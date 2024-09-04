Akıllı saç kurutma makinesi Dyson Supersonic Nural özellikleri ve fiyatı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Cihaz, saç kurutma sürecini oldukça keyifli hâle getirirken aynı zamanda saçların etkileyici bir görünüme sahip olmasına yardım ediyor.

Bu rehberde Dyson saç bakım ürünleri arasında yerini alan Supersonic Nural'ın ücreti ve işlevleri hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte sunduğu teknolojiler ve farklı tasarımıyla adından söz ettiren cihaza dair detaylar!

Dyson Supersonic Nural Özellikleri

Aşırı ısı olmadan akıllı kurutma

Kullanıcının şekillendirme tercihlerini öğrenme

5 adet akıllı başlık

Hava akım hızını ve sıcaklığını otomatik ayarlama

Saç derisini koruma modu

Duraklatma algılaması

Küre modu

Difüzyon modu

Dört farklı ısı ayarı

Üç farklı hassas hava akımı ayarı

Air Multiplier teknolojisi

Dyson'ın yeni saç kurutma makinesi, saçın doğal parlaklığını artırmak ve saç derini korumak için hava akım hızını ve sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Time of Flight isimli sensör, saç derisinde 55 derecelik optimum hedef sıcaklığı korumak için sıcaklığı kontrol ediyor.

Kullanıcıların şekillendirme tercihlerini öğrenen ve bu sayede kullanım kolaylığı sağlayan cihazda duraklatma algılaması bulunuyor. Makineyi kullanmayı bırakıp bir yere koyduğunuzda sensörler bunu algılıyor ve ısıtıcıyı devre dışı bırakıp hava akımını azaltıyor.

Saç kurutma makinesi hassas kurutma başlığı, dalga+bukle difüzörü, şekillendirici başlık, geniş dişli tarak ve flyaway başlık ile birlikte geliyor. Tercih ettiğiniz saç tipine göre bu başlıkları kullanabilirsiniz.

Dalga+bukle difüzöründe küre ve difüzyon olmak üzere iki farklı mod bulunuyor. Küre modu doğal dalgalar ve bukleler için daha belirgin bir stil yaratırken difüzyon modu ise hacimli dalgalar ve bukleler oluşturulmasına yardım ediyor.

Şekillendirme işlemini tamamladıktan sonra saçları sabitlemek için 28 derece soğuk hava özelliği yer alıyor. Cihazda ayrıca saç derisi koruma butonu mevcut. Bu butonu etkinken cihazı saç derisine yaklaştırdığınızda ısı otomatik olarak düşürülür. İşlev kapalıyken ısı ayarını manuel olarak seçmeniz gerekiyor.

Saç kuruma makinesinde üç farklı hassas hava akımı ayarı mevcut. "Yüksek" seçeneği hızlı kurutma ve şekillendirme, "orta" seçeneği normal kurutma, "düşük" seçeneği ise doğal kurutma sunuyor.

Hızlı kurutma ve şekillendirme için 100 derece, normal kurutma için 80 derece, nazikçe kurutma ve hava akımını dağıtmak için 60 derece, soğuk hava ile saç şeklini sabitlemek için 28 derece olmak üzere toplamda dört farklı hassas ısı ayarı bulunuyor.

Air Multiplier teknolojisi ortamdaki havayı çekerek hava akımının üç katına çıkmasına yardım ediyor. Dyson Hyperdymium isimli motor kontrollü ve yüksek hızlı hava akımı üretilmesine imkân tanıyor.

Dyson Supersonic Nural Fiyatı

Gelişmiş özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Dyson Supersonic Nural isimli akıllı saç kurutma makinesi 18 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Dyson Supersonic Nural'ı beğendiniz mi? Dyson marka yeni saç kurutma makinesi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.