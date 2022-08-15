Dünya üzerinde birçok cinayet işlenmiş bunların bazıları filmlere konu olmuştur. Ayrıca usta senaristler bazı seneryolar yazmıştır ki birçok kişi bu filmlere hayranlıkla bakmıştır. Bazen bir çoğumuz dedektif olup cinayetleri çözmek ister, kimileri ise işlenen cinayetlerin neden gerçekleştiğini ortaya koymaya çalışır. Geçmişten bugüne birçok film çekilde ve birçok film unutuldu. Ancak bazı filmler var ki günümüzde halen popülerliğini korumakta. Peki en iyi cinayet filmleri neler? Gelin birlikte bakalım.

En İyi Cinayet Filmleri

Seven (Yedi)

Physo (Sapık)

American Psyho (Amerikan Sapığı)

Badlands (Kanlı Toprak)

Peeping Tom (Kadın Katili)

Identity (Kimlik)

Monster (Cani)

Red Dragon (Kızıl Ejder)

Hush

Death Wish (Öldürme Arzusu)

Seven (Yedi)

Birçok film kategorisinde yer alan film, bir katilin işlediği 7 cinayete değinir. Film, Hristiyanlıkta bulunan 7 büyük günahı işleyen kurbanları öldüren katili ve onu yakalamak isteyen 2 dedektifi anlatmaktadır.

Tür: Dram, gizem ve suç

Oyuncular: Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey

IMDb Puanı: 8.6

Physo (Sapık)

Marion adlı karakterin başından geçen olayları anlatan film, 1965 yılında vizyona girse dahi birçok kez cinayet filmleri arasında yerini korumuştur.

Tür: Gizem, korku ve gerilim

Oyuncular: Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles

IMDb Puanı: 8.5

American Psyho (Amerikan Sapığı)

Bir seri katil zevk için birden fazla kişiyi öldürmekte ve öldürdüğü her kişiden birer parça alarak koleksiyon yapmaktadır. Zengin ve normal görüren adam aslında bir ruh hastasıdır.

Tür: Suç, korku ve drama

Oyuncular: Christian Bale, Justin Theroux, Josh Lucas

IMDb Puanı: 7.6

Badlands (Kanlı Toprak)

Gerçek bir hikayeden esinlenen film, bir adamın çok sevdiği kız arkadaşıyla birlikte seyehat yapmak istemesiyle başlamaktadır. Çöp toplayıcısı olan adam, kız arkadaşıyla birlikte yolculuğa çıktığı vakit işler planlandığı gibi yürümez ve vahşet yaşanır.

Tür: Aksiyon, drama ve suç

Oyuncular: Martin Sheen, Sissy Spacek, Warren Oates

IMDb Puanı: 7.7

Peeping Tom (Kadın Katili)

Babası bilim adamı olan genç, babasının bilimsel çalışmalarından etkilenir ve ruhsal bozukluklar yaşar. Gerilim türündeki ilk filmlerden olan Peeping Tom, genç adamın kadınları öldürmesi ve ölüm sırasında yaşadıkları acıları kaydetmektedir.

Tür: Drama, korku ve suç

Oyuncular: Karlheinz Böhm, Anna Massey, Moira Shearer

IMDb Puanı: 7.6

Identity (Kimlik)

Karanlık bir gecede başlayan fırtınada birbirlerinden farklı 10 yabancıyı bir konaklamada buluşturur. Birbirlerini hiç tanımayan bu insanlar otel içinde tuhaf olayların meydana gelmesine şahit olur. Tanınmayan gizemli bir güç cinayetler işlemekte hayatta kalmak gittilçe zorlaşmaktadır.

Tür: Gizem ve gerilim

Oyuncular: John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet

IMDb Puanı: 7.3

Monster (Cani)

2003 Yılında vizyona giren film Amerika'nın en büyük kadın seri katilinin hikayesini anlatmaktadır. Küçük yaşta uğradığı istismar ve uyuşturucu bağımlılığı onu para kazanmak için insan öldürmeye kadar sürükleyen bir yolculuğa götürür.

Tür: Biyografi, suç ve drama

Oyuncular: Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Der

IMDb Puanı: 7.3

Red Dragon (Kızıl Ejder)

FBI'dan emekli olacak bir görevli, şehirdeki seri katili yakalayacaktır. Bu canavar bir kızı öldürmeyi planlar ve kendine Kızıl Ejder demektedir. Suçlunun yakalanması için psikopat bir adamla iş birliği yapmayı düşünür.

Tür: Drama, suç ve gizem

Oyuncular: Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennesn

IMDb Puanı: 7.2

Hush

Sağır olan bir kadın ormanlık bir alanda yaşamını sürdürmektedir. Bir gün bilgisayarına gelen bir mesajla irkilir ve eve girmek isteyen birini görür. Genç kadın katil ile mücadele etmelidir.

Tür: Korku ve gizem

Oyuncular: John Gallagher Jr., Kate Siegel, Michael Trucco

IMDb Puanı: 6.6

Death Wish (Öldürme Arzusu)

Listemizin sonuncusu olan cinayet filmi 2018 yılında vizyona girmiş ve birçok izleyici tarafından beğenilmiştir. Bir doktor evine giren hırsızlardan intikam almak istemektedir, çünkü hırsızlar doktorun ailesine zarar vermiştir. Emekli doktorun en büyük avantajı cerrahlıktan kalan yeteneğidir.

Tür: Aksiyon, suç ve drama

Oyuncular: Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue

IMDb Puanı: 6.3

Bu içeriğimizde en iyi cinayet filmlerini konu aldık. Sizler bu liste içinde hangi filmlerin olmasını isterdiniz, listedeki filmleri daha önce izlediniz mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.