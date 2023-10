Metinden Videoya: Morph Studio Nedir? Nasıl Kullanılır?

Metinden video içeriği üretmenizi sağlayan bir yapay zekâ aracı olarak 'Morph Studio' karşımıza çıkıyor. Bu yapay zeka uygulamasında bütün sistem Discord üzerinden yürütülüyor.

Morph Studio'nun Discord sunucusunda birden fazla kanal mevcut. Bu kanallarda farklı komutlarla yenilikçi videolar üretme şansınız var. Peki, Morph Studio tam olarak nedir? Nasıl kullanılır?

Morph Studio Nedir?

Morph Studio, Discord üzerinden girdiğiniz metinleri yapay zeka desteği ile videoya dönüştüren bir araç. Discord topluluğunda üretilen video içerikleri farklı kullanıcılar tarafından görüntülenip indirilebiliyor. Dilerseniz prompt ile birlikte referans görsel ekleyerek video içeriğinizle ilgili daha detaylı bir brief oluşturma şansınız da var.

Morph Studio Nasıl Kullanılır?

Morph Studio'nun kendi sitesine girdiğinizde ilk olarak karşınıza 'create videos with AI on Discord' butonu çıkıyor.

Bu butona tıkladığınızda Discord hesabınıza giriş yapmanız için ilgili ekran açılıyor.

Discord hesabınız yoksa bu aşamada yeni bir hesap açabilirsiniz. Gereken bilgileri girdikten sonra Discord'da otomatik olarak Morph Studio sunucusuna katılmış oluyorsunuz.

Bu sunucuda 'welcome', 'support', 'morph studio v1.0', 'themed video gen', 'community forum', 'chat' ve 'voice channels' isimleri ile birbirinden ayrılan kategoriler bulunuyor. Bu kategorilerde de farklı kanallar var.

Video üretmeyi denemek için Morph Studio V1.0 kategorisindeki herhangi bir kanalı seçebilirsiniz. Bu kısımda mesaj kutucuğuna yazacağınız promptlar videoya dönüştürülüyor.

Discord kanalındaki mesaj kutusuna prompt yazmadan önce '/video' yazmanız gerekiyor. /video yazdıktan sonra prompt'unuzu girip enter'a basabilirsiniz.

Girdiğiniz prompt'a uygun yapay zeka destekli video içeriğinin üretilmesi birkaç dakika kadar sürüyor. Video hazır olduğunda size bir Discord bildirimi giriyor. Prompt'u gönderdiğiniz kanalda isteğinize uygun hazırlanan video sizi bekliyor. Bu kısımda diğer kullanıcıların önceden girdiği promptlara ait videoları da görebiliyorsunuz.

Deneme yapmak amacıyla şöyle bir komut girdik: 'an elephant sleeping on the clouds and some of bees singing a lullaby around that elephant'

Bu komut ile ilgili video içeriğinin hazırlanması yaklaşık 6 dakika sürdü ve çıkan sonuç 3 saniyelik bir videoydu. Bu videodan aldığımız ekran görüntüsü ise şu şekilde:

Bu videoya baktığımızda prompt ile birebir uyum sağlamadığını yine de genel temaya uygun bir video içeriğinin hazırlandığını görüyoruz.

Sizin için hazırlanan bu tarz videoları cihazınıza indirebiliyorsunuz. Videonun üstüne mouse ile geldiğinizde sağ üst kısımda bir indirme butonu çıkıyor. Bu butona basarak ilgili videoyu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Prompt ile metinden video üretmenin yanı sıra Morph Studio'da yazdığınız prompt'a uygun görsel ekleme imkânınız da mevcut. Bunun için prompt girmeye başlamadan önce mesaj kutucuğuna '/animate' yazmanız gerekiyor.

/animate yazdıktan sonra prompt ve image sekmeleri mesaj kutucuğunda beliriyor. Prompt'a tıklayıp istediğiniz komutu girebilir, 'image' seçeneğinin yanında bulunan 'lütfen bir dosya ekle' butonuna basarak referans görselinizi sisteme yükleyebilirsiniz.

Morph Studio'nun temel kullanımına ilişkin detaylar bu şekilde sıralanıyor. Dilerseniz uygulamanın Discord sunucusunda bulunan diğer kanallarda farklı video içerikleri üretmeyi deneyebilirsiniz. Önceden üretilen içerikleri hem studio kanallarından hem de 'gallery' kısmından inceleyebilirsiniz.

Sunucuda bulunan kanalların bazıları uygulamaya ilişkin sorularınızın cevaplandırılması, feedback vermeniz ve tartışmalara katılmanız için özel olarak hazırlanmış. Bu kanalları kullanarak Morph Studio'nun işleyişi ile ilgili daha detaylı bilgiye erişebilirsiniz.