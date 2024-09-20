55 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık: Dyson OnTrac Özellikleri ve Fiyatı

İngiliz teknoloji şirketi Dyson, çok yakın bir zamanda 55 pil saat pil ömrü sunan kulaklığını tanıttı. Dyson OnTrac isimli bu kulaklık hem kişiselleştirilebilir tasarımı hem de gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Biz de bu rehberde Dyson OnTrac özellikleri ve fiyatından bahsedeceğiz.

Dyson OnTrac Özellikleri

Farklı ve kişiselleştirilebilir tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Dyson OnTrac kulaklığın yastıkları, yüksek dereceli köpük ve ultra yumuşak mikrofiberden üretildi. Metalik gri, bakır, ceramic parlak kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle kullanıcılarıyla buluşacak olan kulaklık hem dayanıklı hem benzersiz kaplamalarla tasarlandı.

Kulaklık yastıkları ve dış kapak çeşitleri 2000’in üzerinde renk kombinasyonuyla kişiselleştirilebiliyor. Bu durum, herkese kendi istediği görüntüye sahip kulaklığı alma şansı sunuyor. Kulaklığın dış kapakları, yüksek kalitede alümin ve bakır gibi malzemelerden oluşuyor. Dyson OnTrac ağırlığıysa 451 gramdır.

Kulaklık, 6 Hz’den 21 bin Hz’e kadar frekans desteği sunuyor. Kulaklık aynı zamanda 40 mm hoparlör sürücülerinden oluşuyor. Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği olduğu için 40 dB’ye kadar da gürüldü engelliyor. Aktif Gürültü Önleme özelliği, optimum dinleme imkanı sunmak için 8 mikrofon kullanıyor. Aynı zamanda dış sesleri saniyede 384.000 defa yakalıyor.

Dyson OnTrac hem 40 mm hem de 16 ohm neodimyum hoparlör sürücüleriyle mükemmel kulaklık deneyimi sunuyor. Özellikle gelişmiş ses sinyali işleme özelliği her kelime ve notanın olduğu gibi aktarılmasını sağlıyor. Hoparlörün yuvası, doğrudan ses tepkileri için kulağa doğru 13° eğimli olacak üretildi.

Dyson OnTrac, 6 Hertz düşük frekanslardan 21.000 Hertz’e kadar yüksek frekanslar üretiyor. Bunun sonucunda derin alt basla frekans aralığı üst sınırındaki net tizleri iletilmesini sağlıyor. Ayrıca iki tane yüksek kapasiteye sahip lityum iyon pil hücresinin her biri 30 gram ağırlıktadır. Bunlar kafa bandına yerleştirildiği zaman ağırlığı eşit dağıtıyor.

Dyson OnTrac Fiyatı

55 saatlik pil ömrüyle dikkat çeken Dyson OnTrac, Aktif Gürültü Önleme özelliği aktif olsa dahi yine de yaklaşık iki haftalık dinleme süresi sunuyor. Kulaklık 10 dakikalık şarjla 2,5 saat kullanım sunuyor. 30 dakikalık şarjla ile de 9,5 saat kullanım ömrüne sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Dyson’ın yakın zamanda OnTrac kulağını tanıtarak satışa sundu. Dyson OnTrac fiyatı yurt dışında 500 dolardır. Türkiye’deki fiyat etiketiyse 19.999 TL olarak belirlendi.