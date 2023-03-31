Mutlaka Evimde Olsun Diyeceğiniz En İyi Akıllı Ev

Artık her şeyin akıllı hale geldiği günümüz teknoloji dünyasında hayatlarımızın büyük bir çoğunluğunu geçirdiğimiz evlerimiz niye akıllanmasın? Üstelik bunu yapmak için birkaç tane akıllı ev aksesuarı yeterli. Daha iyi bir yaşam adına sizler için en iyi akıllı ev aksesuarları listesi oluşturduk. Keyifli okumalar…

Hangi Akıllı Ev Aksesuarları Alınmalı?

Akıllı ev aksesuarı satın alırken en dikkat edilmesi gereken şey, ürünün günümüzde nesnelerin interneti denilen sisteme entegrasyonu olmalıdır. Çünkü kendi içerisinde bir bilgisayar veya zamanlayıcı ile gelen ürünler, halihazırda onlarca yıldır hayatımızda. Ancak akıllı telefonumuzdan WiFi yoluyla kontrol edebildiğimiz ürünler, aslen akıllı ev aksesuarları kategorisine giriyor.

Bu gibi sebeplerle daha duyarlı bir ev ortamı yaratmak adına WiFi ve ya Bluetooth ile uzaktan erişim sağlayarak ayarlarını kontrol edebileceğiniz akıllı ev aletleri tercih etmek, yararınıza olacaktır.

Akıllı ev aksesuarları, mutfaktan güvenliğe kadar geniş bir uygulama alanında kendine yer bulsa da biz sizin için en azından giriş aşamasında sahip olmak isteyebileceğiniz bazı ürünleri listeledik. Unutmayın, bir kere akıllı cihazlar hayatınıza girerse bir daha eski ürünlere geri dönmek istemeyebilirsiniz!

Akıllı Ev Aksesuarı Önerileri - 2023

Akıllı ev aksesuarları listemiz içerisinde gündelik hayatınızı kolaylaştırabilecek öneriler yer alıyor. Akıllı cihazlar, bazı konularda “lüks” olarak görünse de özellikle güvenlik gibi bir ev için önemli konular için oldukça faydalı olarak görülüyor.

Alexa Echo Dot

Xiaomi Smart Kamera C200

DoorBell Hırsız Alarmı

Beauty Life Akıllı Termostat

Xiaomi Mi Smart Airfryer

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro Robot Süpürge

Alexa Echo Dot

2023 akıllı ev aleti önerileri listemize güçlü bir akıllı asistan ile başlıyoruz. Akıllı asistan kavramı ortaya çıktığından beri milyonlarca eve misafir olarak bu alandaki başarısını kanıtlayan Amazon, Alexa Echo Dot 5 ile kullanıcıların hayatını rahatlatıyor.

Amazon’un özelleştirilmiş robot asistanı Alexa’ya ulaşabileceğiniz cihaz, 100 subwoofer sayesinde yanından duyabileceğiniz bir ses performansı sağlıyor. Ayrıca sistem ile uyumlu diğer ev aletlerini akıllı asistanınıza tanıtarak kolaylıkla sadece ses komutlarıyla evinizi yönetmeniz bir hayli mümkün.

Xiaomi Smart Kamera C200

Akıllı evler söz konusu olduğunda en çok ilgi çeken noktalardan biri tabii ki proaktif ve canlı koruma sistemleri oluyor. Özellikle son kullanıcı bazında oldukça işe yarar bir güvenlik kamerası olarak öne çıkan Xiaomi Smart Kamera C200, dış güvenlikten iç güvenliğe kadar pek çok alanda kullanılabiliyor.

Hareket algılama özelliğine sahip olan cihaz, 940nm infrared gece görüş desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca Mi Home uygulaması üzerinden veya Alexa benzeri akıllı asistanlarla kameranın çeşitli özelliklerini de kontrol edebilmeniz mümkün. 360 derece görüş açısına sahip olan kamera, bulut kayıt desteğiyle her an kayıt almaya devam edebiliyor.

DoorBell Hırsız Alarmı

Güvenlik konusunda endişesi olanlar için ucuz fakat bir o kadar da etkili bir ürün olan DoorBell hırsız alarmı, cam veya kapı gibi giriş-çıkışlara kolaylıkla yerleştirilerek lokal bir güvenlik sağlıyor.

Bir kere kurulduktan sonra üzerinde yer alan 80 dB gücündeki alarm hopörlörü ile izinsiz girişlere karşı tetikte olan cihaz, akıllı ev aletleri listemizde mutlaka her evde olması gereken ürünlerden biri!

Beauty Life Akıllı Termostat

Siz de sürekli durduk yere artan ve azalan ev sıcaklıklarından şikayetçi misiniz? Peki, ısıtma sisteminize entegre edebileceğiniz, kolaylıkla oda sıcaklığı üzerinden düzenleme yapma imkanı sağlayan bir akıllı termostata ne dersiniz.

Beauty Life markasıyla üretilen akıllı termostat, evin istediğiniz yerine kurularak 0,5 derece selsiyus hassasiyet seviyesiyle sıcaklık ayarı yapmanıza olanak sağlıyor. Üstelik cihaz, Amazon Echo ve Google Home gibi akıllı ev asistanlarıyla da uyumlu.

Xiaomi Mi Smart Airfryer

Çıkarılabilir Hazne: Var

Ek Özellikler: LED Ekran

Güç (W): 1500

Hazne Sayısı: Tek

Kapasite: 3 - 3,9 lt

Kontrol Paneli: Dokunmatik

Zamanlayıcı: Var

Son yılların büyük patlama yapan mutfak aletlerinden airfryer, Xiaomi farkıyla akıllı hale geliyor. Mi Home uygulamasına bağlanabilen ve WiFi desteğine sahip olan cihaz, 100’den fazla tarif için otomatik olarak akıllı telefon üzerinden konfigüre edilebiliyor. Bu sayede hangi tarif için ne kadar sıcaklık ve süre değerini ayarlamanız gerektiği konusunda dert etmenize gerek kalmıyor.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro Robot Süpürge

Aşılabilir Engel: 20 mm

Çalışma Süresi: 215 dk

Yer Silme Özelliği: Var

Teknoloji: 4 Aşamalı Temizleme Sistemi

Haritalandırma: Evet

Toz Kapasitesi: 0. 45 lt

Şarj Süresi: 3 Saat

Özellikle büyük evler için sürekli tozlanan yerleri süpürmek, bir hayli yorucu. Peki, bu angarya işi sizin yerinize neredeyse 20 yıllık tarihiyle gelişmiş bir teknoloji ürünü haline gelen robot süpürge yapsın ister miydiniz?

Xiaomi tarafından tasarlanan Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro, haritalandırma ve mop atma gibi işe yarar özelliklerinin yanında Mi Home uygulamasına da bağlanabiliyor. Bu şekilde dilediğiniz saat aralıklarında, evinizin istediğiniz bir bölgesini otomatik olarak temizlemeniz mümkün oluyor. Cihazın oldukça sessiz çalıştığını da belirtmemiz gerekiyor.