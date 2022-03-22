En İyi Jennifer Lawrance Filmleri

Hollywood dünyasının genç yıldızlarından biri olan Jennifer Lawrence, performansıyla göz dolduruyor. Dünyaca ünlü oyuncular arasında epey hayranlık uyandıran Jennifer Lawrence, bu güne kadar birçok başarılı filme imza attı. Gelin, en iyi Jennifer Lawrence filmlerine birlikte bakalım.

Jennifer Lawrence Kimdir?

Jennifer Shrader Lawrence, 15 Ağustos 1990 yılında Amerika’da dünyaya geldi. Yer aldığı filmler dünya genelinde 5.5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti, 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncu oldu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer alan Lawrence, Oscar, Altın Küre ve SAG ödüllerinin de sahibidir.

Kamera karşısına ilk olarak TBS kanalındaki ‘The Bill Engvall Show’ ile çıkan ünlü oyuncu, ardından ‘The Devil You Know’, ‘Cold Case’, ‘Medium’ ve ‘Monk Tv’ serilerinde rol aldı.

Jennifer Lawrence, ‘The Burning Plain’deki rolüyle Venedik Film Festivali’nde ‘Marcello Mastroianni’ ödülünü aldı. Daha sonra yer aldığı 'Winter's Bone' isimli film ile Sundance Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı. Lawrence, buradaki rolüyle Akademi Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne aday oldu. Öte yandan, bu filmdeki rolü genç oyuncuya NBR ödülü dahil 7 ödül kazandırdı.

Ancak Jennifer Lawrence asıl büyük çıkışını ‘Açlık Oyunları’ serisindeki rolü ile yakaladı. Burada ‘Katniss Everdeen’ karakterine hayat veren Lawrence’ın yıldızı giderek parladı.

Lawrence, 8 dalda Oscar’a aday olan ‘Silver Linings Playbook’ isimli film ile ‘En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü’ne layık görüldü. Aynı zamanda bu filmdeki rolü Lawrence’a Altın Küre, SAG ve Bağımsız Ruh Ödülü’nü de getirdi.

Lawrence, tüm başarılarının ardından TIME dergisinin hazırladığı TIME 100 listesine girmeyi başardı.

En İyi Jennifer Lawrence Filmleri Neler?

X-Men: Days Of Future Past

Silver Linings Playbook

The Hunger Games: Catching Fire

Don’t Look Up

American Hustle

Winter’s Bone

Passengers

The Burning Plain

Like Crazy

Red Sparrow

Mother!

X-Men: Days Of Future Past (X-Men: Geçmiş Günler Gelecek) / 2017 – IMDb: 7,9

Ünlü Marvel çizgi romanı X-Men'den uyarlanan 7.film olan X-Men: Days of Future Past, Bryan Singer'ın ise yönetmenliğini yaptığı 3. X-Men filmidir. Filmin en büyük özelliği 2000 yapımı X-Men filminin ve 2012 yapımı X-Men: Birinci Sınıf filminin oyuncularının bir araya gelmesidir. Bu film, Jennifer Lawrence’ın en yüksek IMDb puanı alan filmidir.

IMDb linki için: https://www.imdb.com/title/tt1877832/

Silver Linings Playbook (Umut Işığım) / 2012 – IMDb: 7,7

Film Matthew Quick'in aynı isimli kitabından senaryolaştırılmıştır. Filmde başrol oyuncuları olarak Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver, Chris Tucker ve Anupam Kher rol almaktadır.

Eski bir tarih öğretmeni olan Pat Salitano (Bradley Cooper), yaşamında değer verdiği her şeyi bir günde yitirmiş bir adamdır. yaşadığı ciddi bir travma sonrası patlar ve ardından mahkeme kararı ile 8 ay rehabilitasyon merkezinde tedavi görür. Çıktıktan sonra hayatını düzene koymak şartıyla ailesinin evine geri yerleşen Pat'in yegane amacı düzgün bir adam olup, işini geri almak ve karısı Nikki'yi bu sayede geri kazanmaktır.

Fakat durum Pat için sandığından daha zor olacaktır. Bir yemekte, aile dostu Tiffany(Jennifer Lawrence) ile karşılaşan Pat, genç kadınla eski eşine ulaşmak amacıyla yakınlaşır. Bir 'iyilik' karşılığı Pat'e yardım teklif eden Tiffany, her ikisi içinde umut ışığı olacak yeni bir kapı açacaktır

IMDb linki için: https://www.imdb.com/title/tt1045658/

The Hunger Games: Catching Fire (Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak) / 2013 – IMDb: 7,5

Açlık Oyunları'nın ikinci filmi olan ve Suzanne Collins'in aynı adlı kitabından uyarlanan filmin baş rollerinde Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen), Josh Hutcherson (Peeta Mellark) ve Liam Hemsworth (Gale Hawthorne) bulunmaktadır.

Katniss Everdeen ve Peeta Mellark ilk seride açlık oyunlarını aşkları sayesinde kazanmışlardır. Fakat Kapitol'un başkanı Coriolanus Snow bunu alt mıntıkalarda yaşayanlara bir cesaret emaresi olarak görür ve Katniss'la bir görüşme yapar. Bu nedenle o ve Peeta'nında bulunduğu yeni bir oyun düzenler. Tabi Katniss ve Peeta'yı öldürtme amaçlı yapılan bu oyunda birçok profesyonel savaşçı da yer alır. Fakat her şey Başkan Coriolanus Snow'un istediği gibi gitmez ve bir ilk olarak Katniss oyunda olduğu hâlde kaçırılır.

IMDb linki için: https://www.imdb.com/title/tt1951264/

Don’t Look Up (Yukarı Bakma) / 2021 – IMDb: 7,2

Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence yer almaktadır. Filmde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence, Dünya'ya yaklaşan ve altı ay içerisinde Dünya'yı yok edecek olan bir kuyruklu yıldız hakkında bir medya turu aracılığıyla insanlığı uyarmaya çalışan iki düşük seviyeli gökbilimciyi canlandırmaktadır.

İki astronom, Dünya'yı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğu konusunda insanlığı uyarmak için bir medya turuna çıkar, ancak hiç kimse onları umursamaz. Hiciv türündeki bu filmin afişinde büyük bir tezatlık yapılarak yukarı bakan oyuncuların fotoğrafları eklenmiştir. Don't Look Up'ın anlamı dilimize ‘Yukarı bakma’ olarak çevrilmektedir.

Filmde, İki düşük seviyeli gökbilimcinin başlarına gelenler imalı bir şekilde konu edilmektedir. Politika ve medyaya absürt bir bakış getiren bu film, iki bilim insanının karşılaştığı vurdumduymazlık ve bilim karşıtlığını eleştiriyor.

IMDb linki için: https://www.imdb.com/title/tt11286314/

American Hustle (Düzenbaz) / 2014 – IMDb: 7,2

Dolandırıcı rolündeki Christian Bale ve Amy Adams, bir FBI ajanı (oynayan Bradley Cooper) tarafından, yozlaşmış politikacılara karşı özenle hazırlanmış bir yakalama operasyonu düzenlemeye zorlanırlar. Bu politikacıların içerisinde Camden, New Jersey belediye başkanı (oynayan Jeremy Renner) dahildir.

Jennifer Lawrence, Bale'in karakterinin karısı rolündedir. Film 86. Akademi Ödülleri'nde 10 dalda aday gösterilmiş fakat hiç ödül alamamıştır. Dört oyunculuk kategorisinde de Akademi Ödülü'ne aday gösterilen filmlerden biridir.

IMDb linki için: https://www.imdb.com/title/tt1800241/

Winter’s Bone (Gerçeğin Parçaları) / 2010 – IMDb: 7,1

Daniel Woodrell'in 2006 tarihli aynı adlı romanından Granik ve Anne Rosellini tarafından uyarlanmıştır. Filmde Jennifer Lawrence, Missouri'nin Ozarks kırsalında yaşayan ve ailesini tahliyeden korumak için kayıp babasının yerini tespit etmesi gereken bir genç kız olarak canlandırıyor. Film, yasadışı meth laboratuarlarının yaygın yeraltı dünyasından etkilenen yakın ve uzak aile bağları, dedikodunun gücü ve hızı, kendi kendine yeterlilik, yoksulluk ve ataerkillik gibi birbiriyle ilişkili temaları araştırıyor.

Film, 2010 Sundance Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü: Dramatik Film dahil olmak üzere birçok ödül kazandı. Ayrıca En İyi Film, En İyi Uyarlama Senaryo, Lawrence için En İyi Kadın Oyuncu ve John Hawkes için En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu olmak üzere üç Oscar adaylığı aldı.

IMDb linki için: https://www.imdb.com/title/tt1399683/

Passengers (Uzay Yolcuları) / 2016 – IMDb: 7,0

Uzay Yolcuları, Morten Tyldum tarafından yönetilen ve senaryosu Jon Spaihts tarafından yazılan 2016 yılı ABD yapımı bilimkurgu-macera filmi. Başrollerinde Chris Pratt ve Jennifer Lawrence yer almaktadır. Film, Columbia Pictures tarafından dağıtılarak 21 Aralık 2016 tarihinde gösterime girdi, eleştirmenlerden karışık yorumlar aldı ve dünya çapında 303 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

IMDb linki için: https://www.imdb.com/title/tt1355644/

The Burning Plain (Aşk Ateşi) / 2009 – IMDb: 6,8

Paramparça Aşklar ve Köpekler, 21 Gram, Babil gibi kalburüstü yapımlara imza atan usta yazar Guillermo Arriga tarafından yazılan ve yönetilen bu film de diğer filmler gibi katmanlı bölümler tarzında sinema perdesine aktarıldı. İçinde anne ve kızın bulunduğu iki bölüm olan filmde Sylvia'nın, çocukluğu kolay geçmeyen genç kadınla kurmaya çalıştığı bağ anlatılıyor.

Guillermo Arriga, daha önceki filmlerinin yönetmenliğini yaptığı Alejandro González Iñárritu’dan ziyade bu filmi kendi için yazdığını ifade etti. 11 yıllık yazarlıktan sonra yönetmenliğe de soyunan Guillermo Arriga, bu yeni aşk filmiyle festivallerde yine isminden çok söz ettirdi.

IMDb linki için: https://www.imdb.com/title/tt1068641/

Like Crazy (Çılgınlar Gibi) / 2011 – IMDb: 6,7

Başrollerinde Anton Yelchin, Felicity Jones, Jennifer Lawrence ve Alex Kingston yer alır. Senaryosunu filmin yönetmeni Doremus ve Ben York Jones yazmıştır. Film İngiliz değişim öğrencisinin Amerikalı bir öğrenciye aşık olmasını, Amerika'da uzun süre kalmasından dolayı vizesinin iptal olmasıyla birbirlerinden ayrılmak zorunda kalmalarını anlatıyor. Film özellikle çoğu doğaçlama olan diyaloglarıya 2011 Sundance Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü almıştır.

IMDb linki için: https://www.imdb.com/title/tt1758692/

Red Sparrow (Kızıl Serçe) / 2018 – IMDb: 6,6

Francis Lawrence'ın yönettiği ve senaryosu Jason Matthews'un 2013 tarihli aynı adlı romanından uyarlanarak Justin Haythe tarafından yazılan casusluk ve gerilim türlerindeki 2018 yapımı ABD filmi. Filmin başrollerinde Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker ve Jeremy Irons yer almaktadır. Film, ABD'de 2 Mart 2018'de vizyona girdi.

Filmde bir köstebek, kimliğini keşfetme umuduyla bir CIA görevlisiyle temas kurmak üzere gönderilen bir Rus istihbarat subayının hikayesini anlatıyor.

CIA'in eski bir üyesi olan Matthews, filmin yapımına casusluk tasviri konusunda tavsiyede bulundu. Tarihi Sovyet sekspionajına ve günümüz Rus kompromat kullanımına dayanan çekimler Macaristan, Slovakya ve Avusturya'da yapıldı.

IMDb linki için: https://www.imdb.com/title/tt2873282/

Mother! (Anne) / 2017 – IMDb: 6,6

2017 çıkışlı ABD yapımı psikolojik korku-gerilim filmdir. Darren Aronofsky tarafından yazılıp yönetilen filmin oyuncu kadrosunda Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris ve Michelle Pfeiffer yer almaktadır.

74. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde Altın Aslan için yarışmaya layık görülen film,[5] Paramount Pictures tarafından 15 Eylül 2017 tarihinde gösterime koyuldu.

Başarılı bir şair olan kocası (Javier Bardem) ile uzaklardaki kır evinde yaşayan genç bir kadının (Jennifer Lawrence) sakin hayatı, gizemli bir çiftin (Ed Harris ve Michelle Pfeiffer) evlerine gelmesiyle altüst olur.

IMDb linki için: https://www.imdb.com/title/tt5109784/