Yaz Temizliğini Kolaylaştıran Üçlü Güç: Dreame Z30, H14 Dual ve PM20

Zeminlerden havaya kadar her detayın önem kazandığı yaz aylarında, Dreame’nin yeni nesil temizlik çözümleriyle tanışın. Yaz mevsimi, evlerde tazelik ve ferahlığın arandığı dönemlerin başında geliyor. Temiz zeminler, tozdan arınmış yüzeyler ve solunabilir bir hava için artık evlerde daha fazla teknolojiye ihtiyaç duyuluyor.

İşte bu noktada Dreame, üç yeni ürünüyle bu ihtiyaçlara kusursuz yanıt veriyor: Z30 Dikey Süpürge, H14 Dual Islak ve Kuru Süpürge ve PM20 Hava Temizleyici.

Dreame Z30 Dikey Süpürge

Dreame Z30 Dikey Süpürge, gelişmiş motoru sayesinde maksimum emiş gücüne ulaşıyor ve çok yüzeyli temizlikte sınır tanımıyor. LED ekranı, turbo modu ve hassas algılama teknolojisi ile ev temizliğini zahmetsiz hale getiriyor. Zemini en iyi şekilde temizlemek için tasarlanan Z30, 310 AW'lik etkileyici emiş gücüyle en küçük toz ve kir parçacıklarını bile temizleyen yeni nesil kablosuz bir dikey süpürge.

%99,9'luk filtreleme verimliliği ile bakteriler, virüsler ve polenler de yok ediliyor. Özellikle yaz aylarında alerjik kişiler için son derece faydalı olan bu özellik ev temizliğinde mükemmel deneyim sunuyor. Değiştirilebilir fırçalar sayesinde sert zeminler ve halılar en iyi şekilde temizlenir.

Dolaşmayı önleyici tasarıma sahip çok yüzeyli fırça, hem halı hem de sert zemin temizliğinin gereksinimlerini karşılar. Yumuşak rulo fırça sert zeminlerin temizliği için idealdir, çünkü duvara olan mesafe 7 mm'ye düşürülerek kenar temizleme kabiliyeti artırılmıştır. Akıllı partikül ölçümü ile donatılan Z30 Dikey Süpürge, 10 mikrometre kadar küçük partikülleri otomatik olarak algılar ve emiş gücünü buna göre ayarlar.

Aydınlatma teknolojisine sahip iki ana fırça sayesinde zemindeki kirlerin fark edilmesi daha da kolaylaşır. Mavi-yeşil LED ışık karanlık alanları aydınlatır ve görülmesi zor tozları görünür hale getirir. Günün sonunda Z30 Dikey Süpürge kapsamlı ve etkili bir temizlik deneyimi yaşatır. Sadece 2,2 kg ağırlığındaki Z30'un kullanımı oldukça kolay.

Geleneksel bir duvar montajı yerine, yere kolayca yerleştirilebilen bir şarj istasyonu ile birlikte gelir. Geliştirilmiş pil kapasitesi sayesinde Z30, tam 90 dakikalık bir çalışma süresine sahiptir. Böylece geniş alanları temizlemek için idealdir.

Dreame H14 Dual Dikey Süpürge

Dreame H14 Dual Dikey Süpürge, kuru ve ıslak zeminlerde aynı anda etkili temizlik yapabilen hibrit sistemi ile özellikle çocuklu ve evcil hayvanlı evlerde öne çıkıyor. 5’i 1 arada zahmetsiz ve etkili temizlik sunan H14 Dual, zemin yıkama özelliği ve 4 farklı süpürme moduyla öne çıkıyor.

Temizlik esnasında 180 derece düz şekilde yatırılabilen H14 Dual, 18,000Pa yüksek emiş gücü ile mobilyaların altını ve dar bölgeleri temizlemenize kolaylıkla yardımcı oluyor. 60 derece sıcak suyla paspaslarını kendi kendine temizleyebilen H14 Dual Islak Kuru Süpürge, temizliğin ardından sıcak hava özelliği sayesinde nemlenen paspasını 5 dakikada kurutuyor.

Duvar köşelerinde, süpürgelikler boyunca, masa bacakları etrafında ve dolap kapılarının altında etkili temizlik sağlayan H14 Dual, zeminlerinizi korumak için neredeyse hiç su lekesi bırakmadan etkili temizlik sağlar.

Dreame PM20 Hava Temizleyici

Yalnızca yüzey temizliğiyle yetinmek istemeyenler için PM20 Hava Temizleyici, HEPA filtre yapısı ve akıllı hava analiz sensörleri ile ortam havasını sürekli analiz ediyor ve otomatik olarak temizliyor. Alerjenlerin, tozun ve kötü kokuların önüne geçerek daha sağlıklı yaşam alanları yaratıyor.

Akıllı Başlatma Teknolojisi ile dokunmadan çalıştırma imkanı sunan PM20 Hava Temizleyici, Enviro Algılama teknolojisi sayesinde ona yaklaştığınızı algılar ve düğmeye temas etmeniz gerekmeden Hava Temizleme Cihazını anında etkinleştirir.

Hareketlerinizi izleyip ihtiyacınıza göre şekillenen PM20, dolaştığınız rotayı doğru bir şekilde algılar ve 5 metrelik mesafede havayı bulunduğunuz yere doğru gönderir. Ortamda tek bir kişi olduğunda hava akışı onun konumunu takip eder, birden fazla kişi olduğunda ise eşit dağılım sağlayarak bir taraftan diğerine yönlenir. Dreame Hava Temizleyici PM20, yukarı ve ileri yönlü hava çıkışıyla, bir hava temizleme cihazı, soğutucu fan veya sirkülasyon fanı olarak etkisini üçe katlar.

İki yönlü hava tasarımı, hava sirkülasyonunu güçlendirerek konforlu bir ortam sağlar. Sıcak havalar veya havasız kalmış ortamlar için idealdir. Ultra hızlı hava akışı tasarımıyla anında temiz havanın keyfini çıkarma imkanı veren PM20, güçlü ve bol hava akışı sağlayarak bulunduğunuz havayı hızlı ve etkili bir şekilde temizler.

Çift yönlü yok etme teknolojisi ile havadaki bakteri, mikroplar ve kötü kokuları unutun. Yüksek enerjili UVC ışığı ve PlasmaNova teknolojisinin gelişmiş kombinasyonu, pozitif ve negatif iyonlar yayarak virüsleri ve bakterileri öldürür, havayı mikro seviyede sterilize eder ve derinlemesine temizler.

Hava kirliliğini etkili bir şekilde temizleyen yenilikçi filtre kartuşları ile iç mekan hava kalitesini artıran PM20 çocuklar, yaşlılar ve hassas bünyeye sahip alerjik bireyler için güvenli bir ortam sağlayarak solunum yolu enfeksiyonlarının ve alerji semptomlarının oluşmasının önüne geçer.

Kısacası: Dreame, yaz aylarında temizlikte konforu ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Derinlemesine hijyen için üçlü güce kulak verin!

Bu içerik Dreame iş birliği ile hazırlanmıştır.