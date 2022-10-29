Verilerimi iPhone 14'e Nasıl Taşıyabilirim?

Apple'ın son harikası iPhone 14'ler geçtiğimiz ay satışa sunuldu. Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından satın alınan cihazlar, büyük başarıya ulaştı. Android'ten iPhone 14'e geçen birçok kullanıcı verilerini doğru şekilde taşımanın yollarını aradı. Peki veriler yeni iPhone'a nasıl taşınır? İşte sorularınızın cevapları...

iPhone 14'e Verileri Taşıma

iPhone 14 Hızlı Başlangıç Nasıl Kullanılır?

Android'ten iPhone 14'e Veri Aktarma

Eski iPhone'dan iPhone 14'e Veri Aktarma

iPhone 14 Hızlı Başlangıç Nasıl Kullanılır?

Apple'ın uzun süredir iOS işletim sistemine sahip cihazlar için sunduğu hızlı başlangıç seçeneği, birçok kullanıcıyı zorlu kurulum işlemlerini yapmaktan kurtarıyor. Yeni iPhone'unuza verilerinizi kolayca aktarabilmek için kullanabileceğiniz Hızlı Başlangıç, iOS 11 ve üstü yazılıma sahip cihazlarda çalışıyor. iPhone 14'lerde Hızlı Başlangıç ile telefonu kurmak için aşağıdaki yönergeleri takip edebilirsiniz.

Yeni aygıtınızı mevcut aygıtınızın yanına yerleştirin.

Yeni cihazınızı açtığınızda Hızlı Başlangıç işlemini tamamlamak için ekranda yer alan talimatları izleyin.

Yeni ve eski aygıtlarınızın WiFi'a bağlı olduğundan emin olun.

Bu süreç esnasında eğer istenirse Hücresel Bağlantı'yı açın.

Face ID veya Touch ID güvenlik seçeneklerinden size uygun olanı seçin.

Verilerinizi nasıl aktarmak istediğinizi seçin.

Veri aktarım işlemi tamamlanana kadar hem eski hem yeni aygıtınızın şarj olur konumda ve birbirine yakın olduğundan emin olun.

Android'ten iPhone 14'e Veri Aktarma

iPhone, birçok özelliği bakımından Android cihazlara karşı bazı avantajlara sahip olduğu için çoğu kullanıcı uzun süre Android cihaz kullandıktan sonra iPhone'a geçmek isteyebiliyor.

Eski cihazınız ve yeni iPhone'unuz arasında teknik olarak yazılım farklılıkları bulunsa da veri aktarım işlemi, geliştirilen uygulamalar sayesinde çok daha kolay hale gelebiliyor.

Eski Android'ten iPhone 14'e veri aktarmak kullanabileceğiniz birçok yöntem bulunuyor. İşlemi kolaylıkla gerçekleştirmek adına aşağıdaki yönergeleri izleyebilirsiniz.

Yeni iPhone 14 cihazınızı açın ve eski Android cihazınızla yakın bir konuma koyun.

Hızlı Başlangıç ekranına geldiğinizde Manuel Olarak Ayarla seçeneğini seçin.

Uygulamalar ve Veriler ekranına girin.

"Android'ten verileri taşı" seçeneğine dokunun.

Eski Android cihazınıza Move to iOS uygulamasını ilgili uygulama mağazası (Google Playstore, Samsung Store vb.) üzerinden kurun.

Uygulama kurulduktan sonra gerekli izinleri kabul edin ve devam seçeneğine tıklayın.

Yeni iPhone 14 cihazınızda "Android'den taşı" seçeneğini gördüğünüzde devam seçeneğine tıklayın.

iPhone 14 ekranında görünen kodu Android cihazınıza girin.

iPhone'un sizin için oluşturduğu geçici WiFi ağına katılmak için bildirim geldiğinde Android cihazınızdan "Bağlan" seçeneğini seçin.

Gelen ekranda Android cihazınızdan aktarmak istediğiniz verileri seçin ve devam seçeneğine tıklayın.

İşlem boyunca iki telefonu da şarja takılı ve birbirine yakın bir şekilde tutun.

iPhone 14'ünüzde ekranda görünen yükleme çubuğu dolana kadar bekleyin.

İşlem bittiğinde yeni cihazınızda devam seçeneğine tıklayarak tüm verilerinizi aktarılmış bir şekilde kullanabilirsiniz.

Eski iPhone'dan iPhone 14'e Veri Aktarma

Her sene birçok kullanıcı, yeni iPhone çıktığında cihazını değiştiriyor. Eski iPhone'dan iPhone 14'e veri aktarma yaparken kullanabileceğiniz üç farklı yöntem bulunuyor.

Hızlı Başlangıç

iOS 11 ile birlikte sunulan hızlı başlangıç, yeni iPhone'a veri aktarma konusunda en sık tercih edilen yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Sizin için hazırladığımız yukarıdaki detaylı rehberi inceleyerek Hızlı Başlangıç ile kolaylıkla eski cihazınızdan veri aktarımını tamamlayabilirsiniz.

iCloud

Özellikle bozuk iPhone'dan veri aktarımı konusunda sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biri de iCloud üzerinden veri aktarımı oluyor. iCloud üzerinden yeni iPhone 14'ünüzü kurmak için aşağıdaki yönergeleri izleyebilirsiniz. Unutmayın, bu işlemi gerçekleştirebilmek için eski cihazınızda iCloud yedeği oluşturmuş olmanız gerekir.

Eğer eski cihazınızda yedek oluşturmadıysanız Ayarlar> Kullanıcı adına tıklayın> iCloud> Yedekleme> Yedek Oluştur adımlarını takip ederek cihazınızın iCloud üzerinde yedeğini oluşturun.

Yeni iPhone'unuzun kurulum ekranında "iCloud ile Kurulum" seçeneğini seçin.

Bu noktada eğer istenirse WiFi veya Hücresel Bağlantı'yı açın.

Apple ID ve şifrenizi girerek iCloud'a ulaşın.

Bu işlemin ardından kurulum başlayacak. iCloud üzerinden veri aktarımı, tamamıyla hücresel bağlantı veya WiFi hızınıza göre değiştiği için kurulum işlemi uzun sürebilir.

İşlem bittiğinde telefonunuzun yönlendirmelerini izleyerek tüm uygulamalarınız ve verileriniz yeni telefonunuza aktarılmış bir şekilde kurulumu tamamlayabilirsiniz.

iTunes

iTunes üzerinden yedekleme, yeni iPhone 14 kurulumu konusunda en hızlı yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. iTunes üzerinden yedekleme yapabilmek için bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor. iTunes iPhone 14'e veri aktarımı yapmak için aşağıdaki yönergeleri izleyebilirsiniz.