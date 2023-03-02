Akıllı bileklikler son zamanlar oldukça tercih edilen teknolojik aksesuarlar arasında yer alıyor. Birçok kişi mini bir yapıya sahip olmasından ve dayanıklı olduklarından dolayı akıllı bileklikleri tercih etmekte tabii şık durduğunu ve akıllı saatlerden daha ucuz olduğunu da unutmamak gerek. Birçok akıllı bileklik bulunuyor, bunların arasında hangisini seçeceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Bizler de sizler için en iyi akıllı bileklikleri derledik. İsterseniz listeye gelin yakından bakalım.

En İyi Akıllı Bileklikler

Samsung Galaxy Fit2

Xiaomi Mi Band 7

Huawei Band 7

Xiaomi Mi Band 7 Pro

Bond Touch

Samsung Galaxy Fit2

Bir akıllı saati aratmayan cihaz, birçok modu ile karşımıza geliyor. Başlıca özellikleri: su geçirmezlik, uyku takibi, adımsayar ve daha fazlası. Bileklik oldukça şık duruyor ve birçok tema seçeneği olduğunu söylemeden geçmeyelim. Bu sayede sürekli olarak ekran da farklı temalar bulunabilecek ve yeni bir cihaz görünümü olacak.

Samsung Galaxy Fit2 Özellikleri

Adımsayar

Kalp ritmi ölçme

Su geçirmezlik

Uyku takibi

Titreşim

Xiaomi Mi Band 7

Şık tasarımı ve birçok özelliği ile kullanıcılara sunulan bileklik, en iyi akıllı bileklikler arasında yer alıyor. Binlerce kişi tarafından kullanılan ve oldukça başarılı olan cihazın GPS özelliği maalesef bulunmuyor.

Xiaomi Mi Band 7 Özellikleri

Adımsayar

Kalp ritmi ölçme

Su geçirmezlik

Uyku takibi

Titreşim

Huawei Band 7

Dev ekranı ile bir akıllı saati aratmayan ve görünümü ile de birçok kişi tarafından sevilen cihaz, listemizde bulunan en iyi akıllı bilekliklerden biridir. Öyle ki GPS özelliği bulunuyor. Sesli görüşmesinin olduğunu ve spor takibinin olduğunu da belirtmek isteriz.

Huawei Band 7 Özellikleri

GPS

Adımsayar

Kalp ritmi ölçme

Su geçirmezlik

Uyku takibi

Titreşim

Xiaomi Mi Band 7 Pro

Listemizde bulunan en pahalı akıllı bileklik arasında yer alan Mi Band 7 Pro, tam tamına 3050 TL'den satışa çıkıyor. Cihazın en önemli özellikleri arasında AMOLED ekranının bulunmasıdır. Kadınlara özel olan akıllı bileklik erkeklerde de pek sırıtmayacaktır.

Xiaomi Mi Band 7 Pro Özellikleri

Adımsayar

Kalp ritmi ölçme

Su geçirmezlik

Uyku takibi

Bond Touch

En iyi akıllı bileklikler arasında en pahalı ürünlerden olan Bond Touch, farklı tasarımıyla karşımıza geliyor. Tam anlamıyla sesli asistana benzeyen bileklik, uzun mesafe ilişkileri için tasarlanmış durumda. Bilekliğin en önemli özelliği ise titreşimli olmasıdır. Asıl amacı sevgilinizin dokunuşunu hissetmektir. Adeta uzun ilişkiler için tasarlanmış olan bileklik, su geçirmezlik özelliği de bulunduruyor.

Bond Touch Özellikleri

4 gün pil ömrü

Su geçirmezlik (1 metre)

Uyku takibi

Titreşim

Bu içeriğimizde sizler için en iyi akıllı bileklikleri derledik. Peki, sizler bu listede en çok hangi akıllı bilekliği beğendiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. 10 bin TL altı alınabilecek laptop'ları derlediğimiz içeriğimize göz atmanızı tavsiye ederiz.