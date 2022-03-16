Dünyanın En Yüksek (En Uzun) Dağı Hangisi ve Nerede?

İlkokul yıllarından bu yana bildiğimiz ve oldukça popüler olan Everest Dağı, dünyanın en uzun (en yüksek) dağı olarak biliniyor. Deniz seviyesinden bakıldığında dünyanın en uzun dağı Everest dağıyken, okyanus seviyesinden bakıldığında ise dünyanın en uzun dağı Hawaii’de bulunan Manua Kea’dır. Peki, hangisi doğru? Dünyanın en yüksek dağı hangisi? Gelin beraber bakalım.

Dünyanın En Yüksek Dağı Hangisi?

8848 metrelik yüksekliği ile çok uzun yıllardır dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest Dağı, dünyanın en yüksek dağı olma özelliğini taşıyor. Himalayalarda, yaklaşık 28 derece kuzey enlemi ile 87 derece doğu boylamında, Çin-Nepal sınırı üzerinde bulunan Everest Dağı’nın yüksekliği deniz seviyesinden 8.848 metre olarak hesaplanmıştır.

Everest Dağı kuzeydoğudaki Tibet platosundan tam olarak görülebilir. Dünyada en çok ilgi çeken yerlerin başlarında gelen Everest, eteklerinden yükselen Çangtse, Khumbutse, Nuptse ve Lhotse gibi doruklar nedeniyle Nepal'den görülmez.

Ancak deniz seviyesinden değil de okyanus seviyesinden bakıldığında en uzun dağ olma özelliğini Hawaii’de bulunan Mauna Kea dağı elinde tutuyır. Everest, dünyanın deniz seviyesi üzerindeki en yüksek dağıdır. Ancak dünyanın okyanus seviyesindeki en yüksek dağı Mauna Kea dağıdır. Mauna Kea’nın yüksekliği Pasifik Okyanusu tabanından itibaren başlar ve yüksekliği 10.100 metredir.

Öte yandan Mauna Kea, bir volkanik dağdır. 1 milyon yaşında olan Mauna Kea, son olarak 4600 yıl önce aktif hale geldi.

Everest, Mauna Kea’ya göre daha popülerdir. Bunun nedeni ise Everest’in yüzeyde kalan kısmının daha uzun olması ve dağcılar tarafından da sıklıkla tercih edilmesidir. Tırmanılacak en yüksek uzunluğa sahip olan Everest’e her yıl yüzlerce dağcı tırmanış yapar.

Mauna Kea 1 milyon yaşındayken, Everest ise 60 milyon yaşındadır.

Dünyanın En Uzun Dağı Nerede?

Deniz seviyesinden bakıldığında 8848 metre yüksekliği ile dünyanın en uzun dağı, Çin-Nepal sınırında yer alan Everest dağıdır.

Okyanus seviyesinden bakıldığında ise Hawaii’de bulunan Mauna Kea dünyanın en uzun dağı olarak görülebilir. Mauna Kea’nın toplam uzunluğu 10.100 metre olmasına rağmen deniz seviyesinden bakıldığında yüksekliği yalnızca 4207 metredir.

Dünyadaki diğer en uzun dağlar ise şu şekildedir:

K2 Dağı

Lhotse Dağı

Kançençunga Dağı

K2 Dağı

8611 metre yüksekliğindeki bu dağ, Pakistan ile Çin arasında yer almaktadır. Dağcıların kutsal zirve olarak adlandırdığı bu dağ, tırmanması en zor dağlardan biridir.

Lhotse Dağı

Himalayalarda yer alan dağın en yüksek noktası 8516 metredir. Bu dağın güney kısmında tırmanmak çok zordur çünkü dağın o tarafı oldukça diktir. O yüzden dağcılar tırmanışlarında genelde diğer parkuru tercih eder.

Kançençunga Dağı

Dünyanın en yüksek beş dağından biri olan Kançençunga, Hindistan ile Nepal arasında yer almaktadır. Oldukça rüzgar olan dağ yamaçları, bu dağa tırmanmayı çok zorlaştırır.