En İyi Ses Değiştirme Uygulamaları

En iyi 10 ses değiştirme uygulaması listemizde yer alan uygulamalar, aslında arama yaparken karşı tarafa sesinizi başka şekilde göndermeniz için size yardımcı oluyorlar. Ses değiştirme uygulamaları, arkadaşlarını ya da aile üyelerini işletmek isteyenlerin vazgeçilmezleri arasında yerlerini alırken, farklı amaçlarla da kullanılıyorlar.

Ücretli ses değiştirme uygulamaları arasında oldukça başarılı olarak çalışanlar var: Ancak iş ücretsiz tarafa gelince, aradığınız kaliteyi bulamayabiliyorsunuz. Biz de sizin için zamanımızı ayırarak, en iyi uygulamaları bir araya getirme yoluna gittik. Ücretsiz olarak kullanılabilen bu uygulamalar, bazen kısıtlı süreyle de olsa başarılı şekilde çalışıyorlar. Kolay arayüzleri bulunuyor ve istediğiniz birçok özelliği size sunuyorlar.

Call Voice Changer Allogag Ekran Görüntüleri Call Voice Changer Allogag, Android işletim sistemi kullanan mobil cihazlar üzerinde rahatlıkla çalışabilen bir ses değiştirme uygulamasıdır.

Call Voice Changer Allogag

Call Voice Changer Allogag uygulamasını açtığınızda karşınıza üç farklı tuş çıkıyor. Bunlardan ilk Voice Changer: Bu özellik sayesinde sesinizi istediğiniz gibi değiştirebiliyor ve arama yapabiliyorsunuz.

İkinci seçenek olan Background ise oldukça eğlenceli. Bu özelliği kullanarak konuşmalarınızın arkasına çeşitli sesler ekleyebiliyorsunuz. Böylece birini aradığınızda ofisteyim, trafikteyim ya da bambaşka bir yerdeyim diyip, onu inandırabiliyorsunuz.

Üçüncü seçenek olan Effects ise sesinizi belirli efektlerle sesinizi değiştirme şansını size sunuyor.

Uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor ve her kullanıcıya 1 dakikalık deneme süresi veriyor. Bundan sonra uygulamayı kullanmak için belirli düzeylerde ödeme yapmanız isteniyor.

Voice Changer Calling Ekran Görüntüleri Voice Changer Calling, Android işletim sistemi üzerinde kullanabileceğiniz bir ses değiştirme uygulamasıdır.

Voice Changer Calling

Sade tasarımı ile ilgi gören Voice Changer Calling, direkt olarak sizi sonuca götüyor. Uygulamaya giriş yapmanızla birlikte karşınıza tuşlar çıkıyor ve burada istediğiniz numarayı çevirebiliyorsunuz. Maalesef uygulamayı tamamen ücretsiz kullanmak mümkün değil; Wi-Fi üzerinden arama yapan uygulama, aramalar için cüzi miktarlarda ödemeler istiyor.

Belirli sayıdaki aramalar için 5, 10 veya 20 dolar gibi ücretler isteyen uygulama, yine de en başarılı ses değiştirme uygulamaları arasında yerini alıyor.

FunCall Ekran Görüntüleri FunCall, Android işletim sistem üzerinde çalışan ve aramalarda sesinizi değiştirmenizi sağlayan bir uygulamadır.

FunCall

FunCall isimli ses değiştirme uygulaması, adından da anlaşılabileceği üzere eğlenceli aramalar yapmanız için tasarlanmış. Rakiplerine göre tasarım ve kullanım kolaylığı taraflarında rakiplerinden geride duruyor olmasına karşın FunCall, ücretsiz oluşu ile işi götüyor.

İçinde birden fazla özellik barındıran FunCall, buna rağmen Google Play Store üzerinde kötü yorumlar almış durumda. Kimi zaman çalışırken sıkıntılar çıkaran uygulama, bu haline rağmen milyonlarca kez indirilmiş.

Call Voice Changer Ekran Görüntüleri Call Voice Changer, Android işletim sistemi üzerinde kullanılabilen bir tür ses değiştirme uygulamasıdır.

Call Voice Changer

En iyi çalışan ses değiştirme uygulamaları başında gelen gelen Call Voice Changer, sesinizi değiştirdiği gibi konuşmaya kimi ses efektleri eklemeyi de başarıyor. Böylece yağmurlu bir konuşma yapabileceğiniz gibi çevrenizde at, eşek, fil gibi hayvanların seslerini de ekleyebilirsiniz. Uygulama aslında oldukça ücretli.

İlk defa indirdiğinizde size küçük bir demo sürümü sunan Call Voice Changer, ardından dakikası 3,50TL gibi bir para talep etmeye başlıyor. Bu yüzden uygulamayı sürekli kullanır mısınız, bilemiyoruz; ancak demo sürümüyle de yeteri kadar şaka yapabilirsiniz.

En iyi ses değiştirme uygulamaları

1- Call Voice Changer Allogag

2- Voice Changer Calling

3- FunCall

4- Call Voice Changer