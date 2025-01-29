Otomobil sektöründe her geçen gün yeni oyuncular sahneye çıkmakta. Bununla birlikte artan fiyatlar ve vergi oranları otomobil sahibi olmak isteyen kullanıcıları yeni arayışlara sürükledi. Araç sahibi olmak isteyen pek çok kişi düşük faizli sıfır araba kampanyaları sorgusuna yoğunlaştı. Peki 2025 yılında hangi markalar düşük faizli kredi ile sıfır araba satıyor? Düşük faizli sıfır araba kampanyaları hangileri? İşte konuyla ilgili detaylar...

Düşük Faizli Sıfır Araba Kampanyaları Yapan Markalar ve Modeller Listesi

Fiat 500e, Egea, Doblo Combi ve Doblo Cargo

500e, Egea, Doblo Combi ve Doblo Cargo Renault Clio, Megane Sedan, Duster, Megane E-Tech

Clio, Megane Sedan, Duster, Megane E-Tech Nissan Juke (Tekna), Qashqai e-POWER

Juke (Tekna), Qashqai e-POWER Opel Corsa, Mokka

Corsa, Mokka Peugeot E-208, E-308, 2008, E-2008, 408, 3008, 5008, E-5008

E-208, E-308, 2008, E-2008, 408, 3008, 5008, E-5008 Citroen Ami, C5 Aircross, C4, E-C4, C4 X, E-C4 X

Ami, C5 Aircross, C4, E-C4, C4 X, E-C4 X Kia Niro Hybrid

Niro Hybrid Toyota Corolla, Corolla Cross Hybrid

Fiat

2025 yılı düşük faizli sıfır araba kampanyaları listesinin başlarında gelen Fiat, 4 adet modelinde büyük indirimler sunuyor. Markanın mini elektrikli modeli 500e, aileler için üretilmiş C sedan modeli Egea ve hafif ticari modeli Doblo'da cazip teklifler bulunmakta. Fiat 500e modelinde 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi, Egea modelinde 150 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, Doblo Combi ve Doblo Cargo modellerinde ise 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkanı sunuyor.

Renault

Fransız otomobil üreticisi Renault, 2025 kış kampanyalarına en çok satılan modelleri ile damga vuruyor. Markanın en çok satan B segment hatchback modeli ve C sedan modelinde düşük faiz fırsatı bulunmakta. Renault Clio, Megane Sedan ve Duster modellerinde 200 bin TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz fırsatı sunmakta. Bunun yanında elektrikli modeli Megane E-Tech içinse sıfır faiz imkanı bulunuyor. Megane E-Tech modeli için 350 bin TL'ye 12 ay yüzde faiz fırsatı Renault yetkili satıcılarında.

Nissan

Geçtiğimiz günlerde Japon markaları ile ortaklaşma yoluna giden Nissan'da sevilen 2 modeline faizsiz kredi imkanı sunuyor. Diğer markalara göre oldukça yüksek kredi imkanı sunan Nissan özellikle Juke ve Qashqai e-POWER modellerinin satışlarına odaklanmış olarak gözüküyor. Nissan, Juke modeli için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkanı ile birlikte 300 bin TL kredi imkanı sunuyor. Qashqai e-POWER modelinde ise 500 bin TL için 6 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi sunuyor.

Opel

Alman otomobil markası Opel, Türkiye pazarında en çok satılan modellerine ağırlık vermiş durumda. Sevilen B hatchback modeli Corsa için 2 farklı kredi imkanı sunuyor. 150 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ve 250 bin TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz seçeneği sunan marka ülkemize girişiyle birlikte büyük satış başarılarına imza atan Mokka modelinde de aynı kredi imkanlarını sunmakta.

Peugeot

Fransız otomobil markası Peugeot özellikle son dönemlerinde ortaya koyduğu karakteristik tasarımı ve opsiyon listeleriyle ön plana çıkmakta. Markanın neredeyse ürün gamındaki her otomobil büyük bir değişim geçirdi ve beğeni topladı. Şu an için Peugeot markasındaki kredi oranları tam olarak belli değil. Ancak markanın E-208, E-308, 2008, E-2008 ve 408 modellerine yüzde 0 faizli; 3008, 5008 ve E-5008 modellerinde ise yüzde 1,99 oranlı kredi sunduğu bildiriliyor.

Citroen

Citroen sevilen yarı otomobil yarı motosiklet sayılabilecek elektrikli modeli Ami ile ön plana çıkıyor. Markanın neredeyse Türkiye pazarına girdiğinden beridir hiç kampanyasız kalmayan otomobili Ami, 200.000 TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz veya 60.000 TL nakit indirimi ile satışa sunuluyor. C5 Aircross, C4, E-C4, C4 X ve E-C4 X modellerinde ise 250.000 TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz imkanı Citroen yetkili satıcılarında sizi bekliyor.

Kia

Kia indirim kervanına tek bir modeli ile katılıyor. Markanın elektrikli otomobillere yönelik politikasının ilk meyvelerinden biri sayılabilecek Niro Hybrid, nakitte indirim veya faizsiz kredi fırsatı ile kullanıcılara sunuluyor. Kia Niro Hybrid 250.000 TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz veya 100.000 TL nakit indirim fırsatı ile birlikte yeni sahiplerini Kia Türkiye yetkili satıcılarında bekliyor.

Toyota

Listemizin son markasına geldiğimizde bizleri sağlamlık ve aile otomobili kavramlarıyla karşılayan Toyota yer alıyor. Markanın çok sevilen Corolla modelinde büyük indirimler var. Corolla'nın Türkiye'ye yeni giriş yapan crossover modeli Corolla Cross Hybrid 1.893.000 TL başlangıç fiyatı ve 190.000 TL'ye varan nakit desteği ile satışta. Buna ek olarak sedan Corolla modellerinde de cazip bir indirime gidildi. Corolla Sedan 1.463.000 TL'den başlayan fiyatlar ile Toyota yetkili satıcılarında.

Düşük faizli araba kampanyaları, araç sahibi olmayı düşünenler için önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle sıfır araçlarda sağlanan uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri, bütçe dostu çözümler yaratıyor. Ancak kampanyaların stok ve süreyle sınırlı olduğunu unutmamak gerekiyor. İlgilendiğiniz markaların resmi web sitelerinden veya yetkili bayilerinden detaylı bilgi alarak ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği değerlendirebilirsiniz. Şimdi harekete geçerek hayalinizdeki araca avantajlı koşullarla sahip olma şansını kaçırmayın!