TSK Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü Anlaşması İmzalandı

TSK artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirme protokolü resmiyete kavuştu. ASELSAN şirketleri BİTES ve ASELSAN Sivas, milli artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirilmesine yönelik protokolü Defence Turkey Dergisi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleceğin Askeri Konferansı etkinliğinde imzaladı.

Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü ya da AR Gözlüğü, son zamanların en popüler geliştirme kollarından bir tanesini oluşturuyor. Hatta dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, bu tarz geliştirmeler yapmak adına 10 bin kişiyi işe alacağını söylüyor.

Gerçek ortamların bilgisayar ortamına aktarılması ve insanların hareketlerinin bu sanal dünyalara yansıtılması ile oluşturulan AR, birçok farklı alanı kapsıyor. Video oyunlarının buraya aktarılmasıyla başlayan süreç, farklı alanlara doğru kayıyor. Bunların başında ise askeri simülasyonlar geliyor.

AA tarafından aktarılan haberde ise Türk Silahlı Kuvvetleri, eğitimlerinin bir kısmını sanal dünyaya aktarmak başlamış gibi görünüyor. Yapılan anlaşmanın detayları arasında şu bilgiler yer alıyor: "Geleceğin Askeri konseptini destekleyen çalışma kapsamında güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki ihtiyaçlarına yönelik akıllı artırılmış gerçeklik gözlüğü prototipi geliştirmek üzere ortak çalışma yapılacak."

TSK Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü Detayları

Projenin ilk fazında gözlüğün optik lensleri ve algılama sensörleri geliştirilecek. BİTES ise bu gözlüğün çalışacağı sanal ortamların oluşturulması üzerinde çalışacak. Projenin ilk fazında harici sensör ve kameralarla birlikte çalışabilen, geniş bakış açısına (FoV) sahip, 5G - LTE- Wi-Fi desteği bulunan, çevresel koşullara uygun, askeri operasyonlarda kullanılabilir bir gözlük geliştirilecek.

BİTES artırılmış gerçeklik yazılımı geliştirme, ASELSAN SİVAS ise optik, elektronik ve optomekanik tasarım ve üretim sorumlulukları üstlenecek. İki şirket birlikte yapacakları sistem mühendisliği çalışmalarıyla sahip oldukları kabiliyet ve tecrübeleri ışığında geliştirme faaliyetleri yürütecek.

İlk aşamada yurt dışından alınan ürünlerin yerlileştirilmesi amaçlanıyor. Üretilecek ilk prototiplerin envantere alınmasının ardından global pazarda yarışabilecek ürünlerin geliştirilmesi amaçlanıyor. İlk aşamada TSK için geliştirilecek olan gözlüklerin, farklı güvenlik güçleri tarafından da kullanılması planlanıyor.

Geliştirilecek gözlüğün ilk amacı ise sahadaki askerlere bilgi aktarmak olacak. Gözlüğü takarak çatışma bölgesine giden askerler, çevrelerine dair bilgileri direkt olarak gözlükten görebilecekler. Böylece daha gelişmiş hareket kabiliyeti kazanacaklar ve doğru yöne intikal etmeleri sağlanacak.

Güvenlik güçlerinin kullanacağı akıllı gözlüklerle muharebe sahasının haritası, diğer birliklerin konumu ve sağlık verileri, komuta merkezinden iletilen bilgiler, bakılan yöndeki tehdit unsurları gibi bilgilere ulaşılabiliyor. Güvenlik güçlerinin saniyeler içerisinde karar vermesine destek olacak bilgiler, akıllı gözlükler ile görüş açısını etkilemeden sunulabiliyor.