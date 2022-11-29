En uzun batarya ömrüne sahip laptop modelleri hangileri? Bu sorunun yanıtı, yakın zamanda yeni bir dizüstü bilgisayar satın almak isteyen çok sayıda kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Hazırladığımız yazıda pil konusunda başarılı performans sergileyen laptop modellerini bir arada topladık.

Şarj etme imkânının olmadığı zamanlarda bilgisayar üzerinden çeşitli aktivitelerin gerçekleştirilmesi açısından pil ömrü büyük bir öneme sahiptir. Başarılı pil performansı sergileyen laptoplar sayesinde örneğin seyahat esnasında uzun süre boyunca film ya da dizi izleyebilir, internette gezinebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Günümüzde çok sayıda dizüstü bilgisayar modeli bulunuyor. Bu laptopların bir kısmı batarya konusunda başarılı bir performans sergiliyor. Peki, en uzun pil ömrüne sahip dizüstü bilgisayar modelleri hangileri?

En Uzun Batarya Ömrüne Sahip Laptop Modelleri Listesi

MacBook Pro 16 inç

Huawei MateBook 16s

ASUS Zenbook Pro Duo OLED UX8402

MacBook Air (M2 Çipli)

MSI Raider GE76 12UHS-022TR

Dell XPS 15

Legion 5 Gen 7 (15, AMD)

Microsoft Surface Laptop 4 13,5"

Asus TUF Gaming A15 (2022)

MSI Crosshair 15

Yukarıda şarjı uzun giden laptop modelleri bulunuyor. Listede yer alan bilgisayarların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca hızlı şarj teknolojisinin telefonlara zarar verip vermediğini merak ediyorsanız hızlı şarj telefonlara zarar verir mi sorusunu cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

MacBook Pro 16 inç Özellikleri

Ekran Boyutu: 16 inç

Ekran Çözünürlüğü: 3456 x 2234

Ekran Paneli: Liquid Retina XDR

Ekran Parlaklık Seviyesi: 1000 nit

İşlemci: M1 Pro / M1 Max

RAM: 16 GB / 32 GB / 64 GB

Depolama: 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB

Kamera: 1080p FaceTime HD

Yazılım: macOS

Ağırlık: M1 Pro sürümü 2,15 kg, M1 Max sürümü 2,17 kg

16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Macbook Pro modeli, bu ekran üzerinde kullanıcılara 3456 x 2234 piksel çözünürlük sunuyor. Bilgisayarın ekranında Liquid Retina XDR bulunuyor. İşlemci tarafında M1 Pro ve M1 Max olmak üzere iki farklı seçenek mevcut.

Huawei MateBook 16s Özellikleri

Ekran Boyutu: 16 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2520 × 1680 piksel

Ekran Paneli: IPS

Ekran Parlaklık Seviyesi: 300 nit

Ekran Piksel Yoğunluğu: 189 ppi

İşlemci: 12. nesil Intel Core i9-12900H / 12. nesil Intel Core i7 12700H

Ekran Kartı: Intel Iris Xe

RAM: 16 GB LPDDR5 4800MHz

Depolama: 512 GB / 1 TB NVMe PCIe SSD

Kamera: 1080p AI

Yazılım: Windows 11 Home

Ağırlık: 1,99 kg

Sahip olduğu şık tasarım ile dikkat çeken Huawei MateBook 16s modelinde 16 GB LPDDR5 4800MHz RAM yer alıyor. Intel Iris Xe ekran kartına sahip bilgisayarın işlemci tarafında 12. nesil Intel Core i9-12900H ve 12. nesil Intel Core i7 12700H olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor.

ASUS Zenbook Pro Duo OLED UX8402 Özellikleri

Ekran Boyutu: 14,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2.8K

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: 12. nesil Intel Core i9-12900H

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti

RAM: 32 GB

Depolama: 2 TB SSD

Ağırlık: 1,7 kg

Gücünü 12. nesil Intel Core i9-12900H işlemcisinden alan ASUS Zenbook Pro Duo OLED UX8402 modelinde Nvidia GeForce RTX 3050 Ti ekran kartı yer alıyor. İkinci ekranıyla dikkat çeken bilgisayarda 32 GB RAM ve 2 TB SSD mevcut.

MacBook Air (M2 Çipli) Özellikleri

Ekran Boyutu: 13,6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1664 piksel

Ekran Paneli: Liquid Retina

Ekran Parlaklık Seviyesi: 500 nit

İşlemci: M2

RAM: 8 GB / 16 GB / 24 GB

Depolama: 512 GB / 1 TB / 2 TB

Kamera: 1080p FaceTime HD kamera

Yazılım: macOS

Ağırlık: 1,24 kg

En uzun batarya ömrüne sahip laptop modelleri arasında MacBook Air de bulunuyor. 13,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan MacBook Air'de M2 işlemcisi yer alıyor. 18 saate kadar pil ömrü sunan dizüstü bilgisayar modelinin Liquid Retina ekranı 2560 x 1664 piksel çözünürlük sunuyor.

MSI Raider GE76 12UHS-022TR Özellikleri

Ekran Boyutu: 17,3 inç

Ekran Çözünürlüğü: UHD

İşlemci: 12. Nesil Intel Core i7-12700H

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

RAM: 32 GB DDR5

Depolama: 2TB NVMe PCIe SSD

Yazılım: Windows 11 Home

Ağırlık: 2,9 kg

99.9 WHr batarya kapasitesi ile dikkat çeken MSI Raider GE76 12UHS-022TR, 17,3 inç ekran büyüklüğüne sahip. Gücünü 12. Nesil Intel Core i7-12700H işlemcisinden alan laptopta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ekran kartı yer alıyor.

Dell XPS 15 Özellikleri

Ekran Boyutu: 15,6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1200 piksel / 3840 x 2400 piksel / 3456 x 2160 piksel

İşlemci: Intel Core i5-11400H / Intel Core i7-11800H / Intel Core i9-11900H

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3050 Ti / NVIDIA RTX 3050

RAM: 8 GB / 16 GB / 32 GB / 64 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB

Kamera: 720p 30 FPS

Yazılım: Windows 11 Home / Windows 11 Pro / Windows 10 Pro

15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Dell XPS 15 modelinde 8 GB, 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere dört farklı RAM seçeneği bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB ve 4 TB seçenekleri yer alıyor.

Legion 5 Gen 7 (15, AMD) Özellikleri

Ekran Boyutu: 15,6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1440 piksel / 1920 x 1080 piksel

Ekran Paneli: IPS

İşlemci: AMD Ryzen 7 6800H / AMD Ryzen 5 6600H

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / NVIDIA GeForce RTX 3070 / NVIDIA GeForce RTX 3060

RAM: 32 GB 4800 MHz DDR5

Depolama: 1 TB'a kadar PCIe SSD

Kamera: 720p

Yazılım: Windows 11 Pro

Ağırlık: 2,4 kg

En uzun batarya ömrüne sahip laptop modelleri arasında yer alan Legion 5 Gen 7 (15, AMD) modelinin ekran kartı tarafında NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, NVIDIA GeForce RTX 3070 ve NVIDIA GeForce RTX 3060 olmak üzere üç farklı seçenek mevcut.

Microsoft Surface Laptop 4 13,5" Özellikleri

Ekran Boyutu: 13,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2256 x 1504 piksel

Ekran Piksel Yoğunluğu: 201 PPI

İşlemci: 11. Nesil Intel Core i5-1135G7 / 11. Nesil Intel Core i7-1185G7 / AMD Ryzen 5 4680U

Ekran Kartı: Intel Iris X / AMD Radeon Graphics

RAM: 8 GB / 16 GB / 32 GB LPDDR4x

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Kamera: 720p

Yazılım: Windows 10 Home

13,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan laptop, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2256 x 1504 piksel çözünürlük sunuyor. İşlemci tarafında 11. Nesil Intel Core i5-1135G7, 11. Nesil Intel Core i7-1185G7 ve AMD Ryzen 5 4680U olmak üzere 3 farklı seçenek bulunuyor.

Asus TUF Gaming A15 (2022) Özellikleri

Ekran Boyutu: 15,6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel / 2560 x 1440 piksel

İşlemci: AMD R7-6800H

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3070 / NVIDIA RTX 3060 / NVIDIA RTX 3050 Ti / NVIDIA RTX 3050

RAM: 8 GB / 16 GB

Depolama: 512 GB / 1 TB

Kamera: 720p

Yazılım: Windows 11 Home / Windows 11 Pro / FreeDos

Ağırlık: 2,20 kg

Yüksek batarya kapasitesi ile dikkat çeken Asus TUF Gaming A15 modelinde 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. 720p çözünürlüğünde kamera ile beraber gelen laptopta AMD R7-6800H işlemcisi yer alıyor.

MSI Crosshair 15 Özellikleri

Ekran Boyutu: 15,6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1440 piksel

Ekran Paneli: IPS

İşlemci: 12. Nesil Intel Core i7-12700H

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

RAM: 32 GB DDR4

Depolama: 1TB NVMe PCIe SSD

Kamera: 720p 30 FPS

Yazılım: Windows 11 Home

Ağırlık: 2,47 kg

Çok şık bir tasarıma sahip olan MSI Crosshair 15 modeli, sahip olduğu 90Wh batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerinde topluyor. Gücünü 12. Nesil Intel Core i7-12700H işlemcisinden alan dizüstü bilgisayarda NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti ekran kartı bulunuyor.

Bu yazıda En uzun batarya ömrüne sahip laptop modelleri listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca PC terimleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bilgisayar terimleri ve açılımları yazımıza da göz atabilirsiniz.