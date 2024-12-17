Otomotiv sektörünün her yeni güne farklı bir macerayla uyandığı Türkiye'de pek çok kullanıcının merak ettiği bir soru var: Acaba hangi otomobili alırsam satarken sorun yaşamam? Bu sorunun yanıtı olarak sizlere Türkiye'de en hızlı satılan ikinci el otomobiller listesini hazırladık. Listemizde yer alan otomobilleri derlerken ikinci el pazarında en hızlı satılan ve piyasası en az düşen otomobiller olmasına özen gösterdik. İşte konuyla ilgili detaylar...

En Hızlı Satılan İkinci El Otomobiller Hangileri?

İkinci el otomobil pazarı 2023 yılı yaz ayı sonundan itibaren bir düşüş içerisindeydi. 2024 yılı yaz aylarında ufak bir hareketlenme olsa da otomobil piyasalarında beklenilen artış yaşanmadı. Bununla birlikte ikinci el otomobil alanların ve satanların sayılarında da azalmalar görüldü. Indicata'nın yayımladığı raporda ise 2024 yılı Kasım ayının en çok satılan ikinci el otomobilleri listelendi.

Marka bazında çevrimiçi online ikinci el otomobil pazarında satılan 176.921 adet aracın yüzde 75’ini listedeki ilk 10 marka yaptı. En çok satılan sıfır otomobiller listesinin yenilmez markası Fiat, konu ikinci el olduğundan en çok satılanlar tahtını Alman Volkswagen markasına kaptırdı. En çok satılan ikinci el otomobil markaları listesi ise şöyle:

Volkswagen Fiat Renault Ford BMW Mercedes-Benz Opel Peugeot Hyundai Toyota

Marka bazındaki listemizin ardından sıra en çok satılan modellere geliyor. İşte Türk kullanıcıları satış konusunda zorlamayan, elde kalmayan, kolayca satılan ikinci el otomobiller listesi:

Fiat Egea Volkswagen Passat Renault Megane Toyota Corolla Ford Focus Opel Astra BMW 3 Serisi BMW 5 Serisi Mercedes-Benz C-Class

Model bazlı listenin ilk sırasında Fiat Egea geliyor. Fiat, marka listesinde tahtını her ne kadar Volkswagen'e kaptırmış olsa da Egea modeliyle birlikte ikinci el pazarında toplamda 8 bin 304 adetlik satış adedi yakaladı. Onu hemen ikinci sıradan takip eden Volkswagen Passat ise 6 bin 485 adetlik satışa sahip. Burada ilginç olan durum ise Renault Clio oldu. Zira filo aracı olarak yollarda görmeye alışkın olduğumuz ve halk arasında "peynir ekmek gibi satılır" lakabının sahibi Clio 6 bin 255 adetlik satışla bir D segment sedan modelin gerisinde kaldı.

Peki siz en çok satılan ikinci el otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.