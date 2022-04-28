En İyi Robert Downey Jr Filmleri Sıralaması

Marvel Sinematik Evreni’ndeki Iron Man karakteri ile hafızalara kazınan Robert Downey Jr, oyunculuk hayatına başladığı günden bu yana birçok yapımda yer aldı. En iyi Robert Downey Jr filmlerini sıralamak pek kolay olmasa da, bu haberimizde IMDb puanına göre en yüksek oyu almış filmleri sizler için sıraladık. 1965 yılında dünyaya gelen Robert Downey Jr, sergilediği oyunculuk performansı ile BAFTA ve Altın Küre ödüllerine layık görüldü. Peki, en iyi Robert Downey Jr filmleri neler?

En İyi Robert Downey Jr. Filmleri Neler?

Zodiac

Chaplin

Sherlock Holmes

Kiss Kiss Bang Bang

Yargıç (The Judge)

İyi Geceler ve İyi Şanslar (Good Night and Good Luck)

Şef (Chef)

Tropik Fırtına: Al Bakalım (Tropic Thunder)

Charlie İş Başında (Charlie Bartlett)

Zodiac - IMDb: 7.7

San Francisco’da bir seri katil, farklı gazetelere mesajlar göndererek işlediği cinayetleri itiraf eder. Katil, gönderdiği mesajların yayınlanmasını ister; aksi taktirde daha fazla insanı öldürecektir. Genç ve utangaç bir gazete karikatüristi olan Robert Graysmith, gazetesine gönderilen mesajların ardından katil ile ilgili araştırmalara başlar. Zodiac olarak adlandırılan katilin peşine düşen muhabir Paul Avery, müfettiş David Toschi ve William Armstron katilin ayak izlerini takip etseler de bir sonuca varamaz. Yetkililer yavaş yavaş davadan çekilseler de Robert Graysmith, katili yakalamayı takıntı haline getirir.

Chaplin - IMDb: 7.6

Charlie, bir vodvil grubu ile çeşitli turnelere katılarak hayatını kazanmaktadır. Bir Amerika turnesinde ki annesi Hannah da aralarındadır, Mack Sennett tarafından keşfedilince dünyaca ünlü olmasını sağlayacak sessiz sinema sektörüne ilk adımını atmış olur.Şorlo rolü ile dünya çapında bir ünün sahibi iken özel hayatındaki çalkantılar, her geçen gün daha çok yıpratır onu. Bir yandan da Amerika’daki politik atmosferin iyice kızışması ve Hollywood’daki konumist avı nedeni ile ABD’ye girişinin engellenmesi, hayatındaki zorlukları pekiştirecektir.Film, merceğini Chaplin’in Britanya’da fakir bir ailede başlayan çocukluğundan, ölümünden dört sene öncesine kadarki sürece odaklıyor.

Sherlock Holmes - IMDB: 7.6

Kadın izleyicilerin birçoğunun iki favori aktörü Jude Law ve Robert Downey Jr, eşine az rastlanır bir uyumla, beyazperde'de Arthur Conan Doyle'un dünyaca ünlü karakteri Sherlock Holmes'ün yeni versiyonuna hayat veriyorlar. Bu dinamik yeni uyarlamada, Holmes ve cesur ortağı Watson, birbirinden tehlikeli maceralara gözlerini karartıp dalıyorlar. Dövüş tekniklerini, efsanevi zekası gibi silah olarak kullanan Holmes, bu serüvende ülkesini tahrip edebilecek ölümcül bir komployu aydınlatmak için yeni bir düşman ile savaşmak zorundadır. Robert Downey Jr. , efsanevi dedektif Sherlock Holmes'ü daha önce benzeri görülmemiş bir yorumla canlandırıyor.

Kiss Kiss Bang Bang - IMDb: 7.5

Harry’nin asıl işi hırsızlıktır. Ancak hesapta olmayan olaylar aracılığı ile bir anda kendisini oyunculukla ilgili bir elemelerde bulur. Rol dedektifliktir. Sonra başarılı olmaya aklına koyar ve ciddi bir biçimde oyunculuk öğrenmeye başlar. Rastlantı bu ya okul arkadaşı Harmony ile derslerde karşılaşır. Ancak Harry bunca zaman sonra onu etkilemekten vazgeçmek niyetinde değildir. Kahraman ayaklarında kendini öne sürer. Ancak ne yazık ki durum pek göründüğü gibi değildir zira bu rol her an gerçeğe dönüşme potansiyeli taşımaktadır. Cehennem Silahı ile alıştığımız Shane Black bu defa yönetmenliğe soyunmuş.

Yargıç (The Judge) - IMDb: 7.4

Hank Palmer parlak bir kariyeri olan, Chicago'da yaşayan bir avukattır. Önemli bir davasının arifesinde, annesinin kaybettiğinin haberini alır. Babasıyla çok uzun zamandır görüşmeyen Hank, aileden iletişimde olduğu tek insanı da kaybetmiştir. Üstelik doğup, büyüdüğü Carlinville kasabasından başka kimseyle de görüşmemiştir. Annesinin cenazesi için geri dönen Hank'ı, burada cenaze töreninden daha fazlası beklemektedir. Pek de sıcak karşılanmadığı kasabadan bir an önce uzaklaşmaya çalışırken kendisini, 42 yıllık yargıç olan babasını savunmak üzere mahkemede bulur.

İyi Geceler, İyi Şanslar (Good Night and Good Luck) - IMDb: 7.4

Amerika’da televizyon gazeteciliğinin yeni yeni geliştiği 50’li yıllara uzanıyoruz. Edward R. Murrow döneminin hızlı araştırmacı gazetecilerinden birisi ve başını politikacılarla belaya sokmaktan hiç çekinmiyor. Ekibi ile birlikte komünistleri avlamak üzere tartışmalı bir politika yürüten Joseph McCarthy, gazetecinin inceleme konusu oluyor ve böylece ünlü McCarthy dönemi sonuna yaklaşıyor.

Şef (Chef) - IMDb: 7.3

Oğlu Percy ve eski bir arkadaşı olan Martin’in yardımıyla Carl Amerika yollarında yemeğe ve yeni lezzetlere ve de en önemişi hayata dair tutkusunu yeniden keşfedecektir. Yönetmenliğini ve senaristliğini Jon Favreau’nun üstlendiği dramatikomedi filminin kadrosunda Favreau'ya Scarlett Johansson, Sofía Vergara ve Robert Downey Jr., John Leguizamo, Dustin Hoffman ve Oliver Platt gibi yıldız isimler eşlik ediyor.

Tropik Fırtına: Al Bakalım (Tropic Thunder) - IMDb: 7

Tropic Thunder filmi, aksiyon filmlerinde oynayan aktörlere eğitim veren Dale Dyle adlı eğitim kampında kalan ve sonrasında yeniden topluma dönen oyuncuların karşılaştıkları gerçek hayattaki bocalamaları anlatıyor.

Savaş filminde oynamaya başlayan oyuncularımız, filmde gerçek savaş koşulları altında olunca eğitim kampında öğrendiklerine başvurmak zorunda kalıyor ve ortaya film içinde bir film komedisi çıkıyor.

Charlie İş Başında (Charlie Bartlett) - IMDb: 7

Zengin bir burjuva ailesinin şımarık oğlu Charlie, özel okulundan atılıp devlet okuluna verilince, bu yeni başladığı lisede de, doğası gereği uyum zorluğu çeker. Ancak, zamanla sosyal hiyerarşiyi öğrenmeye başladıkça, olumlu davranışları sayesinde okulun öğrencileri için psikiyatrlık yapmaya başlamıştır. Arkadaşlarına yardım ederken onlara verdiği tavsiyelerle kendisine de yardımcı olacak, kendini yeniden tanıyacaktır. Girişimci ruhu ve zekası Charlie'nin hayatını değiştirecektir.