En Sık Karşılaşılan iTunes Hata Kodları ve Çözümleri

iTunes isimli popüler hizmet üzerinden işlem yaparken bazen çeşitli kodlar içeren bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz. iTunes hata kodları için çeşitli çözüm yöntemleri bulunuyor. Bu yazıda söz konusu hizmette meydana gelen bazı hata kodlarının nasıl düzeltileceğini açıkladık.

iPhone ve iPad kullanıcısı olarak iTunes üzerinden geri yükleme işlemi yaparken muhtemelen en az bir kere hata mesajıyla karşılaşmışsınızdır. Her ne kadar Apple destek sayfasında farklı hatalara ilişkin çözüm yollarını sunsa da çoğu zaman bulamıyoruz. Bu blog yazımızda bu sorunun çözümüne değineceğiz.

iTunes Hata Kodu 1 Çözümü Nedir?

iPhone'u yeniden başlatın.

iTunes'ı kapatıp yeniden açın.

iTunes'taki güncellemeleri kontrol edin.

iOS güncellemesi yapın.

Bilgisayarın işletim sisteminin güncel olduğundan emin olun.

Bağlantıyı engelleyebilecek üçüncü taraf güvenlik yazılımlarını kontrol edin.

SIM kartı çıkarıp yeniden takın.

iTunes Hata kodu 1 ile karşılaştıysanız ilk olarak iPhone'u yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Eğer bu yöntem işe yaramadıysa iTunes'ı kapatıp yeniden açabilir, güncellemeleri kontrol edebilir, bağlantının gerçekleşmesine engel olabilecek üçüncü taraf güvenlik yazılımlarını kontrol edebilirsiniz.

iTunes Hata Kodu 2 Çözüm Yolları Neler?

Bilgisayarınızda yazılım güncellemesi yapın.

Bilgisayarınızda yönetici olarak oturum açın.

Güvenlik yazılımını devre dışı bırakın.

iTunes'ı kaldırıp yeniden yükleyin.

iTunes Hata Kodu 2 problemini düzeltebilmek için kullandığınız bilgisayarda yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Bu yöntem işe yaramadıysa bilgisayarınızda yönetici olarak oturum açabilir, güvenlik yazılımını geçici olarak devre dışı bırakabilir veya iTunes'ı kaldırıp yeniden yükleyebilirsiniz.

iTunes Hata Kodu 3 Nasıl Düzeltilir?

Bilgisayarı ve iPhone'u yeniden başlatın.

Cihazı DFU moduna alın.

Güvenlik yazılımını devre dışı bırakın.

iPhone'u sıfırlayın.

iTunes'u güncelleyin.

Bilgisayarı güncelleyin.

iTunes Hata Kodu 3 sorununu çözmek için bilgisayarınızı ve iPhone'unuzu yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca bilgisayarı ve iTunes'ı güncelleyebilirsiniz. Bunların yanı sıra iPHone'unuzu sıfırlayabilirsiniz ancak bu işlemden önce cihazınızı yedeklemeyi unutmayın. Aksi takdirde veri kaybı yaşayabilirsiniz.

iTunes Hata Kodu 4 Çözüm Yöntemleri Neler?

PC ve telefon arasındaki bağlantıyı sağlayan kabloyu kontrol edin.

Güvenlik yazılımlarını kontrol edin.

Apple Destek ile iletişime geçin.

iTunes Hata Kodu 4 için uygulanabilecek çözüm yöntemleri arasında bilgisayar ve iPhone arasında bağlantı sağlayan kabloyu kontrol etmek, güvenlik yazılımlarını kontrol etmek ve Apple Destek ile iletişime geçmek yer alıyor.

iTunes Hata Kodu 6 Nasıl Çözülür?

Bilgisayarınızı ve cihazınızı kapatıp açın.

Güvenlik yazılımını devre dışı bırakın.

iTunes programını kaldırıp yeniden yükleyin.

iTunes Hata Kodu 6 problemini çözmek için bilgisayarınızı ve cihazınızı kapatıp açmayı deneyebilirsiniz. Eğer bu yöntem sorunu çözmediyse bilgisayarınızda yüklü olan güvenlik yazılımını geçici olarak devre dışı bırakabilirsiniz. Bunların yanı sıra iTunes'ı kaldırıp yeniden yükleyebilirsiniz.

iTunes Hata Kodu 7 İçin Çözüm Yolları

Microsoft Net Framework'ün en son sürümünü yükleyin.

Bilgisayarınızı kapatıp açın.

iTunes'ı silip yeniden yükleyin.

iTunes Hata Kodu 7 için çözüm yolları arasında Microsoft Net Framework'ün en son sürümünü yüklemek, bilgisayarı kapatıp açmak ve iTunes programını silip yeniden yüklemek yer alıor. Bu yöntemler, karşılaştığınız sorunun düzelmesine yardım edebilir.

iTunes Hata Kodu 9 İçin Çözüm Yöntemleri

Bilgisayarı kapatıp açın.

iTunes'ı en son sürüme güncelleyin.

Cihazı sıfırlayın.

Güvenlik yazılımı ve güvenlik duvarını devre dışı bırakın.

iTunes Hata Kodu 9 problemini düzeltebilmek için ilk olarak bilgisayarınızı kapatıp açmayı deneyebilirsiniz. Güvenlik yazılımını ve güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakabilir, iTunes'I en son sürüme güncelleyebilirsiniz. Bunlar işe yaramazsa cihazı yedekledikten sonra sıfırlayabilirsiniz.

iTunes Hata Kodu 11 Nasıl Düzeltilir?

iTunes'ı en son sürüme güncelleyin.

Cihazı kapatıp açın.

Bilgisayarı kapatıp açın.

Bilgisayardaki sürücüleri güncelleyin.

iTunes Hata Kodu 11 sorununu çözmek için iTunes programını en son sürüme güncelleyebilirsiniz. Bunu yaptığınız hâlde sorun devam ediyorsa cihazı ve bilgisayarı kapatıp açabilir, PC'deki sürücüleri güncelleyebilirsiniz.

Bu yazıda en sık karşılaşılan iTunes hata kodları ve çözüm yöntemlerini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca iOS 16 sürümü ile beraber gelen özellikleri merak ediyorsanız iOS 16 özellikleri neler sorusunu yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.