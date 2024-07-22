Elektrikli Skoda Elroq Özellikleri ve Fiyatı

Skoda’nın yeni elektrikli SUV aracı görücüye çıktı. Elroq adlı modelin sunduğu özellikler, fiyatı ve çıkış tarihi merak konusu oldu. Çekya menşeili otomobil üreticisi markanın yeni SDUV modelinde Volkswagen ve Audi’nin bazı modellerinde kullanılan platformun izleri görülüyor.

Mosdern Solid tasarım dilinin gün yüzüne çıktığı ilk araç olarak tanımlanan Elroq, şimdilik kamuflajlı bir görünümle karşımıza çıkıyor. Teknik özelliklerine ilişkin birçok tahmin ve sızıntı bilgi mevcut. Gelin, yeni elektrikli Skoda Elroq modeline yakından bakalım.

Skoda Elroq Özellikleri

Standart versiyonun yanı sıra farklı opsiyonlarla gelmesi beklenen Skoda Elroq'un model seçenekleri büyük bir ihtimalle Elroq 50, 60, 85 ve 85x olarak isimlendirilecek. Serinin en dolu versiyonu 85x olacak.

Motor özellikleri seçilen varyanta göre değişiklik gösteriyor. Standart model olan Skoda Elroq 50’de 168 beygir güç üretebilen bir motor bizi karşılıyor. 85x şeklinde isimlendirilen en gelişmiş versiyonda ise toplam 295 beygir güç üretebilen ikili motor sistemi kullanılacak.

Bazı kaynaklarda ise 85 ve 85x modellerinde 220 kW motor gücü sunulacağı ve dört çekiş özelliğinin bulunacağı belirtilmiş. Menzil değerinin ise bu araçta 560 km’ye kadar ulaşması bekleniyor.

İç hacmi geniş ve kullanışlı olan SUV aracın arka koltukları katlanabilir özellikte olacak. Bu koltukları kapalı konuma getirdiğinizde bagaj hacmi 1.580 litreye ulaşacak. Normalde ise bagaj kapasitesi 470 litre olarak belirtilmiş.

Araçta ek olarak bulunacak teknolojik özellikler arasında otomatik park asistanı ve seyahat yardımcısı gibi yenilikler bulunuyor. Sürtünme katsayısı 0.26 olarak belirtilen aracın dış tasarımı kamuflaj nedeniyle net biçimde görülemiyor.

Yine de LED far tasarımının parçalı bir görünüme sahip olduğunu anlıyoruz. Ayrıca otomobil de genel tasarım itibariyle modern ve keskin hatlara sahip. Standart versiyonda 55 kWsa batarya kullanılıyor. Ara seviyelerde ise 63 kWsa’lık batarya tercih ediliyor.

Skoda Elroq Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Yeni Skoda Elroq’un fiyatına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Aracın 2024 yılının sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yabancı kaynaklarda bu araca ilişkin 35.000 – 40.000 İngiliz Sterlini gibi bir fiyat beklentisinden söz ediliyor.

Bu da yaklaşık 45.000 dolara denk geliyor. TL olarak ise 1.500.000 TL gibi bir fiyattan bahsetmek mümkün. Tabi, bu rakama vergilerin dahil olmadığını da hatırlatmakta fayda var.