Yapay Zeka Destekli Sunum Aracı: Beautiful AI Nedir?

Beautiful AI, yapay zekâ desteğiyle sunum hazırlamanızı sağlayan yenilikçi bir AI aracı olarak karşımıza çıkıyor. Kullanımı oldukça kolay olan bu aracın hem ücretli hem de ücretsiz seçenekleri bulunuyor. İlk etapta ücretsiz paketinden yararlanarak birçok özelliğini deneyimleyebilirsiniz. Peki, Beautiful AI Nedir? Nasıl kullanılır? İşte detaylar!

Beautiful AI Nedir?

Uygulamada bulunan hazır şablonlardan yararlanarak kolayca slayt şeklindeki sunumlarınızı hazırlayabileceğiniz bir yapay zekâ aracı olarak biliniyor. Kullanışlı bir menüye ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olması ile öne çıkıyor.

Ücretli üyelik seçeneklerinde slayt sayısına ilişkin limitleri ortadan kaldıran uygulamada filigranları kaldırma, özelleştirilmiş font seçimleri, sunum analizi, arttırılmış güvenlik önlemleri, masaüstü görünümü, revizyon geçmişi, marka kontrolü, takım yönetimi gibi olanaklar sunuluyor.

Ücretsiz sürümde bu özelliklerin bir kısmı mevcut. Bazıları ise kullanılamıyor. Bazı özellikler ise sınırlandırılmış durumda. Peki, Beautiful AI nasıl kullanılır? Gelin, detaylarına birlikte bakalım.

Beautiful AI Nasıl Kullanılır?

Beautiful AI'yi ücretsiz biçimde kullanmak isterseniz sahip olacağınız imkanlar şu şekilde sıralanıyor:

100 adet slayt

60'tan fazla akıllı slayt şablonu

Yorumlar ve bildirimler

Kişiselleştirilebilir temalar

Ücretsiz görsel kütüphanesi

Zengin ikon kütüphanesi

Çoklu kullanıcılarla iş birlikleri - Takım çalışması

PDF veya Powerpoint olarak export edebilme

Çeşitli entegrasyonlardan yararlanma

Bu sürümün en avantajlı özelliklerinden birisinin takım çalışması olduğunu belirtmekte fayda var. Diyelim ki başka kullanıcılar ile ortak bir sunum hazırlamak istiyorsunuz, bu durumda Beautiful.AI'yi kullanarak birlikte bir sunum hazırlayabilirsiniz.

Uygulamayı kullanmak için ise şu adımları izlemeniz gerekiyor:

Beautiful.AI'nin web sitesine gidin.

Ekranın sağ üst kısmında yer alan 'sign up free' butonuna tıklayın.

Bu kısımda mail ve şifre oluşturabilir ya da direkt Google hesabınızla giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan bilgilendirme kutucuğunda 'start the tour' butonu yer alacak. Bu butona basarsanız uygulama ile ilgili minik bir eğitim size sunuluyor.

Eğitimle ilgili butonlara hızlı bir şekilde tıklayarak geçebilirsiniz. Bu şekilde ana ekrana geldiğinizde karşınızda farklı seçeneklerin yer aldığını göreceksiniz.

En popüler, basit ve yapısal şablonlar kategorize edilmiş bir biçimde karşınıza çıkıyor.

Alt kısımlarda fotoğraf, kolaj, başlık ve video gibi seçenekler, grafikler, diagramlar ve zaman çizelgeleri bulunuyor.

Sol tarafta yer alan 'get inspiration' butonuna tıkladığınızda önceden hazırlanan bazı sunumlar sıralanıyor. Bu sunumları örnek oluşturması açısından incelemenizde fayda var.

Yeni bir sunum oluşturmak için ise 'create new presentation' butonuna tıklamanız gerekiyor.

Bu butona tıkladıktan sonra hazır tema ve şablon seçeneklerini inceleyerek hazırlayacağınız sunum için en uygun olanı seçebilirsiniz. Karar verdiğiniz şablona veya temaya tıkladıktan sonra 'create presentation' butonuna basmanız yeterli oluyor.

Bu şekilde açılan sayfalarda kenarlarda bulunan araç çubuklarını kullanarak düzenleme yapma imkânınız oluyor. Metin kutularındaki metinleri dilediğiniz gibi değiştirebilir, grafiklerde kendinize uygun verileri girebilir, fotoğraf, video ve ikon eklemeleri yapabilirsiniz.

İlgili menüden sunumlarınıza ses kaydı ekleyebiliyori slayt geçişlerinin nasıl yapılacağı kendiniz belirleyebiliyorsunuz. 'Advance to next slide after' sekmesinde yer alan mouse ikonuna bastığınızda slaytları 'tıklayarak' geçmek istediğinizi belirtmiş oluyorsunuz. Saat simgesine tıkladığınızda ise slayt geçişleri için süre tanımlayabiliyorsunuz.

Mevcut slaytın sağ tarafında açılan menüde 'add slide' butonuna bastığınızda yeni bir slayt ekleniyor. Düzenlediğiniz sayfanın aynısını kopyalamak isterseniz 'duplicate' butonuna basmalısınız.

Beautiful.AI'in takım çalışması özelliğinden yararlanabilmek için ise ekranın sağ kısmındaki araç çubuğunda bulunan kişi ve + simgesine tıklamanız gerekiyor. Bu seçimi yaptığınızda 'Invite collaborators' menüsü açılıyor. Bu menüye gereken bilgileri girerek sunum için yeni katılımcılara davet gönderebilirsiniz.

Dosyanızı hazırladıktan sonra 'share' kısmına gelerek bir link oluşturabilirsiniz. 'Export' menüsünden ise sunumu PDF veya Powerpoint formatında farklı kaydedebilirsiniz.