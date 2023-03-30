Yeni Başlayanlar için En İyi Kameralar (Fotoğraf Makineleri)

Fotoğraf ve video çekmek birçok kişinin bir dönemler en büyük hobileri arasında yer alır. Ancak kimileri vardır ki hiçbir zaman bu hobiyi bırakmaz üstüne üstlük meslek haline getirir. Bizler de sizler için yeni başlayanlara özel fotoğraf makinelerini derledik.

Yeni Başlayanlara Özel Fotoğraf Makineleri (Başlangıç Fotoğraf Makinesi)

Sony Zv 1f Vlog Kamera

Sony A7 lv Body

DJI Osmo Action 3

Canon Eos 600D

Sony Cybershot DSC HX99

Canon Eos 77D 18-135MM

Canon Eos 2000D

Nikon D90 18-105 VR Kit

Sony Zv 1f Vlog Kamera

Yeni başlayanlar için en uygun kameralardan biri de kompakt makinelerdir. Öyle ki fotoğraf ve video çekmek isteyen kullanıcılar her birini yerine getirmek için kullandığı cihazlar arasında yer alır.

Sony A7 lv Body

İster 4K video ister HD kalitede fotoğraflar çekebileceğiniz makine yeni başlayanlar için en uygun cihazlar arasında yer alıyor. Gerçek zamanlı yakalayışlar istiyorsanız göz atmanız gereken kameralar arasında Sony A7 lv Body yer alıyor.

DJI Osmo Action 3

Eğer fotoğraf veya video çekmeye yeni başlıyorsanız ve bu iş için kameralara binlerce lira vermek istemiyorsanız ilk olarak bir aksiyon kamerası almanızda yarar var. İster 4K video ister Full HD fotoğraf çekebileceğini< aksiyon kameraları yeni başlayanların mutlaka tercih etmesi gereken kameralar arasında yer alır. Ayrıca DJI mı GoPro mu? Meraklıları yazımıza göz atabilir.

Canon Eos 600D

Yılların kamerası olarak bilinen Eos 600D, hiç şüphesiz bu işe yeni başlayanların tercih ettiği kameralar arasında yer alır. Öyle ki birçok insan fotoğrafçılık hayatına bu kamera ile başladı. Piyasaya çıkmasından uzun zaman geçmiş olmasına rağmen fiyat performans için alınabilecek kameralar arasında yer alır.

Sony Cybershot DSC HX99

Bir kamerada istenilen her şeyi barındıran cihaz, adeta tüm ihtiyaçlara cevap veriyor. Ürünün öne çıkan özellikleri arasında 6400 ISO vermesi bulunuyor.

Canon Eos 77D 18-135MM

Dijital fotoğraf makinesi ile bu işe başlamak isteyen kişiler için alınabilecek kameralar arasında Eos 77D bulunuyor. Bir fotoğrafçının neredeyse istediği her şeyi barındıran kamera aynı zamanda 1080P video çekimi yapabilmektedir.

Canon Eos 2000D

Yıllardır hayatımızda olan marka gerçekten de iyi işler başarıyor. 2000D birçok ayar ve fiziksel tuş ile karşımıza gelmektedir. Aynı zamanda 18-35 mm lense sahip olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Nikon D90 18-105 VR Kit

Bu listede Nikon’a yer vermeseydik olmazdı. Öyle ki yıllardır hayatımızda olan marka gerçektende başarılı işler yapabiliyor. Ürünün eksi yönlerinden biri de makro modunun bulunmamasıdır. Ancak yeterli seviye de birçok özelliği bulunuyor bunlardan birkaçı; dijital ekran, mikrofon girişi, zoom, mikrofon ve flash bölümü.

Bu içeriğimizde sizler için yeni başlayanlara özel alınabilecek fotoğraf makinelerini derledik. Peki, sizler hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.