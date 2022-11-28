En Garip Telefon Modelleri
Hayatımızın önemli parçası haline gelen telefonlar farklı, garip tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Peki gelmiş geçmiş en garip telefon modelleri neler?
Cep telefonlarının yaşamımızın parçası haline gelmesi 30 seneyi geçti. Geçmişten günümüze kadar pek çok model geliştirildi. Bu modellerin bazıları normal görünümlüyken bazıları garip olarak karşılandı. Bir zamanlar mobil dünyada öne çıkan Nokia markası model geliştirme konusunda öne çıkıyordu.
Ünlü telekomünikasyon şirketi, birbirinden farklı geliştirdiği telefon modeliyle sektörde uzun yıllar adından söz ettirdi. Aynı şekilde Samsung markası da tasarımlarıyla insanların dikkatini çekmeyi başardı. Tabii tasarımlarıyla dikkat çeken telefon modelleri bu iki markayla sınırlı değil.
Sizler için birçok markaya ait en garip telefon modelleri listesi hazırladık.
En Garip 10 Telefon Modeli
- Virgin Mobile Lobster
- Samsung Matrix
- Haier P7
- Nokia 7280
- Nokia 7600
- Bang & Olufsen Serene
- Telson TWC 1150
- Samsung Juke
- Siemens Xelibri
- Motorola V70
1. Virgin Mobile Lobster
2006 yılında mobil dünyasına katılan Virgin Mobile Lobster, tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. Virgin Mobile Lobster’da hem televizyon hem de telefon özelliği mevcut. Bu telefon kullanıcıları, SMS gönderme ve telefonla görüşmelerin yanı sıra yapılan işlemleri televizyonda izleyebiliyor.
2. Samsung Matrix
Samsung Matrix (SPH-N270), sınırlı sayıda tasarlandı. 2003 yılında piyasaya sunulan bu telefon, The Reloaded’ta görüntülenen bir telefona bakılarak geliştirilmiştir. Matrix üçlemesiyle benzer olmasına rağmen internete girme, video izleme gibi özellikleri yoktur.
3. Haier P7
En garaip 10 telefon modeli içerisinde Haier P7 de yer alıyor. 2004 yılında piyasaya sunulan Haier P7, tasarımıyla insanların dikkatini çekmeyi başardı. Dondurma çubuğu şeklindeki tasarımı ilk kez görenleri şaşkına uğrattı. 64x128 piksel çözünürlükten oluşan telefonun kamerası 0.3 megapikseldir. Görünüşü sebebiyle insanların yadırgadığı bu telefonun şarjı ortalama 6 gün gidiyordu.
4. Nokia 7280
Garip tasarıma sahip bir diğer telefon modeliyse Nokia 7280 diyebiliriz. Nokia 7280; Doctor Who ve Star Trek’ten fırlamış gibi tarzıyla dikkat çekiyor. Telefonunu tuş takımı, numarasız olarak dizayn edilmiştir. Ekranı kapatıldığında aynaya benzer bir görünüm alıyor.
5. Nokia 7600
Nokia şirketi, geçmişte mobil sektöründe geliştirdiği modellerde hep adından söz ettirdi. Nokia 7600 telefonu da barındırdığı özelliklerle insanlar tarafından çok konuşuldu. Nokia’nın ilk 3G telefonu olma özelliği taşıyan telefonun ekranı oldukça büyüktür. Ekran etrafına tuş takımı yerleştirilerek tasarlanmıştır.
6. Bang & Olufsen Serene
Serenata, Samsung ve Bang & Olufsen tarafından tasarlanmıştır. İki önemli gücün birlikte geliştirdiği Serenata, 2007 yılında piyasaya sunuldu. Telefon sürgülü hoparlörden oluşan müzik çalar görünümüne sahiptir.
7. Telson TWC 1150
Geçmişte tasarımı ve özellikleriyle farklılığını ortaya koyan bir telefondur. Özel bir telefon şeklinde adlandırabileceğimiz Telson TWC 1150, bileğe takılacak şekilde tasarlanmıştır.
8. Samsung Juke
İkiye katlanabilen tarzda, özel müzik çalarlı olarak geliştirilmiştir. Tasarımından kaynaklı telefonun kapağı kapalıyken de müzik dinlenebiliyor. Samsung Juke kapağı açıldığında da telefon özellikleri devreye giriyor.
9. Siemens Xelibri
2004 yılında Siemens Xelibri kamuoyuna sunuldu. Siemens bu telefon tasarlanırken tasarımcılarını serbest bırakarak moda olmasına dair amaç belirledi. Siemens Xelibri serileri, piyasaya moda aksesuarı olarak sunuldu. Göz alıcı tasarıma sahip olmasına rağmen özellik anlamında beklentileri karşılayamadı.
10. Motorola V70
Standart telefonun çok uzağında, marjinal çizgilere sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Motorola V70;
- GRS
- Sesli arama
- Neon arka ışıklı tuş takımı
- Titreşimli modu
- Değiştirilebilir çerçevelerin olduğu döner dairesel monokrom paneli
- WAP tarayıcısı özelliklerinden oluşuyor.
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