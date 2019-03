En İyi 5 Not Defteri Uygulaması

Akıllı telefonlarınızda varsayılan olarak gelen not defterlerinin sadeliğinden sıkılabilirsiniz. Filmlerden, dizilerden, sosyal mecralardan altını çizmek istediğiniz kısımlar ya da kitaplardan alıntılar olur, numara kayıtları olur, şifre ve kullanıcı adı kayıtları olur, yani ne amaçla kullanıyor olursanız olun kaliteli bir not defteri kullanın.

Ek özellikli, canlı, pratik not defterleri ile ilham avına çıkabilir, not almayı keyifli bir hale getirebilirsiniz. Sizler için derlediğimiz bu 5 uygulama, not defteri uygulamaları arasında en iyileridir.

1. Google Keep

Google tarafından geliştirilen Google Keep, Android, iOS ve Web olmak üzere üç platformda kullanılabiliyor. Google Keep ile aklınıza gelen hemen her şeyi hızlıca not edebilir ve notlarınıza hızlıca ulaşabilirsiniz.

Oluşturduğunuz notların içerisine fotoğraflar ve listeler ekleyebilir, notlarınızın arka plan rengini değiştirebilirsiniz. Herhangi bir bilgisayarda hesabınızla oturum açtıktan sonra Google Keep’i web tarayıcınızda ya da Google Chrome uzantısında kullanabilirsiniz.

2. EverNote

EverNote sayesinde ister yazılı ister sesli notlar alabilir, hatırlatıcılar oluşturabilir, videolar, fotoğraflar ve PDF dosyalarını ekleyebilirsiniz. EverNote, Android ve iOS platformlarının haricinde Windows ve Mac platformlarında da bulunuyor.

EverNote, size aylık olarak tanınan limiti aşmadığınız sürece ücretsizdir; fakat belli bir ücret karşılığında Premium versiyona geçerek bu limitten kurtulabilirsiniz.

3. Microsoft OneNote

Microsoft OneNote; Windows, Mac, Android, iOS, Windows Phone ve Web platformlarında kullanabileceğiniz kullanışlı bir not defteri uygulamasıdır. Microsft OneNote ile yazı boyutları ve yazı renkleri üzerinde değişiklikler yaparak önemli bir yere vurgu yapabilir ya da sadece gözünüze hoş gelmesini sağlayabilirsiniz.

4. ToDoList

Kendi ajandanızı oluşturmaya yarayan ToDoList, günlük hayatta tamamlamanız gereken işleri takip etmenizi sağlamaktadır. Belirlediğiniz bir gün için planlamalar yapabilir, bu planlamaları uygulamada aldığınız notlar sayesinde hatırlayabilirsiniz. Ayrıca notlarınıza 1’den 10’a kadar değer vererek önemini vurgulayabilirsiniz.

5. Wunderlist

Sürekli olarak yapılacaklar listesi hazırlamayı ve bu hazırladığınız listeyi tamamlamayı seviyorsanız Wunderlist tam size göre! Basit bir arayüze sahip olan Wunderlist, çok kolay ve hızlı bir şekilde yapılacaklar listesi oluşturmanızı sağlamaktadır..

Wunderlist tamamen ücretsizdir. Wunderlist; hazırladığınız listeleri paylaşmanızı, e-posta olarak göndermenizi, listenizdeki herhangi bir maddeye not eklemenizi, sürükle bırak ile maddelerin yerlerini pratik bir şekilde değiştirmenizi, arka planlar yüklemenizi sağlar. Ayrıca yaklaşan yapılması gerekenleri de size hatırlatır.