BİM Fırsat Ürünleri: Uygun Fiyatlı Realme Akıllı Telefon ve Huawei Akıllı Saat

25 Kasım 2022 tarihli BİM aktüel ürünleri arasında birbirinden avantajlı teknoloji ürünleri bulunuyor. Oppo'nun alt markası olarak bilinen Realme telefon serisinden Kumtel Airfryer modeline kadar çeşitli ürünler yer alıyor.

Huawei Watch GT 2 akıllı saat, uygun fiyatlı etkiketiyle dikkat çekiyor. Aynı şekilde Realme C21Y ve Realme C11 telefon modelleri bütçe dostu fiyatlarıyla öne çıkıyor.

BİM'de Uygun Fiyatlı Realme C Serisi

Realme telefon modelleri genel olarak uygun fiyatlı olmaları ile oldukça sık tercih ediliyor. Fiyat - performans açısından başarılı bir kullanım deneyimi yaşatan modeller arasında yer alan Realma C21Y, BİM'de satışta!

4 GB RAM, 64 GB depolama alanı bulunan telefon modelinin 5.000 mAh pil gücü bulunuyor. Hızlı şarj destekli yeni nesil telefon modeli, sizi 6.5 inç ekranıyla karşılıyor. 2 MP ön kamera ve 13 MP arka kamera ile kalitesi yüksek çekimler yapabiliyor. Cihazın BİM fiyatı: 3.899 TL.

Aynı şekilde Realme C serisinde yer alan C11 akıllı telefon, pil gücü açısından benzer donanıma sahip. 2 GB RAM, 32 GB depolama alanı sunuyor. 5 MP ön kamera 8 MP arka kamerası bulunuyor. Realme C11 BİM fiyatı 2.949 TL.

Cep telefonlarının günümüzdeki fiyatlarını düşününce Realma C serisinin bu iki telefonunun oldukça uygun fiyatlı olduğu rahatlıkla söyleyebiliriz.

BİM'deki Diğer Teknolojik Ürünler

25 Kasım 2022 tarihli aktüelde yer alan ve dikkat çeken ürünlerden biri de Huawei Watch GT 2 akıllı saat oluyor. Resmi satış fiyatı 2.999 TL olan akıllı saatin BİM fiyatı 2.599 TL.

Son zamanların popüler akıllı ev ürünleri arasında bulunan Airfryer, BİM aktüel teknoloji ürünleri arasına giriyor. Kumtel'in 5.5 litrelik ve paslanmaz çelikten üretilen Airfryer modeli, uygun fiyatıyla karşınıza çıkıyor.

60 dakikalık zamanlayıcı ve otomatik kapanma, 200 derecelik sıcaklık ayarı gibi özellikleriyle de beğeni topluyor. Kumtel Airfryer Yağsız Fritöz, 2.059 TL'lik resmi satış fiyatına sahip. Ürünün BİM fiyatı ise 1.799 TL olarak belirleniyor.