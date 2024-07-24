En İyi Su Altı Kameraları Hangileri?

Su altı kameraları deniz ve havuzun altında gördüklerinizi, yaşadığınız unutulmaz anları kaydetmek için kullanılan dijital fotoğraf ve video çekim aletleridir. Dalış esnasında bu tarz bir kamerayı yanınıza aldığınızda denizaltının büyüleyici dünyasında yapacağınız keşifleri kaydetme şansı yakalayabilirsiniz.

Farklı markalar tarafından üretilen su altı kameraları kullanıcılarına çeşitli özellikler sunar. Bu içerikte, en çok tercih edilen su altı kameralarını ve bu cihazların özelliklerini, fiyatlarını inceliyor olacağız. Siz de yakın bir zamanda su altı kamerası satın almayı düşünüyorsanız bu önerilere mutlaka göz atın!

En İyi Su Altı Kameraları

GoPro Hero 12 Black

DJI Osmo Action 4

Insta360 Ace Pro

Olympus Tough TG-6

SJCAM C300

SJ11 Aktif

GoPro Hero 12 Black

GoPro’nun sevilen aksiyon kameralarından biri olan bu modelde görüntü işlemcisi olarak GoPro GP2 kullanılıyor. 27 MP çözünürlük sunan CMOS sensörün en düşük ISO değeri 100 en yükseği ise 6400 olarak belirtiliyor.

24.4 mm odak mesafesi bulunan makinede sahne çekimi, otomatik, video, HDR, yaratıcı filtreler olmak üzere farklı çekim modları bulunuyor.

Dijital görüntü sabitleme özelliği mevcut.

Yüz, göz kırpma ve gülümse algılama fonksiyonları var.

Dijital zoom oranı 2x

Otomatik beyaz dengesi ayarları bulunuyor.

Harici flaş desteği mevcut.

156 derece görüş açısı bulunuyor.

5.3 K çözünürlükte MP4 video kaydı yapılabiliyor.

2.27 inç büyüklüğünde bir adet LCD ekrana sahip.

Cihazın ağırlığı 154 gram.

Hafıza kartı desteği max. 256 GB

1720 mAh’lık lityum bataryadan güç alıyor.

IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı bir cihaz.

Akıllı yön sensörü, USB ile şarj, akıllı telefondan kontrol edilebilme, sesli kontrol, rüzgar gürültüsü azaltma, üç adet mikrofon, hızlı şarj, sabit ufuk çizgisi, 10 bit video gibi çeşitli özellikler sunuyor.

Satış fiyatı satıcıdan satıcıya değişiklik gösteriyor. Genel olarak 12.500 – 16.000 TL aralığında fiyatlandırıldığını söylemek mümkün.

DJI Osmo Action 4

12 MP’lik 1.3 boyutundaki CMOS sensörü ile 100-12800 aralığında ISO değeri sunan aksiyon kamerasında video ve fotoğraf olmak üzere iki farklı çekim modu bulunuyor.

Elektronik görüntü sabitleme özelliğini bulunan cihazın dijital zoom miktarı 4x olarak belirtilmiş.

Sabit lenste 155 derece görüş açısı ve otomatik odak özelliği sunuluyor.

Ekran boyutu 2.25 inç olan LCD ekran dokunmatik özelliğe sahip.

Cihaz ile yapılan video çekimlerinin özünürlüğü 3840 x 2160 px UHD olarak belirtiliyor.

120 FPS çekim yapabileceğiniz cihazda videolar MP4 olarak kaydediliyor.

Yavaş ve zaman aralıklı çekim olanakları da mevcut.

512 GB maksimum hafıza kartı kapasitesi bulunuyor.

1770 mAh’lık lityum bataryadan güç alan cihaz suya ve soğuğa dayanıklı aksiyon kameraları arasında sıralanıyor.

Ağırlığı 145 gram, fiyatı ise 13.500 – 20.000 TL aralığında değişiklik gösteriyor.

Insta360 Ace Pro

48 MP çözünürlük sunan özel sensöründe ISO değeri 100-6400 arasında değişiyor.

Shne çekimi, fotoğraf ve video olmak üzere üç farklı çekim modu mevcut.

6 eksenli görüntü sabitleme özelliği bulunuyor.

2x dijital zoom yapılabiliyor.

Odak mesafesi 16 mm olarak belirtilmiş.

Görüş açısı ise 151 derece.

Otomatik odak özelliğine sahip olan cihazda 8K video çekme imkânınız mevcut. 24 FPS ile MP4 formatında kayıt alabilirsiniz.

2.4 inç büyüklüğünde hareketli ve dokunmatik bir ekrana ev sahipliği yapıyor.

1 TB’a kadar hafıza kartı desteği mevcut.

Gücünü 1650 mAh kapasitesindedki lityum bataryadan alan kamera tahmin edeceğiniz üzere suya ve rtoza karşı dayanıklı.

Bluetooth desteği bulunuyor.

Cihazın ağırlığı 180 gram olarak belirtilirken fiyatı ise 17.000 – 19.500 TL aralığında değişiyor.

Olympus Tough TG-6

TruePic VII işlemcisi ile desteklenen 12 MPI’lik BSI CMOS sensörlü aksiyon kamerası 100 – 1600 aralığında ISO değeri sunuyor.

6 farklı çekim modu bulunan cihazda mekanik görüntü sabitleme özelliği mevcut.

Çekim modlarının isimleri video, yaratıcı filtre, akıllı otomatik, sahne seçimi, program ve diyagram öncelikli şeklinde isimlendiriliyor.

2x dijital zoom oranı sunan cihazda su altına özel beyaz dengesi ayarları yapılabiliyor.

Alan, kontrast, tek nokta, yüz algılama ve takip AF’nin yanı sıra manuel ve otomatik odaklama özelliklerine de sahip.

4x optik zoom yapılabilen cihazda kırmızı göz azaltma özelliği bulunuyor.

3.0 inçlik LCD ekranda 1.04 milyon ekran pikseli sunuluyor.

Video kaydı özelliklerine baktığımızda 3840 x 2160 px UHD ayarında 30 FPS ile çekim yapılabildiğini görüyoruz.

Cihazın ağırlığı diğerlerine kıyasla biraz daha fazla ve 253 gram.

Batarya olarak 1350 mAh kapasitesindeki lityum batarya tercih edilmiş.

IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor.

Kameranın şu anda internette aktif satışı yok gibi gözüküyor. Fiyatının ise 22.900 TL civarında olduğunu söyleyebiliriz.

SJCAM C300 Özellikleri

20 MP etkin piksel sunan ve 154 derecelik görüş açısı ile çekim yapma imkânı sunan aksiyon kamerasının video ve fotoğraf olmak üzere iki farklı çekim modu seçeneği bulunuyor.

Görüntü sabitleme özelliğine sahip olan cihazda floresan, bulutlu, su altı, otomatik ve gün ışığı gibi çeşitli beyaz dengesi ayarlarını tercih etme şansınız var.

8x’e kadar dijital zoom yapabileceğiniz bu üründe 30 FPS’de 4K video kaydı yapabilirsiniz.

MP4 formatında kaydedeceğiniz bu çekimlere ilişkin yönetimleri 1.3 inç büyüklüğündeki LCD ve dokunmatik ön ekran üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Ağırlığı sadece 31 gram olarak belirtilen bu ürünü taşıması oldukça kolay.

Fiyatı ise 5.000 – 6.000 TL civarında.

Amatörlerin değerlendirebileceği bir fiyat / performans ürünü olduğunu söylemek mümkün.

SJ11 Active Özellikleri

Video ve fotoğraf olmak üzere iki farklı çekim modu ile gelen cihazda 6 eksenli görüntü sabitleme özelliği bulunuyor.

Sabit lens ile 154 derece görüş açısı sunan modelin ekran boyutu 2.3 inç olarak belirtiliyor.

Dokunmatik özellikli 2.3inçlik LCD ekranın yanı sıra video özelliklerine baktığımızda 30 FPS ile 3840 x 2160 px yani UHD çekim yapma imkânınız bulunuyor.

1300 mAh’lık lityum bataryadan güç alan model su geçirmez olarak sınıflandırılıyor.

Cihazın fiyatı ise 6.000 – 8.500 TL aralığında değişiyor.

Sizin favoriniz bu cihazlardan hangisi? Önereceğiniz başka modeller var mı? Düşüncelerinizi yorumlara yazın!