En İyi Robot Süpürge Modelleri ve Fiyatları - 2022

Çalışma hayatının yoğunluğu başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı ev temizliğini aksatabiliyoruz. Teknolojinin ilerlemesiyle temizlik de kolay bir iş haline geldi. Robot süpürgelerle yaşam alanlarınızı hızlı ve etkili şekilde temizleyebilirsiniz. Paspaslama ve süpürme özelliklerine sahip olan robot süpürge modelleri, akıllı sistemlerle çalışıyor. Peki, en iyi robot süpürge modelleri ve fiyatları neler?

En İyi Robot Süpürge Modelleri ve Fiyatları

Miele Scout Rx-2 Home Vision Robot Süpürge

Roidmi Eve Plus Akıllı Çöp İstasyonlu Robot Süpürge

Viomi Alpha S9 Ultraviyole Toz Boşaltma Üniteli Robot Süpürge

Roborock S6 Maxv Aı Dual Mop Robot Süpürge

Tefal X- Plorer Seriee 75 Mop Özellikli Akıllı Robot Süpürge

1. Miele Scout Rx-2 Home Vision Robot Süpürge

2022 yılının en iyi robot süpürgeleri arasında Miele Scout Rx-2 yer alıyor. 120 dk uzun çalışma süresine sahip robot süpürge, akıllı navigasyonlu olarak tasarlanmıştır. Dokunmatik olan Miele Scout Rx-2, uzaktan kontrol edilebiliyor.

2 tane kamerası olan süpürge, temizlerken ortadaki nesneleri hemen algılayabiliyor. 4 farklı çalışma modundan oluşuyor. Şarj süresi 3 saattir. 70 Db ses seviyeli cihaz, 3.2 kg ağırlığındadır. Miele Scout Rx-2’nin piyasadaki satış fiyatı; 18.995 TL'dir.

2. Roidmi Eve Plus Akıllı Çöp İstasyonlu Robot Süpürge

Roidmi Eve Plus; akıllı toz boşaltma üniteli şekilde dizayn edilmiştir. 2700Pa vakum gücü 5200 mAh bataryalı tasarlanmıştır. 9.8 cm yükseklikte geliştirilen bu robot süpürge; haritalandırma ve 4. nesil lazer sistemi hassas tarama işlemlerini başarılı şekilde gerçekleştiriyor.

Roidmi Eve Plus Robot süpürgede derinlik algılama özelliği var. Bu sayede merdiven vb. yüksek yerleri hemen algılayıp düşmekten kurtuluyor. Aynı zamanda bulunduğu zemine göre otomatik olarak vakum gücünü kolayca ayarlıyor. Roidmi Eve Plus, 11.154 TL’den satışa sunuluyor.

3. Viomi Alpha S9 Ultraviyole Toz Boşaltma Üniteli Robot Süpürge

Viomi Alpha S9 Ultraviyole, süpürdüğü alanları etkili şekilde temizliyor. En memnun kalınan robot süpürge modelleri arasında yer aldığını söyleyebiliriz. UV teknolojisiyle tasarlanan süpürge, canlı sağlığını tehlikeye sokan 5 farklı bakteriyi yok etme özelliğine sahiptir.

2700Pa emiş gücünün yanında 5200 mAh güçlü bataryadan tasarlanmıştır. 300 ml toz haznesi vardır. Ayrıca 320 metrekarelik alanı temizleyebiliyor. Üçlü filtreleme özelliği de var. Toz partiküllerini hapsederek alana temiz hava salgılıyor.

250 ml su haznesi kapasiteli geliştirilmiştir. Y paspaslama özelliğiyle alanı tam anlamıyla temizliyor. Bu cihazın fiyatıysa 11.299 TL’dir.

4. Roborock S6 Maxv Aı Dual Mop Robot Süpürge

En iyi robot süpürge modelleri ve fiyatları araştırması kapsamında listemize Roborock S6 Maxv Aı Dual Mop cihazını ekleyebiliriz. 2500Pa emiş gücü olan cihaz, 5200 mAh pil kapasiteli olarak üretilmiştir. 250 metre kare alanı temizleyebiliyor. Çift kameralı şekilde dizayn edilmiştir. En ufak tozu dahi algılayarak hemen temizliyor. Roborock S6 Maxv Aı Dual Mop robot süpürge fiyatı 11.495 TL’dir.

5. Tefal X- Plorer Serie 75 Mop Özellikli Akıllı Robot Süpürge

Tefal X- Plorer Serie 75 Mop; evcil hayvanı olanlar için çok kullanışlıdır. Akıllı navigasyon ve 4 farklı temizlik mod özelliğiyle geliştirilmiştir. 4 temizlik modu; nokta, oda, yasaklı bölge ve bölgeden oluşuyor. Gelişmiş lazer teknolojisi sayesinde haritalandırmayı başarılı şekilde yapıyor. Ulaşılması en zor kısımlara dahi ulaşıp temizliyor. Tefal X- Plorer Serie 75 Mop fiyatı 9.899 TL’dir.

Uygun Fiyatlı Robot Süpürge Modelleri - 2022

Xiaomi Mi Robot Vakumlu Mop 2 Pro

Samsung Powerbot Kuru ve Islak Robot Süpürge

HOMEND Alex Laser

Fakir Robert RS 770

Arçelik Robot Süpürge

1. Xiaomi Mİ Robot Vakumlu Mop 2 Pro

Xiaomi Mi Robot Vakumlu Mop 2 Pro, yüksek frekanslı sonik titreşimli paspaslı şekilde tasarlanmıştır. 2022 model robot süpürge, klasik tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni nesil LDS lazer navigasyonlu tasarlanmıştır. Bu özelliği sayesinde gece çok karanlıkta dahi temizlik yapabilirsiniz.

En sert kirleri dahi temizleyebilecek şekilde üretiliyor. Birden çok haritalandırma yapabiliyor. 3000Pa yüksek emiş gücüne ve 5200 mAh hacimli pile sahiptir. 150 metrekareden daha büyük evleri hızlı ve etkili şekilde temizliyor. Xiaomi Mi Robot Vakumlu Mop 2 Pro’nun fiyatı 6.899 TL’dir.

2. Samsung Powerbot Kuru ve Islak Robot Süpürge

Evcil hayvan besleyenlerin rahatlıkla kullanabileceği bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Samsung Powerbot kuru ve ıslak robot süpürge; erişilmesi zor yerlere dahi ulaşarak ortamı tertemiz yapıyor. Wi-Fi kontrolü sağlanabilen bir cihazdır.

Duvar köşeleri rahat şekilde temizlenebilir. Alanı tarayarak engelleri tespit eder. İnce temizlik açısından ideal bir üründür. Halı üzerindeki tozları hızlı şekilde temizliyor. Samsung Powerbot kuru ve ıslak robot süpürge 2.799 TL’dir.

3. HOMEND Alex Laser

3 farklı emiş modundan oluşan HOMEND Alex Laser, 600 ml toz haznesinden oluşuyor. Yüksek sensörleri ve 3 farklı damlatma modlu olarak üretilmiştir. Maksimum performansa a sahip olan HOMEND Alex Laser, çift taraflı fırçadan oluşmuştur. Çoklu haritalama özelliği vardır. 400 ml su hazneli şekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda 600 ml’de toz haznesi bulunuyor. Bu robot süpürgenin fiyatı 5.899 TL’dir.

4. Fakir Robert RS 770

450 ml, toz hazneden ve 4000Pa vakum güçten oluşuyor. Fakir Robert RS 770, 5200 mAh bataryaya sahiptir. 4 farklı süpürge ve silme fonksiyonlu olarak üretilmiştir. Türkçe akıllı ses teknolojilidir. Çoklu haritalama özelliği bulunuyor. 9.599 TL olarak kullanıcılarına sunuluyor.

5. Arçelik Robot Süpürge

Microfiber bezli olarak üretilmiştir. Bu özelliğiyle Arçelik robot süpürge, 5 farklı temizlik modundan oluşuyor. 2000Pa emiş güçlüdür. Harita çıkarabilir şekilde geliştirilmiştir. 2600 mAh bataryası vardır.

Navigasyon özelliğiyle temizlik yapılacak rotayı kaydederek cihazın kolay kullanılmasını sağlar. 110 dakikaya kadar çalışabiliyor. Arçelik Robot Süpürge fiyatı 8.900 TL’dir.

Yaşamınızı kolaylaştıracak en iyi robot süpürge modelleri ve fiyatlarının yanı sıra diğer teknolojik ürünler hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Bunun için Hayatınızı Kolaylaştıracak Teknolojik Ürünler yazımızı okuyabilirsiniz.