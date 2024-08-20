Casper, oyun tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen Excalibur serisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Şirketin bu doğrultudaki son hamlesi ise Excalibur E650 oyuncu bilgisayarı oldu. Ürün, performansı, son teknoloji donanımı ve şık tasarımıyla oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Peki Casper Excalibur E650 özellikleri ve fiyatı ile kullanıcılara neler sunuyor?

Excalibur E650 Özellikleri

Casper Excalibur E650, güçlü donanımı ve etkili soğutma sistemi ile dikkat çeken bir bilgisayar. Sistemin kalbini, yüksek performanslı Intel Core i7-11700KF işlemci oluşturuyor. Bu işlemci, yoğun iş yükleri ve oyunlar için yeterli gücü sağlıyor. GIGABYTE Z590 Gaming X anakart ise sistemin omurgasını oluşturuyor.

128 GB'a kadar RAM desteği ve hız aşırtma özelliği ile sistemin performansını daha da artırmak mümkün. Ayrıca, çok sayıda bağlantı noktası sayesinde genişletilebilirlik konusunda da oldukça başarılı. Sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri de etkili soğutma sistemi.

Üç adet 120 mm RGB fan, sistemin her zaman serin kalmasını sağlıyor. Bu sayede, uzun süreli kullanımlarda bile performansta düşüş yaşanmıyor. Özetle, Excalibur E650, oyuncular ve içerik üreticileri için ideal bir seçenek. Güçlü donanımı, etkili soğutma sistemi ve genişletilebilirliği ile uzun yıllar boyunca keyifle kullanabileceğiniz bir bilgisayar.

İşlemci: Intel Core i7-11700KF

Anakart: GIGABYTE Z590 Gaming X

RAM: Maksimum 128 GB

Depolama: 6 adet SATA, 2 adet M.2 SSD slotu

Soğutma: Üç adet 120 mm RGB fan

Casper Excalibur E650, 2 TB kapasiteli NVMe SSD sayesinde inanılmaz hızlı bir performans sunuyor. 3200 MB/s yazma ve 3400 MB/s okuma hızlarıyla uygulamalarınız anında açılacak ve dosyalarınız saniyeler içinde aktarılacak. Ayrıca, 128 GB'a kadar DDR4 veya DDR5 RAM desteğiyle kişiselleştirilebilir bir sistem oluşturma imkanı sunuyor.

RGB aydınlatma seçeneğiyle de sisteminize görsel bir şıklık katabilirsiniz. Oyun tutkunları için ise GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB ekran kartı, en son nesil oyunları yüksek ayarlarda akıcı bir şekilde oynamanıza olanak tanıyor.

1.875 MHz maksimum çekirdek hızı ve 3584 CUDA çekirdeği sayesinde grafiksel olarak yoğun oyunlarda bile takılmadan keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Excalibur E650 Fiyatı

Excalibur E650, toplama bilgisayar almak isteyenler için çok idealdir. Özellikle ekonomideki belirsizlikler ve küresel olarak yaşanan çip krizi, Excalibur E650 gibi bilgisayarları doğru seçenek haline getirdi. Birçok aksesuar ve uygulamayla uyumlu olan Excalibur E650 fiyatı, 32,999 TL’dir.