Zamandan Kazandıran En İyi Buharlı Ütü Modelleri

Ütü, kişinin günlük yaşamında en çok ihtiyaç duyduğu ev aletleri arasında yer alıyor. Yaşam alanlarının olmazsa olmaz eşyalarının başında geliyor. Kırışmış kıyafetlerin düzgün görüntüye kavuşturulmasında etkin rol oynuyor. Teknolojinin gelişimiyle birlikte eskiden sıkıcı olarak tabir ütü işi artık daha kolay ve keyifli hale gelebiliyor. Yeni teknolojilerle tasarlanan, zamandan kazandıran en iyi buharlı ütü modelleri, ütü yapma işinin stresini de azaltıyor. Çok kısa sürede birçok parçadan oluşan kıyafetler ütülenebiliyor. Ütülenen kıyafetler tek seferde pürüzsüz, düzgün görünüme kavuşuyor.

En İyi Buharlı 7 Ütü Modeli

Bosch TDS8080TR

Arzum AR693 Steamart Lux

Braun Texstyle 7 Pro

Philips PSG8130/80

Arzum Ar684 Olivya

Philips Azur Elite GC5037/80

Tefal Ultimate Pure FV9848

1. Bosch TDS8080TR

Otomatik kapanma sistemli Bosch TDS8080TR, 8 farklı ütüleme programından oluşuyor. Ceranium Glisee tabanlı olarak geliştirilen Bosch TDS8080TR, rahat kullanımıyla dikkat çekiyor.

Bu ütü modeli iki dakika içinde ısınarak kullanıma hazır hale geliyor. Çizilmelere karşı çok dirençlidir. Diğer modellere kıyasla sudan %35, elektriktense %25 tasarruf yapabiliyor. 1500W güçte çalışan Bosch ütü modeli, yüksek teknolojide üretilmiştir.

2. Arzum AR693 Steamart Lux

3000W güçten oluşan Arzum AR693 Steamart Lux, seramik tabandan oluşuyor. Dayanıklı malzemelerle tasarlandığı için kolay kolay arızalanmaz. Uzun yıllar kullanılabilecek şekilde tasarlanan Arzum AR693 Steamart Lux aynı zamanda akıllı buhar teknolojisine sahiptir.

3. Braun Texstyle 7 Pro

Gelişmiş buhar teknolojisiyle tasarlanan Braun Texstyle 7 Pro, 2800W güçten oluşuyor. 3D tabanlı olarak tasarlandığından dolayı tüm kumaş türlerine kolayca uyum sağlıyor. Kıyafetlere doğru miktarda buhar uygulayan bu ütü, kolayca doldurulabiliyor. Ayrıca ergonomik yapılı olması da ütünün diğer önemli özelliği olarak karşımıza çıkıyor.

4. Philips PSG8130/80

Otomatik kapama ve güvenli ütüleme özellikli Philips PSG8130/80, 2700W güçten oluşuyor. Kırışıklıkları en iyi açan ütü modelleri kategorisinde yer alan ürün, dikey kullanım açısından kullanıcılardan tam not alıyor. Yanma riskini sıfıra çekip ütü yapma işini güvenli hale getiriyor. Güçlü buhara sahip olan bu ütü, kıyafetleri sorunsuzca ütülüyor.

5. Arzum Ar684 Olivya

En iyi buharlı ütü modelleri listemize özelliklerinden dolayı Arzum Ar684 Olivya modelini ekleyebiliriz. Arzum Ar684 Olivya, dayanıklı malzemelerle tasarlandığı için kullanıcılarına uzun kullanım ömrü sunuyor. Bu ütü, 2400W motor gücünden oluşuyor. 260 ml. su doldurma hazneli ütüde kireç önleme sistemleri bulunuyor. Ayrıca ütüde yer alan damlayı önleme sistemi de mevcut. Kullanıcıların ütü deneyimini üst seviyeye çıkartıyor.

6. Philips Azur Elite GC5037/80

Philips Azur Elite GC5037/80 için Philips’in en güçlü ve akıllı buharlı ütüsü tabiri kullanılıyor. SteamGlide Advanced tabanı, üstün dayanıklılık ve kayma özelliği sunuyor. OptimalTEMP teknolojili olarak tasarlandığı için tüm kumaş türlerini sıfır yanıkla garantisiyle ütülüyor.

15 saniye içerisinde hızlı kireç temizleme olanağı sunuyor. Hijyenik ve dikey buhar ütülemede iyonik buhar özelliği öne çıkıyor. 3000 watt güçte çalışan bu ütü, 260 g şok buhar gücünden oluşuyor. Aynı zamanda 70 g/dk’lıkta sürekli buhar gücü bulunuyor. Taban üzerindeyken 30 saniye sonra kapanıyor. Arka kısmın üzerindeyse 8 dakika sonra otomatik kapanıyor.

7. Tefal Ultimate Pure FV9848

Otomatik buhar ayarlı Tefal Ultimate Pure FV9848, ütü esnasında hem lekeleri hem de kireç tortularını önlüyor. 60 g/dk buhar çıkışında maksimum etki sağlıyor. Ekstra güçlü 260 g/dk şok buhar miktarıyla en zor ve imkansız görünen kırışıklıkları dahi yok ediyor.

Damlatmaz özelliğiyle dikkat çeken ütünün 350 ml. su kapasitesi vardır. Durilium AirGlide teknolojisiyle kolay ve hızlı ütü yapma deneyimi sunan taban plakası mevcuttur.

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