Küçük İşletme Yazılımı: Durable Yapay Zeka Nedir?

Durable yapay zeka, hızlı ve kolayca web siteleri oluşturuyor. Web sitelerini oluştururken kodlama becerilerine ihtiyaç duymuyor. Karmaşık web geliştirme süreçlerini de ortadan kaldırıyor.

Yapay zeka tabanlı küçük işletme yazılımı ile hizmet tabanlı, e-ticaret gibi birçok işletme türlerinin web siteleri kurulabiliyor. Kullanıcılar dilerse küçük işletme yazılımıyla oluşturdukları web sitelerini özelleştirebiliyor.

Durable Yapay Zeka Ne İşe Yarar?

Durable yapay zeka aracı, sıfırdan web sitesi kurma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Sıfırdan bir web sitesi kurmak oldukça zahmetli bir işe dönüşebiliyor.

Uzun çalışma saatleri, teknik beceri ve tasarım bilgisi gerektirir. Fakat Durable ile tüm bu süreçler ortadan kalkıyor. Yalnızca 30 saniye içerisinde web sitesi hazır hale geliyor.

Küçük işletme yazılımı, tüm web site oluşturma süreçlerini bağımsızlaştırıyor. İlk olarak yapay zeka aracı üzerinden konum ve işletme türü seçilmelidir.

Daha sonra aracın kendisi otomatik olarak resim, renk vb. düzenlerle ögeleri oluşturuyor. Web site oluşturulduktan sonra kullanıcılar dilerse siteyi özelleştirebilir. Bunun içinde arka uç seçeneklerinden yararlanılmaktadır.

Durable Yapay Zeka Faydaları Nelerdir?

Küçük işletme yazılımı, kullanıcılarına birçok açıdan fayda sağlıyor. Sağladığı faydalar şöyle ele alınabilir:

1. Uygun Maliyet

Söz edilen yapay zeka aracı sayesinde web tasarım ve geliştiricilere olan ihtiyaç ortadan kalkar. Dolayısıyla bu durum işletmelerin kar elde etmesini sağlar.

2. Zaman Kazanma

Yapay zeka aracıyla hızlı şekilde web sitesi oluşturulur. Yukarıda bahsedildiği üzere 30 saniye içerisinde web site oluşturulduğu için kullanıcılarının zaman açısından avantaj elde etmesini sağlar.

3. Yapay Zeka Destekli Tasarım

Durable, yapay zeka algoritmasına sahiptir. Yapay zeka algoritmalarından yararlanılarak web site oluşturulur. Web site oluşturulurken de tasarım ögeleri dikkate alınmaktadır. Tasarım ögeleri sayesinde web siteler, profesyonel görünüme sahip olur. Ayrıca görsel açıdan da daha çok dikkat çekiyorlar.

4. Kullanım Kolaylığı

Küçük işletme yazılımı, kullanıcı dostu arayüze sahiptir. Web site oluşturma işleminin teknik bilgiye gerek kalmadan herkes tarafından yapılmasına olanak tanır.

Durable Yapay Zeka Nasıl Kullanılır?

Durable yapay zeka aracı ile saniyeler içinde web site oluşturulur. Bu yapay zeka aracıyla web site oluşturmak için şu adımları takip etmek gerekiyor:

İlk olarak “durable.com” web sitesi ziyaret edilir.

“Web Sitenizi Oluşturun” seçeneğine tıklanır.

“İşletme Türü” seçilir.

Araç sıfırdan web site oluşturmak için yukarıda belirtildiği gibi “öğe, renk, düzen, resim” vb. hususları seçer.

Eğer kullanıcı yukarıdaki adımlardan sonra ortaya çıkan çalışmadan memnun değilse onu değiştirebilir. Farklı içerik ve fotoğraflarla web site yeniden şekillendirilebilir.

Kullanıcılar, web siteyi özelleştirmek için sitenin arka ucuna erişim sağlamalıdır. “durable.co” web sitesinde hesap oluşturulmalıdır.

Hesap oluşturduktan sonra kullanıcı web sitenin genel düzenini kendine göre ayarlayabilir. Bölümleri teker teker düzenleyebilir, görsel ve metinlerin yerlerini değiştirebilir. Ayrıca web sayfalarının yerlerini de değiştirebilir.

Özelleştirme seçenekleri bahsedilen yapay zeka aracında sınırlıdır. Fakat yine de web site, bir markayı temsil edecek şekilde oluşturulabilir. Web site yayına alınmadan önce bir fiyatlandırma planı seçilir.

Fiyatlandırma aşamasında kullanıcıya başlangıç ve iş seti şeklinde seçenekler sunulur. Kullanıcılar kendilerine uygun olan paketi seçip web site görüntüleme aşamasına geçmelidir. Web site yayına alındıktan sonra 24 saat geçerliliğe sahip geçici bağlantı kullanılarak görüntülenir.

30 saniye içerisinde web site oluşturan bu yazılım, konum tabanlı hizmetlerde konumu otomatik algılıyor. Durable, profesyonel web sitelerinden ziyade hızlı ve basit bir siteye sahip olmak isteyenler için daha uygundur.