Eğer nispeten eski model bir iPhone kullanıyorsanız telefonunuz zaman içerisinde biraz yavaşlamış olabilir. Özellikle de uygulama ve menülerdeki yavaşlama bir kullanıcı olarak sizi çileden çıkarıyor olabilir. Ancak merak etmeyin, her ne kadar eski iPhone 11'iniz iPhone 16'ya kafa tutamayacak olsa da gündelik kullanımda sorunu "hafifletmenin" bazı yolları var. İşte iPhone hızlandırma yöntemleri hakkında bilgi vereceğiz.

Eski iPhone Nasıl Hızlandırılır? En Pratik iPhone Hızlandırma Yöntemleri

Eski iPhone performans artırma yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz:

Kullanılmayan Uygulamalar Kaldırılmalı

Eğer iPhone'um eskiden çok hızlıydı ama artık yavaş diyorsanız, bunun nedenlerinden biri hafızadaki doluluk olabilir. Özellikle 64 ve 128 GB depolama alanına sahip modellerde hafıza doldukça cihazın yavaşlaması kaçınılmazdır. Gerekli olmayan uygulama, fotoğraf ve video gibi dosyaların silinmesi telefonda yer açılmasını sağlar.

Ayrıca bu işlem, arka planda çalışan ve veri iletip alan uygulamaların da sayısını azaltacağı için basit ama en etkili iPhone hızlandırma yöntemlerinden biri olarak gösterilmektedir. Dilerseniz uygulamaların arka planda çalışmasını manuel olarak da ayarlayabilir, kritik olmayan ama silmek istemediğiniz uygulamaların bunu yapmasını engelleyebilirsiniz.

iPhone’da Uygulama Silme

Ana ekrandaki uygulamaya basılı tutun. Ekranda "Uygulamayı Kaldır" ve "Uygulamayı Sil" seçenekleri belirecek. "Uygulamayı Sil" seçeneğini seçerek işlemi tamamlayın.

Arka Planda Çalışan Uygulamalarını Kapatma

Ayarlar uygulamasını açın. Genel bölümüne gidin. Arka Planda Uygulama Yenile seçeneğine tıklayın. Arka planda çalışmasını istemediğiniz kritik olmayan uygulamaları devre dışı bırakın.

Pil Sağlığı Kontrol Edilmeli

Eski iPhone'lar için en etkili hızlandırma yöntemlerinden biri de pili yenilemek. Zaman içerisinde eskiyen piliniz hem günlük kullanım süresini hem de telefonunuzun performansını etkileyebilir. En yeni iPhone modellerinde bile pil yüzde 1'in altına düştüğünde donma ve kasma sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.

Bu nedenle Ayarlar menüsünde pil sağlığını kontrol etmeli ve eğer servis yazısını görüyorsanız hemen yeni bir pil için telefoncuya gitmelisiniz. Genellikle pil sağlığı yüzde 80'in altına düştüğünde bir sorun olduğu kabul edilir. iPhone'da pil sağlığı kontrol etmek için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde:

Ayarlar uygulamasını açın. Pil seçeneğine gidin. Pil Sağlığı ve Şarj bölümüne tıklayın.

Safari Verileri ve Web Sitesi Verileri Silinmeli

iPhone’dan internette gezinirken Safari tarafından tüm gezinilen siteler kaydedilir. Böyle bir durum, cihazın geçici belleği ve hafızasını olumsuz etkiler. Bu sebeple Safari verileri ve web sitesi verileri mutlaka silinmelidir. “Ayarlar > Uygulamalar > Safari” kısmına gidilir. Akabinde “Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil” adımları takip edilir.

Gereksiz Widget’lar Kaldırılmalı

Eskiyen iPhone’ın performansını yükseltmek için ana ekrandaki widget’larda kaldırılabilir. Kullanılmayan widget’ların kaldırılması için cihazın ana ekranından widget’a tıklanıp üzerine basılı tutulur. Akabinde “Widget Kaldır” seçeneği seçilip “Kaldır’a” basılır.

Hareket Ayarları ve Ekran Parlaklığı Azaltılmalı

Yavaşlayan iPhone’i hızlandırmak için hareket ayarları ve ekran parlaklığı da azaltılabilir. iPhone’da hareket ayarları şöyle azaltılır;

İlk olarak “Ayarlar’a” gidilir. “Erişilebilirlik > Hareket” ögelerine tıklanır.

Hangi hareket ögeleri kapatılacaksa onlar seçilip sekme kapalı duruma getirilir.

Ekran bir telefonun en çok güç tüketen parçalarından biridir. Bunun parlaklığını azaltmak ise tam bir çözüm olmasa bile acil durumlarda işinizi kolaylaştırabilir. iPhone’da ekran parlaklığını azaltmak içinde “Ayarlar > Ekran ve Parlaklık” kısmına gidilir. Ya da hızlı erişim menüsünden parlaklık değiştirilebilir.

Konum Servisleri Ayarlanmalı

Uygulamalar açık olmadığı halde konuma erişerek cihazın yavaşlamasına neden olur. Ayrıca cihazda donmada yaşanabilir. Bu sebeple uygulamalar için konum servisleri ayarlanmalı. “Ayarlar > Gizlilik > Konum Hizmetleri” alanlarına geçilir.

Böylelikle konuma erişebilen uygulamalar yönetilir. Kullanıcı isterse uygulamanın konuma erişimini tümden kapatır veya ayarlamayı yalnızca uygulama açıkken konuma erişmeye izin verir.

Yazılım Güncellenmeli

Apple tarafından sürekli yazılım güncellemeleri sunularak cihazın genel performansı artırılıp var olan hatalar gideriliyor. iPhone’in performansını artırmak için öncelikle “Ayarlar’a” gidilir. Ayarlar kısmından “Genel” ve sonrasında “Yazılım Güncelleme” butonuna basılır.

iPhone Yeniden Başlatılmalı

Her ne kadar kulağa çok teknik gelmese de iPhone'unuzu yeniden başlatmak zaman zaman hızlanmasına yol açabilir. Özellikle de yukarıda yer alan işlemlerden birkaçını yaptıktan sonra bir de yeniden başlatırsanız daha da etkili sonuçlar almanız mümkün.

iPhone’u yeniden başlatmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Face ID’li Modellerde (iPhone X ve Sonrası)

Ses açma veya ses kısma düğmesine ve yan düğmeye aynı anda basılı tutun. Kapatmak için kaydırın ifadesi ekrana geldiğinde, parmağınızı sağa kaydırarak telefonu kapatın. Telefon tamamen kapandıktan sonra, yan düğmeye basılı tutarak iPhone’unuzu yeniden açın.

Ana Ekran Düğmeli Modellerde (iPhone 8 ve Öncesi)

Yan düğmeye (bazı modellerde üst düğme) basılı tutun. Kapatmak için kaydırın ifadesi ekrana geldiğinde, parmağınızı sağa kaydırarak telefonu kapatın. Telefon kapandıktan sonra, yan düğmeye basılı tutarak iPhone’unuzu yeniden açın.

iPhone Sıfırlanmalı

Kuşkusuz en etkili iPhone hızlandırma yöntemi ise telefonu fabrila ayarlarına sıfırlamak. Bu sayede yukarıda bahsettiğimiz çoğu işlemi yapmanıza gerek kalmaz ve telefonunuz yazılımsal olarak kutudan ilk çıktığı haline dönüşür. Bu da gereksiz doluluk olmadan size taze bir başlangıç yapma şansı sunar ve nispeten hız sorununu çözer.

iPhone'u sıfırlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açın. Genel seçeneğine gidin. Ekranı aşağı kaydırarak Aktar veya Sıfırla seçeneğine tıklayın. Sıfırla seçeneğine dokunun. Çıkan seçeneklerden ihtiyacınıza göre birini seçin: Tüm Ayarları Sıfırla: Yalnızca ayarlar sıfırlanır, veriler silinmez.

Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil: iPhone tamamen sıfırlanır, tüm veri ve ayarlar silinir.