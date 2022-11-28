Cep telefonlarının yaşamımızın parçası haline gelmesi 30 seneyi geçti. Geçmişten günümüze kadar pek çok model geliştirildi. Bu modellerin bazıları normal görünümlüyken bazıları garip olarak karşılandı. Bir zamanlar mobil dünyada öne çıkan Nokia markası model geliştirme konusunda öne çıkıyordu.

Ünlü telekomünikasyon şirketi, birbirinden farklı geliştirdiği telefon modeliyle sektörde uzun yıllar adından söz ettirdi. Aynı şekilde Samsung markası da tasarımlarıyla insanların dikkatini çekmeyi başardı. Tabii tasarımlarıyla dikkat çeken telefon modelleri bu iki markayla sınırlı değil.

Sizler için birçok markaya ait en garip telefon modelleri listesi hazırladık.

En Garip 10 Telefon Modeli

Virgin Mobile Lobster

Samsung Matrix

Haier P7

Nokia 7280

Nokia 7600

Bang & Olufsen Serene

Telson TWC 1150

Samsung Juke

Siemens Xelibri

Motorola V70

1. Virgin Mobile Lobster

2006 yılında mobil dünyasına katılan Virgin Mobile Lobster, tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. Virgin Mobile Lobster’da hem televizyon hem de telefon özelliği mevcut. Bu telefon kullanıcıları, SMS gönderme ve telefonla görüşmelerin yanı sıra yapılan işlemleri televizyonda izleyebiliyor.

2. Samsung Matrix

Samsung Matrix (SPH-N270), sınırlı sayıda tasarlandı. 2003 yılında piyasaya sunulan bu telefon, The Reloaded’ta görüntülenen bir telefona bakılarak geliştirilmiştir. Matrix üçlemesiyle benzer olmasına rağmen internete girme, video izleme gibi özellikleri yoktur.

3. Haier P7

En garaip 10 telefon modeli içerisinde Haier P7 de yer alıyor. 2004 yılında piyasaya sunulan Haier P7, tasarımıyla insanların dikkatini çekmeyi başardı. Dondurma çubuğu şeklindeki tasarımı ilk kez görenleri şaşkına uğrattı. 64x128 piksel çözünürlükten oluşan telefonun kamerası 0.3 megapikseldir. Görünüşü sebebiyle insanların yadırgadığı bu telefonun şarjı ortalama 6 gün gidiyordu.

4. Nokia 7280

Garip tasarıma sahip bir diğer telefon modeliyse Nokia 7280 diyebiliriz. Nokia 7280; Doctor Who ve Star Trek’ten fırlamış gibi tarzıyla dikkat çekiyor. Telefonunu tuş takımı, numarasız olarak dizayn edilmiştir. Ekranı kapatıldığında aynaya benzer bir görünüm alıyor.

5. Nokia 7600

Nokia şirketi, geçmişte mobil sektöründe geliştirdiği modellerde hep adından söz ettirdi. Nokia 7600 telefonu da barındırdığı özelliklerle insanlar tarafından çok konuşuldu. Nokia’nın ilk 3G telefonu olma özelliği taşıyan telefonun ekranı oldukça büyüktür. Ekran etrafına tuş takımı yerleştirilerek tasarlanmıştır.

6. Bang & Olufsen Serene

Serenata, Samsung ve Bang & Olufsen tarafından tasarlanmıştır. İki önemli gücün birlikte geliştirdiği Serenata, 2007 yılında piyasaya sunuldu. Telefon sürgülü hoparlörden oluşan müzik çalar görünümüne sahiptir.

7. Telson TWC 1150

Geçmişte tasarımı ve özellikleriyle farklılığını ortaya koyan bir telefondur. Özel bir telefon şeklinde adlandırabileceğimiz Telson TWC 1150, bileğe takılacak şekilde tasarlanmıştır.

8. Samsung Juke

İkiye katlanabilen tarzda, özel müzik çalarlı olarak geliştirilmiştir. Tasarımından kaynaklı telefonun kapağı kapalıyken de müzik dinlenebiliyor. Samsung Juke kapağı açıldığında da telefon özellikleri devreye giriyor.

9. Siemens Xelibri

2004 yılında Siemens Xelibri kamuoyuna sunuldu. Siemens bu telefon tasarlanırken tasarımcılarını serbest bırakarak moda olmasına dair amaç belirledi. Siemens Xelibri serileri, piyasaya moda aksesuarı olarak sunuldu. Göz alıcı tasarıma sahip olmasına rağmen özellik anlamında beklentileri karşılayamadı.

10. Motorola V70

Standart telefonun çok uzağında, marjinal çizgilere sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Motorola V70;

GRS

Sesli arama

Neon arka ışıklı tuş takımı

Titreşimli modu

Değiştirilebilir çerçevelerin olduğu döner dairesel monokrom paneli

WAP tarayıcısı özelliklerinden oluşuyor.

Mobil sektörüne damga vuran garip telefon modellerinin yanı sıra 2022 yılının Kamerası En İyi Telefonlar listesini merak ediyorsanız listemizi inceleyebilirsiniz.