortadan kaldırıyor.

30 santimetreye varan uzun saç ve tüylerin fırça etrafında dolanmasına ve tıkama yapmasına müsade etmeksizin temizleyebilen X50 Ultra Complete ayrıca MopExtend RoboSwing Teknolojisi ile kadar mutfak tezgahı altındaki dolaplarda ve salon büfelerinde yer alan girintiler gibi robot süpürgelerin kavisli yapısı sebebiyle ulaşılması zor alanları genişleyebilen paspaslarıyla temizleyebiliyor.

Otomatik Bakım Özellikleriyle Hem Zamandan Hem Efordan Tasarruf

Zemin temizliğini tamamlayan paspaslar X50 Ultra Complete’in ana istasyonunda 80°C sıcak suyla hiçbir manuel müdahaleye gerek duymaksızın otomatik olarak temizlenir ve temizlenen paspaslar sıcak hava ile kendi kendine kurutulur.

Bu otomatik temizleme işlemi belirli bir süre sonra paspasların yuvalandığı levhada kuru kir kalıntıları oluşturabilir ve kullanıcılar için istenmeyen bir manzara meydana gelebilir. AceClean DryBoard özelliği sayesinde X50 Ultra Complete robot süpürge bu kirin oluşmasını önler ve levhayı kendi kendini temizler.

Bakteri Yok Etme Teknolojisi sayesinde paspas pedlerde oluşması muhtemelen bakterileri %99 oranında yok eden X50 Ultra Complete, bunun dışında otomatik solüsyon ve su dolumu ve 3.2L toz torbası ile 100 güne kadar otomatik toz boşaltma özellikleri, temizlik sürecini tamamen otomatikleştirerek size zaman kazandırır, efor sarfetmenizin önüne geçer.

200 Adet Nesneyi Tanımlar, Engelleri Gözden Kaçırmaz

3D yapılandırılmış ışık ve yapay zeka kullanımıyla X50 Ultra Complete, aralarında evcil 200 adete kadar nesne türünü etkileyici bir hassaslıkla tanır. Bu teknoloji, ayakkabı ve şarj kablosu gibi daha engellere güvenli bir şekilde yaklaşırken pil, çorap, bebek oyuncakları gibi küçük eşyaları algılayarak bunlardan kaçınmak için ayrıntılı bir 3D harita oluşturur.

Kutu İçeriğinde Zengin Aksesuar Kiti

Zengin bir aksesuar kiti ile satışa sunulan X50 Ultra Complete robot süpürge satın alan kullanıcılar, ürünle birlikte kutu içeriğinde bir adet yedek ana fırça, iki adet yedek yan fırça, üç adet yedek toz torbası, altı çift yedek paspas ped, bir adet yedek 1L temizlik solüsyonu, üç adet yedek toz kutusu filtresi sahibi oluyor.

Bu sayede kullanıcılar standart kullanımda yaklaşık 1 yıl boyunca ek bir yedek parça-sarf malzeme satın alma ihtiyacı duymadan X50 Ultra Complete robot süpürgeyi kullanabiliyor.

Dreame X50 Ultra Complete hakkında bilgi almak, ürünleri ve fiyatları incelemek için Dreame web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Evde Profesyonel Saç Deneyimi: Dreame AirStyle Pro

Zamanın hepimiz için önemli olduğu bir dönemde arzu ettiğiniz saç stilini elde etmek için kuaföre gitmek zorunda kalmak sizi düşündürüyor mu? AirStyle Pro, saç şekillendirme yaklaşımımızı yeniden tanımlıyor ve size kolay, pratik ve etkili çözümler sunuyor.

İster kuaför kalitesinde fön, ister kabarık bukleler veya ipeksi pürüzsüzlükte bir saç peşinde olun fark etmez, Dreame AirStyle Pro 7’si 1 bir arada saç şekillendirici olarak şık bir kutuda profesyonel düzeyde performans sergiliyor.

110.000 Devirle Hızlı Kurutma

Jet motor teknolojisi sayesinde güçlü hava akımı üreten AirStyle Pro, saçlarınızı saniyeler içinde kurutarak zaman kazandırır.

Hızlı Stiller Yaratmak İçin Güçlü Hava Akışı

Daimi hava akışı saçları düzleştirip elektriklenmeyi azaltarak zarif, uzun süre kalıcı bir sonuç sağlar. Bu sayede özel günler için kusursuz ve ışıltılı bir görünüme zahmetsizce ulaşabilirsiniz.

Isı Kontrolü ile Saçlarınıza Zarar Vermez

AirStyle Pro’nun NTC sensörü ısıyı kontrol ederek saçların aşırı ısınmasını engeller. Sıcaklığı sabit tutmak için hassas bir kontrol sunarak saçınızın yumuşaklığını ve parlaklığını korur.

Otomatik Bukle ve Spiral Hava Akışı

Jet hava akımı ve spiral tasarımlı bukle başlıkları, saç tellerini kendi etrafına otomatik olarak sararak simetrik ve kusursuz bukleler yaratır.

Rahat Tutuşta Hızlı Bukleler

AirStyle Pro hafif tasarımı ve optimize edilmiş 360 derece hava akışıyla saç tellerini etkili bir şekilde doğal buklelere dönüştürerek zahmetsiz bir şekillendirme deneyimi sunar.

Çok Yönlü Görünümler İçin Özel Kombinasyonlar

AirStyle Pro, çeşitli saç stilleri için özelleştirilebilir seçenekler sunan 7 değiştirilebilir aparata sahiptir. İster bukle şekli verme, ister düzleştirme veya hacim kazandırma olsun, tercihlerinize göre farklı görünümler elde etme esnekliği sunar.

AirStyle Pro saç şekillendirici hakkında bilgi almak, ürünleri ve fiyatları incelemek için Dreame web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu içerik Dreame iş birliği ile hazırlanmıştır.