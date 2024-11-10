En İyi Araç Kameraları! Bütçenize Uygun En İyi Seçenekler

Otomobil kullanıcıları araç içinde daha güvenli bir sürüş deneyimine sahip olmak için araç kameralarından yararlanıyor. Trafikte başınıza gelebilecek hırsızlık, trafik kazası gibi talihsiz olayları kayıt altına almaya yarayan bu kameralar kendinizi, aracınızı ve sizinle yolculuk yapan sevdiklerinizi korumak için etkili yöntemlerden birisi. Çünkü bu olaylara dair elinizde gerçek ve görüntülü bir kanıt olmasını sağlıyor.

Peki,hangi araç kameralarını tercih etmelisiniz? Bütçenize ve ihtiyacınıza uygun araç kameraları hangileri? İşte, karar aşamasında işinizi kolaylaştıracak bir rehber!

En İyi Araç Kameraları – 2024

Araç kameralarında farklı markaların piyasaya sürdüğü, çeşitli özelliklere sahip ürün seçeneklerine kolayca ulaşabilirsiniz. Bu ürünler arasında seçim yaparken araç kamerasının görüş açısı, hafıza ve bağlantı özellikleri, boyutu, batarya kapasitesi, video çözünürlüğü, gece görüş özelliğinin olup olmaması, GPS ve harita desteği gibi kriterleri karşılaştırabilirsiniz.

Bu içerikte kullanıcı deneyimlerine baktığımızda farklı bütçeler için uygunluk gösteren, kullanışlı ve işlevsel araç kameralarının en iyilerini sizin için sıraladık.

360 G300 Araç Kamerası

160 derecelik ultra geniş görüş açısına sahip

Time-lapse adı verilen hızlandırılmış kayıt seçeneği mevcut

Wi-Fi ve USB bağlantı desteği var

300 mAh batarya kapasiteli

Renkli gece görüşü mevcut

Video kalitesi 1296P

Döngü kayıt ve park ekranı var.

105 x 56 x 30 mm boyutlarında.

Dahili GPS ile Google Haritalar mevcut.

Viofo A119 V3 Araç Kamerası

Sony Starvis Sensor + f1.6 diyagram genişliği sayesinde kaliteli gece görüşü.

Dönebilen lens sayesinde ayarlanabilir çekim açısı

140 derece geniş görüş açısı

Sony Starvis 5 MP sensöz ile gece çekimlerinde netlik.

2560 x 1600p HD+ kayıt

Park modu akü bağlantı kablosu ile birlikte alındığında gelişmiş park modunda kullanım imkânı

Çoklu pozlama teknolojisi (Araç plakalarını net bir şekilde görüntüleyebilme)

Hızlı çekim

Otomatik olay tespiti ile 35 saniyelik özel kayıt

Otomatik acil kilit sisteminde kullanılan G-sensör ile acil sarsıntılarda otomatik video kilitleme.

Acil düğmesine tek tıklama yaparak ani kayıt imkânı

Süper kapasitör sayesinde farklı hava sıcaklıklarına karşı dayanıklılık

Dairesel polarize lens (opsiyonel)

70MAI 1S Araç Kamerası

2304 x 1296p kayıt imkânı

140 derece kamera açısı

Park modu sayesinde çarp-kaç durumlarında otomatik kayıt

Hızlandırılmış kayıt özelliği

Uygulama kontrolü

Döngü kaydı ve kanıt koruması

Diyafram aralığı F2.1

240 mAh batarya kapasitesi

Güç kaynağı olarak çakmak girişi

360 HK30 Araç Kamerası

Sarsıntı ve çarpışmaya duyarlı sensörleri sayesinde otomatik kayda başlayan kamerada 4 adet küresel lens bulunuyor.

1080P HD video kayıt

130 derece görüş açısı

Park, hareket ve titreşim sensörleri

200 mAh batarya kapasitesi

128 GB’lik microSD ve Wi-Fi desteği

Wevolt MB-300 Araç Kamerası

İkili kamera sistemi mevcut.

Ön kamerada 170 derece, arka kamerada 130 derece görüş açısı

Super HD 1296p görüntü

Otomatik kayıt

G-sensörü sayesinde çarpışma algılama

Park modu mevcut

64 GB’lık MicroSD desteği

Dokunmatik ekran

Bu kameraların yanı sıra tercih edebileceğiniz daha birçok araç içi kamera seçeneği mevcut. Aynı markaların sunduğu farklı ürün seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz. Uygun bir fiyat aralığında alabileceğiniz bu ürünlere alternatif olarak sizin önerileriniz varsa yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.