En İyi Araç Kameraları! Bütçenize Uygun En İyi Seçenekler
Araç ici güvenliğinizi artırmanın yolu: Araç içi kamerası kullanmak! Peki, en iyi araç içi kameraları hangileri? İşte, bazı öneriler!
Otomobil kullanıcıları araç içinde daha güvenli bir sürüş deneyimine sahip olmak için araç kameralarından yararlanıyor. Trafikte başınıza gelebilecek hırsızlık, trafik kazası gibi talihsiz olayları kayıt altına almaya yarayan bu kameralar kendinizi, aracınızı ve sizinle yolculuk yapan sevdiklerinizi korumak için etkili yöntemlerden birisi. Çünkü bu olaylara dair elinizde gerçek ve görüntülü bir kanıt olmasını sağlıyor.
Peki,hangi araç kameralarını tercih etmelisiniz? Bütçenize ve ihtiyacınıza uygun araç kameraları hangileri? İşte, karar aşamasında işinizi kolaylaştıracak bir rehber!
En İyi Güvenlik Kameraları Hangileri?
Güvenlik kameraları; ev ve iş yerlerinde güvenliği sağlar. Peki, hem iş yeri hem de evlerde kullanılabilecek en iyi güvenlik kameraları nelerdir? İşte detaylar!
En İyi Araç Kameraları – 2024
Araç kameralarında farklı markaların piyasaya sürdüğü, çeşitli özelliklere sahip ürün seçeneklerine kolayca ulaşabilirsiniz. Bu ürünler arasında seçim yaparken araç kamerasının görüş açısı, hafıza ve bağlantı özellikleri, boyutu, batarya kapasitesi, video çözünürlüğü, gece görüş özelliğinin olup olmaması, GPS ve harita desteği gibi kriterleri karşılaştırabilirsiniz.
Bu içerikte kullanıcı deneyimlerine baktığımızda farklı bütçeler için uygunluk gösteren, kullanışlı ve işlevsel araç kameralarının en iyilerini sizin için sıraladık.
360 G300 Araç Kamerası
- 160 derecelik ultra geniş görüş açısına sahip
- Time-lapse adı verilen hızlandırılmış kayıt seçeneği mevcut
- Wi-Fi ve USB bağlantı desteği var
- 300 mAh batarya kapasiteli
- Renkli gece görüşü mevcut
- Video kalitesi 1296P
- Döngü kayıt ve park ekranı var.
- 105 x 56 x 30 mm boyutlarında.
- Dahili GPS ile Google Haritalar mevcut.
Viofo A119 V3 Araç Kamerası
- Sony Starvis Sensor + f1.6 diyagram genişliği sayesinde kaliteli gece görüşü.
- Dönebilen lens sayesinde ayarlanabilir çekim açısı
- 140 derece geniş görüş açısı
- Sony Starvis 5 MP sensöz ile gece çekimlerinde netlik.
- 2560 x 1600p HD+ kayıt
- Park modu akü bağlantı kablosu ile birlikte alındığında gelişmiş park modunda kullanım imkânı
- Çoklu pozlama teknolojisi (Araç plakalarını net bir şekilde görüntüleyebilme)
- Hızlı çekim
- Otomatik olay tespiti ile 35 saniyelik özel kayıt
- Otomatik acil kilit sisteminde kullanılan G-sensör ile acil sarsıntılarda otomatik video kilitleme.
- Acil düğmesine tek tıklama yaparak ani kayıt imkânı
- Süper kapasitör sayesinde farklı hava sıcaklıklarına karşı dayanıklılık
- Dairesel polarize lens (opsiyonel)
70MAI 1S Araç Kamerası
- 2304 x 1296p kayıt imkânı
- 140 derece kamera açısı
- Park modu sayesinde çarp-kaç durumlarında otomatik kayıt
- Hızlandırılmış kayıt özelliği
- Uygulama kontrolü
- Döngü kaydı ve kanıt koruması
- Diyafram aralığı F2.1
- 240 mAh batarya kapasitesi
- Güç kaynağı olarak çakmak girişi
360 HK30 Araç Kamerası
- Sarsıntı ve çarpışmaya duyarlı sensörleri sayesinde otomatik kayda başlayan kamerada 4 adet küresel lens bulunuyor.
- 1080P HD video kayıt
- 130 derece görüş açısı
- Park, hareket ve titreşim sensörleri
- 200 mAh batarya kapasitesi
- 128 GB’lik microSD ve Wi-Fi desteği
Wevolt MB-300 Araç Kamerası
- İkili kamera sistemi mevcut.
- Ön kamerada 170 derece, arka kamerada 130 derece görüş açısı
- Super HD 1296p görüntü
- Otomatik kayıt
- G-sensörü sayesinde çarpışma algılama
- Park modu mevcut
- 64 GB’lık MicroSD desteği
- Dokunmatik ekran
Bu kameraların yanı sıra tercih edebileceğiniz daha birçok araç içi kamera seçeneği mevcut. Aynı markaların sunduğu farklı ürün seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz. Uygun bir fiyat aralığında alabileceğiniz bu ürünlere alternatif olarak sizin önerileriniz varsa yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.