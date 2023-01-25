En İyi Kettle Modelleri ve Fiyatları

Yemek, çay, kahve gibi birçok yiyecek ve içeceğin yapımında sıcak suya ihtiyaç duyuluyor. Kettle sayesinde ihtiyaç duyulan sıcak su hızlıca temin edilebiliyor.

Kettle, diğer bir ifadeyle sıcak su ısıtıcısı anlamna geliyor. Son teknolojiyle tasarlanan ısıtıcılar sayesinde pratik ve hızlı şekilde yemeklerinizi hazırlayabilirsiniz. Birkaç dakika içinde sıcak suyu hazır hale getiren ürünler, mutfaklarda olması gereken birçok teknik özellikle tasarlanıyor.

En İyi 7 Kettle Modeli ve Fiyatları

Smeg KLF04PGEU

Sinbo Kablosuz Su Isıtıcı

Arçelik Lal

Arzum Estilo

Delonghi KBOV2001.GR

Korkmaz Tria

Karaca Inox Su Isıtıcı Kettle 2203

1. Smeg KLF04PGEU

Retro tasarımlara örnek olacak şekilde dizayn edilen Smeg su ısıtıcısı, farklı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bu su ısıtıcısının su alma kapasitesi 1.7 L’dir. 2400 W güçle çalışan cihazın 50-100 derece arasında ısıtılacak suyun ısı miktarını gösteren panel bulunuyor. Su istenilen sıcaklığa ulaştığı zaman cihazı kapatabilirsiniz. Smeg ısıtıcı fiyatı 6.980 TL’dir.

2. Sinbo Kablosuz Su Isıtıcı

1800-2200 W arasında güç değeri değişiyor. Susuz çalışma gibi durumlar için özel koruma sistemi bulunuyor. 1.7 litre su kapasitesine sahip olan ürünün kablosuz tabanı 360 derece dönebiliyor. Gövde kısmı çelikten dizayn edilen ısıtıcının paslanmaz çelik rezistansı vardır. Su kaynadıktan sonra cihaz kendini otomatik kapatıyor. Sinbo kablosuz su ısıtıcı fiyatı 327 TL’dir.

3. Arçelik Lal

2400 W güçten oluşan Arçelik Lal 1.7 litre su kapasitelidir. Kettle’ın tabanı 360 derece dönebilen şekilde tasarlanıyor. Kapağı yumuşak şekilde açılıyor. Kireç filtresi paslanmaz çeliktir. Parlak krom kaplama şeklinde geliştirilmiştir. Su sıcaklığı 100 derece olduğunda hemen kapanıyor. Bu kullanışlı cihazın satışı 875 TL üzerinden gerçekleşiyor.

4. Arzum Estilo

Kettle modelleri teknolojinin gelişimiyle zengin içeriklerle tasarlanmaya ve gelişmeye devam ediyor. Arzum Estilo da bu örnekler arasına giriyor.Retro tasarıma sahip ısıtıcının çelik filtresini çıkarmak çok basittir. Cihaz çalışırken açma kapama düğmesinin rengi mavi olur. 1.8 litre su kapasitelidir. Su kaynadığında otomatik kapanıyor. Kapağı paslanmaz çelikten yapılmıştır. Arzum Estilo fiyatı, 998 TL’dir.

5. Delonghi KBOV2001.GR

Delonghi su ısıtıcı modeli 3 seviyeli güvenlik sistemine sahip. Yıkanabilir filtre ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu kettle modeli, 1.7 litre su kapasitesine sahip. 360 derece dönebilen tabanlı kettle'ın temizliği oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. Kablo saklama yuvası da cihazı kullanışlı yapan diğer önemli unsurdur. Delonghi ısıtıcı fiyatı, 2.512 TL’dir.

6. Korkmaz Tria

Enerji tasarrufu sağlama özelliğiyle dikkat çeken Korkmaz Tria, 1650 W- 1960 W enerjiye sahip. 360 derece dönebilen alt tabanlı cihaz ergonomik bir tasarım ile karşınıza çıkıyor. 1.6 litre su kapasitesinin yanında susuz kaldığında otomatik kendini kapatan özellikli olarak da dizayn edilmiştir. Paslanmaz çelikten tasarlanan cihazın fiyatı, 819 TL’dir.

7. Karaca Inox Su Isıtıcı Kettle 2203

Alt tabanı 360 derece dönebilen Karaca Inox su ısıtıcı kettle 2203, 1850-2200 W gücünde çalışıyor. Aşırı ısıya karşı tam koruma sağlıyor. 1.7 litre su kapasitesi vardır. İçindeki su kaynadığı zaman cihaz kendini otomatik kapatıyor. Paslanmaz çelik malzemeden dizayn edilen cihazın fiyatı, 699 TL’dir.

Fonksiyonelliği yüksek, kullanışlı kettle modellerini sıraladığımız yazımızın ardından dilerseniz En İyi Akıllı Ev Aletleri Nelerdir? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.