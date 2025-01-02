Dünyanın En Güçlü Orduları Listesi! (Güncel)

Tüm dünya savunma sanayi yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu anladı. Zira uzun yıllar boyunca barış anlaşmalarına uygun hareket eden devletlerin bile savaş durumuna geçebileceklerini bunun yanında savaşan iki devletin dışında komşu devletlerinde savaşın etkilerinden korunmak için bu yatırımlara ihtiyaç duyduğu fark edildi. Peki dünyanın en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? İşte sizin için hazırladığımız "Dünyanın En Güçlü Orduları" listesi...

Dünyanın en güçlü orduları listesi!

Amerika Birleşik Devletleri Rusya Çin Hindistan Güney Kore İngiltere Japonya Türkiye Pakistan İtalya

Dünyanın en güçlü ordusu hangisi? Amerika Birleşik Devletleri!

Askeri araştırmalar konusunda geçmiş yıllara dayanan bilgi birikimi ile konuya ilgili pek çok kişinin bildiği Global Firepower kuruluşu 2024 yılı verilerini açıkladı. Açıklanan verilerde 145 adet ülke yer aldı. Avrupa, Ortadoğu ve Global olarak sınıflandırılan listenin en güçlü ordusu ise Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Özellikle F-22 Raptor gibi savaş uçaklarıyla "dünyada tek" statüsü kazanan ABD ordusu kara ve deniz koşullarında da büyük askeri yeteneklere sahip.

Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

Özellikle son 15 yıllık süreçte Türkiye'de askeri yatırımlara büyük önem göstermekte. Özellikle Tusaş, Baykar, Aselsan, Havelsan gibi büyük şirketlerin yaptıkları yatırımlarla birlikte Türk ordusu her geçen gün gelişmekte. MMU KAAN, TCG Anadolu, TUSAŞ Anka gibi yeni savaş makineleri ile birlikte savunma sanayisinde yerlilik adımları atan Türkiye, ordu mensuplarına verdiği özel teçhizatlar ile de kendini geliştirmeye devam etmekte.

Ayrıca Türk subaylarının almış olduğu özel eğitimler de özellikle birebir muharebelerde taktiksel ve zafer odaklı düşüncenin önünü açmakta. Türkiye ayrıca "En Güçlü Ortadoğu Orduları" listesinde de 1 numaranın sahibi.

En Güçlü Ortadoğu Orduları Listesi!

Türkiye İran Mısır İsrail Suudi Arabistan Irak Birleşik Arap Emirlikleri Suriye Katar Kuveyt

En güçlü Ortadoğu ülkeleri listesinde Türkiye birinci sıranın sahibi oldu. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin yedinci sırayı almış olması oldukça dikkat çekti. Zira BAE son dönemlerde gerek yaptığı savunma sanayi atılımları gerekse fuarlarla büyük ilerlemeler kaydetti. 2025 yılında yapılacak olan listede daha üst sıralarda yer alması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...