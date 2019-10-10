Evlerdeki Yeni Yardımcılarımız: Akıllı Robot Süpürgeler

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte alışkanlarımız da değişti. Koşuşturma arasında vakit bulamadığımız işleri akıllı telefonlarımız aracılığıyla kolayca halledebiliyoruz. Bunlardan birisi de ev temizliği. Günün yorucu temposu, sağlık sorunu veya başka nedenlerle ev temizliğine vakit bulamayanlar için harika bir teknolojik ürün olan robot süpürgelere değiniyoruz. "Robot süpürge nedir, ne işe yarar?", "En iyi akıllı robot süpürge hangisi?" gibi robot süpürgeler hakkında pek çok sorunun yanıtı bu blog yazıda.

Yeni Ev Yardımcımız: Akıllı Robot Süpürgeler

Yapay zekadan güç alan robotlar akıllı telefonlar gibi yakın zamanda hayatımızın bir parçası olacaklar. Nasıl ki bir dönem sadece arama yapmak ve mesaj çekmek için kullandığımız klasik tuşlu telefonların yerini her türlü işi oturduğumuz yeren yapmamızı sağlayan akıllı telefonlar aldıysa, yakın gelecekte de birçok işi robotlar yapacak. Robotları sadece dünyanın kaderini değiştirecek, birçok sektörde insanların işini elinden alacak kötü varlıklar olarak görmemek lazım, iyi birçok yanları da var. Örneğin; ev işleri, ev temizliği yapan robot süpürgeler. Düşünsenize; yoğun geçen bir günün ardından eve geldiğinizde temizliği düşünmeniz gerekmeyecek, sizin için o işi halledecek biri var. Veya misafir ağırlayacaksınız, siz ikramları hazırlarken evi temizleyen akıllı bir yardımcınız var. Veya tatile çıktınız, döndüğünüzde evinizi giderken bıraktığınız halde, tertemiz bulmak istiyorsunuz, uzaktan akıllı telefonunuzdan temizle komutunu vermeniz yeterli olacak. Veyahut sağlık sorunları vb. nedenden artık temizlik yapacak gücünüz yok, hizmetçi tutacaksınız ancak kimseye güvenmiyorsunuz, yine akıllı robot süpürgeler yardımınıza koşacak. Tabii ki örnekler, senaryolar çoğaltılabilir. Peki, temizlik alışkanlığımızı tamamen değiştirecek olan robot süpürgeler ne kadar iyi? Robot süpürgeler neler yapabiliyor? Robot süpürgelerin fiyatları nasıl? En iyi robot süpürge hangisi? Bu makalemiz, robot süpürgelere sıcak bıkan, robot süpürge satın almayı düşünen, robot süpürge fiyatlarını araştıran kişilere rehber niteliğinde. Robot süpürgeler arasında öne çıkan modellerden, iRobot Roomba i7+ inceleme konuğumuz olacak.

En İyi Robot Süpürge Hangisi?

Akıllı robot süpürgeler arasında en çok beğenilen model iRobot Roomba i7+’ın özelliklerine ve fiyatına değinmeden önce neden iRobot’un bir ürünü inceleme konuğumuz oluyor ondan bahsetmek istiyoruz. Robotik sektörünün dünyayı ve dolayısıyla çalışma, öğrenme, tedavi ve hatta temizleme biçimimizi değiştireceğine inanan üç kişi tarafından kurulan iRobot, henüz ilk yılında NASA’nın uzay araştırmaları için Nasa ile iş birliği içinde tasarladığı bir robot olan Genghis’i tanıtıyor. Dolayısıyla robotik sektörün önde gelen isimlerinden biri. Yakın zamanda Türkiye pazarına giriş yapan iRobot’un robot süpürgede gelinen son nokta olarak tanıttığı ürün bizim de dikkatimiz çekti. Otomatik Kir Boşaltma Sistemi Clean Base ve Imprint Akıllı Haritalama özelliğiyle öne çıkan WiFi robot süpürge iRobot Roomba i7+’ı en iyi robot süpürge yapan özellikler neler? gelin beraber inceleyelim.

En Gelişmiş Robot Süpürge: iRobot Roomba i7 Özellikleri

Imprint Haritalama Sistemi ile iAdapt 3.0 Navigasyonu

iRobot Roomba i7 robot süpürgenin öne çıkan özelliklerinden birisi; Imprint Haritalama sistemi ile iAdapt 3.0 navigasyonu. En gelişmiş iAdapt 3.0 navigasyonu, eviniz ne kadar büyük olursa olsun evinizin tüm alanlarının mükemmel bir şekilde temizlenmesini sağlıyor. Bu navigasyon sistemi sayesinde engelleri, mobilya tiplerini tanıyor ve buna göre en iyi temizleme yöntemini geliştiriyor. Smart Imprint haritalama sistemi sayesinde de Roomba her odayı tanıyor ve böylece robotun ne zaman ve hangi odayı temizleyeceğini siz belirleyebiliyorsunuz. Köşe bucak temizlikten bahsetmişken, bu robotun bir özelliği de kabloları atlatabilmesi, merdivenlerden düşmemesi. Robotun altına yerleştirilen sensörler yardımıyla robot merdiven boşluklarını algılayabiliyor. ANTITANGLE işlevi, robotun halının saçaklarına veya kablolara dolaşmasını engelliyor. SPOT programı ile de bölgesel temizliğin (mutfakta şekerin dökülmesi gibi) üstesinden geliyor. Özetle eviniz ne kadar karmaşık ne kadar büyük olursa olsun iRobot Roomba i7+ robot süpürge için hiç sorun değil!

Premium AeroForce Üç Aşamalı Temizleme Sistemi

Batarya durumunu akıllıca izleyen ve gerekirse kendisini şarj istasyonuna yönlendiren, şarj işlemi tamamlandıktan sonra da temizliğe kaldığı yerden devam eden Roomba i7, üç aşamalı temizleme sistemine sahip. Hava akımını dönen fırçalar arasında dar bir aralığa konsantre eden patentli üç aşamalı AeroForce temizleme sistemiyle çalışıyor. Bu, havanın olağanüstü bir şekilde hızlanmasına neden oluyor ve yüksek verimli bir motorla birlikte emiş gücü 10 kat artıyor. Döner yapan fırça, mobilyaların etrafındaki, duvarlardaki, oda köşelerindeki ve ulaşılması zor yerlerdeki boşlukları mükemmel bir şekilde temizlerken; Karşılıklı dönen 2 AeroForce fırça, her türlü sert zemin ve halıdaki kiri topluyor ve sert zeminlerde fırçalar doğrudan toplama haznesine kir çekiyor, halı temizliğinde de kir önce halı elyafından gevşetiliyor, ardından toplanıyor; Emiş gücü yüksek motor da tozu yüksek performans ile temizliyor ve verimi yüksek AeroForce filtresi etkili bir filtreleme sağlıyor.

Clean Base Otomatik Kir Boşaltma Sistemi

iRobot Roomba i7+ iyi güzel, harika temizlik yapıyor da onca kiri, pisliği nerede topluyor, nasıl bir kir torbasına sahip? sorusunu duyar gibiyim. Bu robot süpürgenin toz haznesi kiri kendi kendine boşaltıyor. İstasyonun içindeki tek kullanımlık kir torbası, robotun 30 toz haznesine kadar kiri saklayabiliyor. Bu pratik işlem sayesinde toz ve kirlerin çevreye eve dağılmasını önleniyor. İstasyonda kir torbasını ne zaman değiştirmeniz gerektiğini belirten bir uyarı göstergesi de bulunuyor. Toz haznesi yıkanabiliyor, bakımı da oldukça kolay. Clean Base Otomatik Kir Boşaltma Sistemi ile Roomba i7 size haftalarca temizliği unutturacak.

iRobot Home Mobil Uygulama ile Uzaktan Temizlik

Robot süpürgelerin asıl olayı uzaktan yönetilebilir olmaları. Akıllı telefon veya tabletinize indireceğiniz iRobot Home mobil uygulaması üzerinden nerede olursanız olun temizliği başlatma lüksünüz var. Sadece CLEAN butonuna dokunun ve robotunuz çalışmaya başlasın! Uygulama ile yapabilecekleriniz:

Akıllı Imprint Haritalama: İlk olarak, Roomba i7 özenle gösterilen alanı dikkatle eşler. Harita uygulamaya kaydedildikten sonra, her odanın sınırlarını ayarlayabilir ve adlandırabilirsiniz. Böylece, robotunuzun her zaman temizlemesi gereken alan üzerinde mutlak kontrole sahip olursunuz. Robot 10 farklı harita kaydedebilir. Temizliği planlama: Imprint teknolojisi sayesinde, her oda için ihtiyaçlarınıza göre bir temizlik programı belirleyebilirsiniz. Çift temizlik: Roomba, tüm yüzeyleri iki kez temizler. Özellikle küçük çocuklu veya evcil hayvanlı evlerde daha kapsamlı temizlik yapmanın farkına tanık olacaksınız. Robot Bakımı: Uygulama, çöp kutusunun boşaltılması gerektiğinde veya fırçaların veya robotun diğer bölümlerinin temizlenmesi gerektiği durumlarda sizi uyarır. Ayrıca, bu tür bir bakımın nasıl yapılacağına ilişkin talimatları da yine uygulamada bulabilirsiniz. Yardım: Yardım bölümü, sık sorulan soruların cevaplarını, eğitim videolarını ve teknik destek irtibatlarını sağlar. Robot hakkında başlıca özellikler ve gelişmiş özellikler ile ilgili bilgileri içerir. Aynı zamanda resimli kullanıcı kılavuzu da içeren bir hızlı kullanım kılavuzu da içerir. Uygulama Geçmişi: Akıllı uygulama, bireysel temizleme döngülerinin raporlarını saklar.

Akıllı Robot Süpürge iRobot Roomba i7+ Öne Çıkan Özellikleri

iAdapt 3.0 Navigasyon ile Imprint Akıllı Haritalama Sınırsız temizleme alanı Clean Base Otomatik Kir Boşaltma Sistemi Premium AeroForce üç aşamalı temizleme sistemi iRobot HOME ile gelişmiş kontrol Akıllı temizlik planlama

iRobot Roomba i7+ Özellikleri

Her türlü sert zemin ve halıyı temizler Kablolara dolaşmayı engelleme sistemi Kirlerin akustik ve optik olarak tespiti Hazne dolu göstergesi Yıkanabilir toz haznesi Temizlik sırasında şarj olma Li-Ion batarya Üç kademeli temizlik sistemi Basit bakım ANTITANGLE Wall Follow sistemi Basit kontrol Kompakt tasarım AeroForce Yüksek Verimli Filtre AeroForce 3 kademeli temizleme sistemi

Akıllı Robot Süpürge iRobot Roomba i7 Fiyatı

iRobot Roomba i7 robot süpürgeyi satın almayı düşünenler için fiyat bilgisini de paylaşalım. iRobot Roomba i7 6000 TL fiyat etiketiyle, iRobot Roomba i7+ 8000 TL fiyat etiketiyle çeşitli e-ticaret siteleri, teknoloji mağazalarında satışta. Fiyatların değişkenlik gösterdiğini belirtelim ve tabii ki yetkili satıcılardan almanızda fayda var.