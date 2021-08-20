E-ticaret Sitenizi Kurmak için Kullanabileceğiniz Hazır CMS Yazılımları

2019'da dünya çapında e-ticaret satışları 3,53 trilyon doları buldu ve bu miktarın 2022 yılında 6,54 trilyon dolarına ulaşması bekleniyor. En büyük e-ticaret şirketi Amazon'un net karı %84 arttı ve satışları 386 milyar dolara ulaştı. Bir başka e-ticaret devi eBay’ın geliri 10.8 milyar doları buldu. Bu iki şirketin yükselişinin ardından, özel e-ticaret geliştirme talebi yıldan yıla %25 arttı. Ayrıca pandemi de, daha dijital bir dünyaya geçişi hızlandırdı ve çevrimiçi alışverişte kalıcı etkileri olacak değişiklikleri tetikledi.

Tüm bu rakamlardan anlayacağınız gibi dünya dijitalleşiyor ve çevrimiçi bir işe başlamak için bugünden daha iyi bir zaman yok. Siz de aynı düşüncedeyseniz ve çevrimiçi bir işe başlamak istiyorsanız, ilk adım olarak bir e-ticaret sitesi kurmanız gerekecek.

Peki bu e-ticaret sitelerini nasıl kuracaksınız? E-ticaret sitesi kurmak isteyenler için hazır CMS yazılımlarını aşağıda sizin için listeledik:

E-Ticaret Sitesi Kurmak İsteyenler için Hazır CMS Yazılımları Neler?

Magento

WooCommerce

OpenCart

Shopify

1- Magento

Magento, programcıların e-ticaret web siteleri oluşturmasına yardımcı olan yerleşik PHP'ye sahip bir platformdur. Açık kaynak teknolojisi üzerine kurulmuştur, bu da yazılımı ücretsiz olarak alabileceğiniz anlamına gelir. Magento, bir e-ticaret sitesi oluşturmak için en çok tercih edilen seçeneklerden biridir.

Magento'nun güvenilirliği ve ölçeklenebilirliği, onu dünyanın en popüler e-ticaret platformlarından biri haline getirmiştir. Magento tarafından yayınlanan resmi verilere göre, Christian Louboutin, Ford, HP Inc. ve Nike gibi en büyük isimler de dahil olmak üzere, Magento kullanan işletmelerin sayısı 250.000'den fazladır. En iyi özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz:

SEO Dostudur

Magento, Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) için oldukça verimlik sağlayan bir CMS’dir. Bu da ürünlerinizin Google'de daha iyi görünmesini sağlar.

Geliştirici Dostudur

Magento 2 kodunun anlaşılması, diğer platformlarla karşılaştırıldığında oldukça kolaydır. Daha az karmaşık kod olması, geliştiricilerin üçüncü taraf kodlarla entegrasyonunu kolaylaştırır. Yaygın 3. taraf entegrasyonlar, büyük web uygulamalarını ve ödeme ağ geçitlerini içerir.

Hızlı Yüklenen Web Sayfaları Sunar

Araştırmalar, kullanıcıların %50'sinin yüklenmesi 2 saniyeden uzun süren siteleri terk ettiğini doğrulamaktadır. Bu, kullanıcıların bir sitenin bir saniye içinde yüklenmesini beklediği anlamına gelir. Magento e-ticaret geliştirme platformunun en büyük avantajlarından biri, web sayfalarının inanılmaz derecede hızlı yüklenmesidir.

2- WooCommerce

WooCommerce, en popüler açık kaynaklı e-ticaret çözümlerinden biridir. WooCommerce; basit, güçlü ve genişletilebilir bir e-ticaret platformudur. WooCommerce, dünya çapında büyüyen markalara hizmet vermektedir. En iyi özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz:

Esneklik Sağlar

WooCommerce çok fazla esneklik sunar. Boyutuna bağlı olarak bir WooCommerce mağazası birkaç gün içinde kurulabilir.

Birçok Resmi Eklentisi Vardır

WooCommerce’de aklınıza gelebilecek hemen hemen her işlevsellik için bir uzantı var. Bu eklentiler, genellikle mevcut bir web mağazasına kolayca entegre edildiklerinden, e-ticaret sitenizin yönetimini çok daha kolay hale getirir.

Büyük Bir Topluluğa Sahiptir

WooCommerce Topluluğu’nda bol miktarda belge, makale ve bilgilendirici kılavuz bulabilirsiniz. Sorun veya teknik sorular olması durumunda, geniş bir aktif kullanıcı topluluğundan yardım alırsınız.

3- OpenCart

OpenCart, aylık ücret ödemenize gerek kalmadan kullanabileceğiniz son derece özelleştirilebilir açık kaynaklı bir e-ticaret platformudur. Sitenizi gerçekten kendinize ait kılmak için kullanabileceğiniz 1300'den fazla modül ve temaya sahiptir. OpenCart ile ömür boyu ücretsiz destek ve ücretsiz yazılım güncellemeleri alabilirsiniz. En iyi özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz:

Basit Mağaza Kurulumu

Opencart, sade ve anlaşılması kolay bir arayüze sahiptir. Kurulum süreci oldukça kolaydır ve çok fazla teknik bilgi gerektirmez. Tek yapmanız gereken OpenCart'ı yüklemek, OpenCart temalarından birini seçmek, ürünlerinizi eklemek ve ürün ayrıntılarını doldurmak; dil seçenekleri, ödeme ve gönderi yöntemleri gibi işlevleri ve modülleri yapılandırmaktır. İşte bu kadar! Artık sipariş almaya ve ürünleri satmaya hazırsınız.

Çoklu Dil Desteği

İnsanların farklı bölgelerde iş yürüttüğünü düşünürseniz, dil önemli bir faktördür. OpenCart'ın yardımıyla, çok az bir değişiklikle dilinizi bir dilden diğerine kolayca değiştirebilirsiniz. Mağazanızı çok az çabayla birden fazla dilde oluşturabilirsiniz.

4- Shopify

Shopify, her şey dahil bulut tabanlı bir SaaS (hizmet olarak yazılım) alışveriş sepeti çözümüdür. İstatistiklere göre Shopify, 500.000'den fazla aktif Shopify Mağazasını güçlendirir ve platform 46 milyar doların üzerinde çevrimiçi satış gerçekleştirir. Shopify'ın arkasındaki temel amaç, kodlama veya tasarım becerileri olmayan kişilerin kendi kendilerine (yani bir geliştiricinin yardımı olmadan) bir çevrimiçi mağaza oluşturmasına izin vermektir. En iyi özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz:

%100 Özelleştirilebilirdir

Shopify uygulamalarının en önemli avantajlarından biri, kolayca özelleştirilebilmeleridir. Bu, uygulama kullanıcılarının kullanıcı deneyimini geliştirir ve bu da marka sadakatini büyük ölçüde artırır.

Mobil Dostudur

Shopify uygulamalarının en önemli avantajlarından biri, kolayca özelleştirilebilmeleridir. Bu, uygulama kullanıcılarının kullanıcı deneyimini geliştirir ve bu da marka sadakatini büyük ölçüde artırır.

Yukarıda e-ticaret sitenizi kurmak için kullanabileceğiniz en popüler hazır CMS yazılımlarını listeledik. Shopify, en popüler barındırılan e-ticaret platformlarından biri olmasına rağmen, tercihiniz WooCommerce, Magento ya da OpenCart’tan yana olursa, o zaman e-ticaret siteniz için bir hosting altyapısı seçmeniz gerekecektir. Peki bu seçimi nasıl yapacaksınız?

E-Ticaret Siteleri için Hosting Altyapısı

E-ticaret mağazası açıyorsanız veya yükseltiyorsanız, uygun bir e-ticaret hosting altyapısı bulmanız gerekir. Farklı bütçeler ve tüketici ihtiyaçları için birçok hosting hizmeti mevcuttur. Sizi saatler içinde çalışmaya hazır hale getirebilecek, kullanıma hazır bir hosting paketi için en iyi seçenek, hepsi bir arada bir hosting çözümü olacaktır.

Niobe Hosting, küçük işletmeler ve büyük e-ticaret mağazaları da dahil olmak üzere bireylere veya işletme sahiplerine yönelik çeşitli hosting planları sunar. Magento, OpenCart, WooCommerce, Drupal ve Wordpress gibi platformlar Niobe Hosting ile uyumludur. Niobe Hosting, yüksek hızlar ve teknik müşteri desteği ile müşterilerini problemler karşısında yalnız bırakmaz.

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