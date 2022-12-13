En İyi Güvenlik Kameraları Hangileri?

7/24 kayıt alabilen güvenlik kameralarıyla ev ve ofislerinizi hırsızlık gibi pek çok olumsuz duruma karşı koruyabilirsiniz. Sizler için oluşturduğumuz en iyi güvenlik kameraları listesinde kameraların özellikleriyle sizin hedeflerinizi ön planda tuttuk.

İlk olarak güvenlik kamerasını neden taktırmayı düşündüğünüzü göz önünde bulundurup ona göre seçim yapmanız daha sağlıklı olur. Yazımızın bu açıdan size önemli bir rehber olacağını düşünüyoruz. Hırsızlık durumlarına karşı ne kadar koruma sağladığı, alarmlarda haberdar alma süreniz gibi pek çok konu güvenlik kamera seçimleri için çok önemlidir.

Tam teşekküllü bir güvenlik kamerasını incelediğimizde; video depolama, ağ anahtarları, yönetim ve video kayıt özellikleri ile karşılaşıyoruz.

En İyi 10 Güvenlik Kamerası

Hanwha XNV-8080R

Hikvision DS-2CD5546GO-IZHS

Hanwha SNP- L6233H PTZ Kamera

Hikvision DS-2CD2725FWD Kamera

Imou Smart Cue 2 C22E

Xiaomi Mijia Smart Home

Yoosee Ys-06

Axis M3015

Speedron SR-153IP-5

TP-Link Tapo C200

1. Hanwha XNV-8080R

Hanwha XNV-8080R güvenlik kamerası; gelişmiş video işleme analitik yeteneklerden oluşuyor. Güvenliği sağlama noktasında son derece üstün özellikleri olan bir kameradır. Acil durumlar için çok idealdir. Özellikle uyarı sistemini hemen devreye sokması IP kamera sistemleri arasında öne çıkmasını sağlıyor. Ek olarak;

Cam kırığı

Çığlık

Patlama

Silah vb. birçok sesi çok net algılayabiliyor.

Bunların yanı sıra;

Yönleri algılayabiliyor.

Hareketleri algılar.

Sisleri fark eder.

Dijital otomatik izleme yapabiliyor.

Defocus’u algılar.

Yüz ve sesleri algılar.

Görüntüleri net fark eder.

Enter/exit özelliklidir.

Gyro sensörlü dijital görüntü sabitleyicisinden oluştuğunu da söylemeden geçmeyelim.

2. Hikvision DS-2CD5546GO-IZHS

Çok düşük ışık performansıyla çalışan bir güvenlik kamerasıdır. Video analitik yeteneğinden oluşmuştur. Hikvision DS-2CD5546GO-IZHS; düşük kamera hassasiyetiyle çalışıyor. Darkfighter teknolojisiyle çalışan bu güvenlik kamerasının;

İzinsiz giriş

Nesne kaldırma

Bölge giriş

Hat geçiş

Bölgeden çıkış

Seslerdeki istisnaları

Odaklanmaları algılama gibi görevleri vardır.

3. Hanwha SNP-L6233H PTZ Kamera

Çok uzakta yer alan nesneleri dahi kolayca algılayabiliyor. Hanwha SNP- L6233H PTZ Kamera, 23X zoom lensten oluşuyor. Çok karanlık ortamlarda görüş mesafesi 100 metreye kadar çıkabiliyor. Uzun menzilli IR aydınlatmadan oluşuyor.

Bu güvenlik kamerasının; 23X aralığının 4,4 - 101 mm zum objektifinden oluştuğunu söyleyebiliriz. En düşük 3,1 derece lens açısıyla 200 metredeki plakaları da çok rahat okuyabiliyor.

4. Hikvision DS-2CD2725FWD Kamera

Motorlu zum lensinden oluşan Hikvision DS-2CD2725FWD Kamera, manuel şekilde kolayca ayarlanabiliyor. Hem dışarıda hem de iç mekanlarda çok rahat kullanılabiliyor. 2,8 mm - 12 mm aralıklarında uzaktan ayarlanabilen 4X lense sahiptir. Geceleri 30 metre uzaklıktaki nesneleri çok rahat görüntüler. 12 mm ayarlı kameranın lensi 35⁰ açı sağlamaktadır.

5. Imou Smart Cue 2 C22E

Gece görüş sistemli olarak tasarlanan Imou Smart Cue 2 C22E; en karanlık yerleri dahi mükemmel şekilde aydınlatıyor. 256 GB SD kart destekli görüntü depolama özellikli olarak tasarlanıyor. 1080p görüntüyü kaydeden kameranın mobil uygulaması bulunuyor. Bu sayede evde veya iş yerinde olmasanız da kameraları her yerden takip etmeyi kolaylaştırıyor.

6. Xiaomi Mijia Smart Home

Gece görüşü mükemmel olan Xiaomi Mijia Smart Home, 1080p çözünürlüklüdür. Kamera, ön tarafında algıladığı cismi hemen kullanıcının telefonuna bildirim olarak gönderiyor. Talkback teknolojisiyle tasarlanıyor. Talback teknolojisinden yararlanarak ailenizle görüşebilme imkanı dahi sağlıyor. Kamerayı kullanıcı dilediği şekilde monte edebiliyor. 360 derece çekim yapabiliyor.

7. Yoosee Ys-06

7 gün kesintisiz kayıt yapabilen Yoosee Ys-06, yüksek görüntü kalitesiyle dikkat çekiyor. Hareket, cisim ve sese karşı çok duyarlıdır. Eğer olağanüstü bir durum olursa hemen telefonunuza anlık olarak bildirim gönderiyor.

8. Axis M3015

Küçük boyutlu olarak tasarlanan Axis M3015, tavana monte edilerek kullanılabilir. Bu güvenlik kamerası, gizli IP kamera şeklinde de kullanılabiliyor. IR aydınlatması olmayan bu kamera, iyi aydınlatması olan odalarda kullanılabilir.

9. Speedron SR-153IP-5

Çekim kalitesi başta olmak üzere pek çok özelliğinden dolayı en çok satılan güvenlik kameralarındandır. Speedron SR-153IP-5, akıllı analiz sistemiyle tasarlanıyor. Yüksek çözünürlüklü olmasının yanında gece görüşüyle de çok kullanışlıdır. Bundan dolayı en karanlık yerlerde de yüksek kalitede çekimler yapabiliyor.

10. TP- Link Tapo C200

En küçük hareketi dahi algılayıp hemen telefona bildirim gönderiyor. TP- Link Tapo C200; 128 GB SD kart desteğinden oluşuyor. Bu özelliği sayesinde çekimler kolayca depolanabiliyor. TP-Link Tapo C200; 1920x1080 çözünürlüklüdür. Gece görüş sisteminden oluşuyor. Karanlık yerleri hızlıca aydınlatabiliyor.

Yazımızda ofis, ev gibi yaşam alanlarınızın 7/24 güvenliğini sağlayabileceğiniz en iyi güvenlik kameralarından bahsettik. Bu yazımızı okuduktan sonra dilerseniz En İyi Akıllı Ev Aletleri Nelerdir? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.