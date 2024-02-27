Zaman içinde tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi iPhone’larda arıza, başka bir modele geçme ve benzeri birçok durumdan dolayı değiştirilmek istenebilir.

Böyle durumlarda iPhone kullanıcılarının düşündükleri noktalardan biri eskisindeki verilerin yenisine aktarılmasıdır. Peki, eski iPhone’dan yeni iPhone’a veri aktarma nasıl yapılır?

Eski iPhone’dan Yeni iPhone’a Veri Aktarma Yöntemleri

Uzun yıllar kullanılan bir iPhone cihazında birçok önemli dosya, fotoğraf ve videolar depolanır. Kullanıcılar yeni bir iPhone cihaza geçerken mutlaka bu depolanan verileri de aktarmak isteyecektir. Eski iPhone’dan yeni iPhone’a veri aktarmak için şu adımların takip edilmesi gerekiyor:

1. Hızlı Başlangıç Yöntemi

Eski iPhone’daki verileri yeni iPhone’a aktarabilmek için hızlı başlangıç yönteminden yararlanabilirsiniz. Bunun için öncelikle telefonların yeterli düzeyde şarjının olup olmadığına bakılmalıdır. Şarjları yeterliyse ikisi yan yana koyulur.

Yeni iPhone ekranı yukarıya doğru kaydırılır. Eski iPhone’un ekranındaysa “Yeni iPhone Kur” kısmına gelinir. Apple kimliğinin doğru olup olmadığına bakıldıktan sonra “Sürdür” butonuna tıklanır. Bu esnada yeni iPhone’dan ekrana animasyon yansıyana kadar beklenmelidir.

Akabinde eski iPhone yeni iPhone’un üzerine tutulur. Burada yansıyan animasyon vizötöre okutulur. Yeni iPhone ekranında “Bitirin” seçeneği görünene kadar beklenmelidir. Eğer eski iPhone’un kamerası kullanılmıyorsa el ile kimlik doğrulama seçilip adımlar takip edilmelidir.

Verileri aktarma işlemi için yeni iPhone’a eski iPhone’un şifresi girilmelidir. Daha sonra ekrana “Aygıtından Veri Aktar” şeklinde bir seçenek yansıyacak. Bu noktada “Devam” seçeneğine tıklanarak eski iPhone’dan yeni iPhone’a veri aktarma işlemine başlanır.

2. iTunes ve iCloud Yöntemi

Eski iPhone’u yeni iPhone’a aktarma işlemi için iTunes ya da iCloud yöntemlerinden herhangi biri kullanılabilir.

iTunesyöntemiyle eski iPhone’dan yeni iPhone’a verileri aktarmak için şu adımlar takip edilmeli;

Bilgisayara iTunes uygulaması indirilip sonrasında açılır.

Eski iPhone bilgisayara bağlanır.

iTunes üzerinden cihaz seçilip “Yedekleme” alanına tıklanır.

Yukarıdaki tüm adımların ardından kolayca yeni iPhone bilgisayara bağlanarak veriler geri yüklenir.

iCloud yönteminden yararlanılarak eski iPhone’u yeni iPhone’a aktarma;

Eski iPhone’dan “Ayarlar” alanına gidilir.

iCloud uygulamasına tıklanarak iCloud Yedeklemesi etkinleştirilir.

Yedeklemenin tamamlanmasının ardından yeni iPhone açılarak veriler yeniden yüklenir.

3. Bilgisayar Yöntemi

Bilgisayar üzerinden eski iPhone’daki veriler yeni iPhone’a kolayca aktarılabilir. İlk olarak yeni iPhone açılarak “Uygulamalar ve Veriler” kısmına girilir. PC ya da Mac’ten “Geri Yükle” seçeneğine tıklanır. Yeni iPhone, yedeklemenin yapılacağı bilgisayara bağlanır.

Bilgisayara bağlantı sağlandıktan sonra “Finder” penceresi üzerinden iPhone seçilerek “Geri Yükle” butonuna basılır. Geri yüklemenin tamamlanması için beklenerek diğer tüm ayarlamalar iPhone üzerinden halledilmelidir. Yalnız veri aktarma işlemi esnasında cihaz mutlaka şarjda ve Wi-Fi’ye bağlı olmalıdır.

4. WhatsApp Yöntemi

Eski iPhone’dan yeni iPhone’a veri aktarma işlemi WhatsApp yöntemi de tercih edilebilir. WhatsApp verilerini iPhone’dan iPhone’a aktarabilmek için şu adımlar takip edilmelidir;

Eski iPhone’dan WhatsApp açılır.

“Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedekleme” alanına gidilir.

“Şimdi Yedekleme” seçeneğine tıklanır.

Yeni iPhone açılarak, WhatsApp yüklenir.

WhatsApp’ın kurulumu esnasında eski verilerin geri yükleneceğine dair kullanıcıya bir mesaj gidecek. Mesaj onaylanarak veri aktarma işlemi tamamlanır.