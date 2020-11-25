İşlemciye Termal Macun Sürerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Diğer pek çok elektronik üründe olduğu gibi bilgisayarlarınız da periyodik bakıma ihtiyaç duyar ve bunları aksatmanız, performansta düşüşlere neden olabilir. Peki ama bilgisayarınıza termal macun sürmek istiyorsanız nelere dikkat etmelisiniz? İşte işlemciye termal macun sürerken dikkat edilmesi gerekenler!

İşlemciye Termal Macun Sürerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bilgisayarınızı kendi başınıza temizlemek genellikle bütçe tasarrufu sağlar ancak dikkatsiz olmanız durumunda hiç de düşünemeyeceğiniz zararlara neden olabilirsiniz. Bu nedenle bu yazımızda işlemciye termal macun sürerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini sizlerle paylaşacağız.

1- Termal Macun Ne İşe Yarar?

Bilgisayarınıza yapacağınız bakımın en önemli ayaklarından birisini oluşturan termal macun, verimli ısı aktarımı sağlayan yarı akışkan bir bileşiktir. Eğer daha önce kendi başınıza termal macun sürmediyseniz bunu yapmak zor gibi gözükebilir ve açıkçası internet bu konuda kötü tavsiyelerle doludur.

2- Termal Macunu İşlemcinin Neresine Dökmelisiniz?

Başlamadan önce bilmeniz gereken en önemli şey, termal macunun işlemcinin üstüne sürülmesi gerektiğidir. Yani macun pimlerin olduğu alt aksana değil, model ve marka bilgisinin yazdığı üst metal muhafazaya uygulanır. Macunun anakartla ve soketlerle teması hiç de istemeyeceğiniz sorunlara neden olacaktır.

Bu, daha öncesinde termal macun uygulayan tecrübeli kişiler için açık bir şey ancak sıfırdan başlayanların zaman zaman ihmal ettiği bir detay olduğu için hatırlatmak istedik.

3- Eski Termal Macun Nasıl Temizlenir?

Eğer eski termal macuna yönelik lekeler görüyorsanız, bu noktada bir uygulamaya ihtiyacınız yok gibi gözüküyor. Ancak devam etmekte ısrarcıysanız eski macunu izopropil alkolle temizlemeniz faydalı olacaktır. Bu sırada dozajı kaçırmamak ve alkolü diğer bileşenlerle asla ama asla temas ettirmemek önemlidir.

4- İşlemciye Ne Kadar Termal Macun Sürmelisiniz?

İşlemciye süreceğiniz macun miktarının hangi ölçüde olması gerektiğine dayalı resmi, evrensel bir kural yoktur. Öte taraftan bizim görüşümüz bezelye büyüklüğündeki bir uygulamanın yeterli olduğudur. Küre şeklindeki bu uygulamayı işlemcinin tam ortasına yapmalısınız.

Eğer tam olarak ortalanmadıysa endişelenmeyin. Ayrıca macunu asla tüm yüzeye yaymaya çalışmayın. Burada fıstık ezmeli sandviç yapmadığınızı hatırlatalım.

Kasayı geri toplarken macun, baskının da etkisi ile yanal olarak yayılacaktır ve genellikle kendi başına uygun bir yüzey oluşturur. Eğer gereğinden fazla miktarda uygulama yaparsanız baskı sonrasında macun diğer bileşenlere yayılabilir, anakarta ve elektrik kontaklarına temas edebilir. Bu kötü bir durum.

Bu nedenle şunu unutmayın: Çok az termal macun, çok fazla termal macundan daha iyidir.

Tüm bu adımlardan sonra işlemciye nasıl macun süreceğinizi öğrenmiş oldunuz. Eğer uygulamalar sırasında talihsiz olayların yaşanacağından endişe ediyorsanız, yapmayın. Bu konuda profesyonel destek veren yerlerden yardım almak olası hasarların yol açacağı maddi külfetten daha uyguna gelecektir.

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