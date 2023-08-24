En İyi Casper Telefonlar - 2023
En iyi Casper telefonlar hangileri? Bu rehberde Casper tarafından son yıllarda piyasaya sürülen en başarılı akıllı telefon modellerini sıraladık.
2023 yılında satın alınabilecek en iyi Casper telefonlar hangileri sorusunun cevabını merak eden kişiler için birbirinden başarılı telefon modellerinin yer aldığı bir liste hazırladık. Peki, Casper tarafından üretilen en iyi modeller hangileri?
Casper marka akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi, hangi telefonu modelini almalıyım sorusunun cevabını arıyor. Eğer Casper tarafından üretilen telefon satın almak istiyorsanız rehberimizde yer alan listeyi inceleyebilirsiniz.
Üniversiteli Öğrencilerin Alabileceği Vergisiz Telefonlar
Vergi indiriminden yararlanmak isteyen pek çok üniversite öğrencisi, Türkiye'de üretilen telefonlar hangileri sorusunun yanıtını merak ediyor.
En İyi Casper Telefonlar Listesi
- Casper Via X30 Plus
- Casper VIA M30 Plus
- Casper VIA F30 Plus
- Casper VIA X30
- Casper VIA F30
- Casper VIA E30 Plus
En İyi General Mobile Telefonlar - 2023
2023'te alınabilecek en iyi General Mobile telefonlar hangileri sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir liste hazırladık.
En iyi Casper telefonlar listesi hazırladık. Listede yer alan akıllı telefon modellerinin özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.
Casper Via X30 Plus Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 1080 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- Ekran Parlaklığı: 550 nit
- Ekran Gövde Oranı: 20:9
- İşlemci: Mediatek Helio G99
- RAM: 8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- NFC: Var
- Batarya Kapasitesi: 4600 mAh
- Kablolu Şarj: 30W
- Yazılım: Android 12
- Kalınlık: 8,1 mm
Casper Via X30 Plus İncelemesi: Temassız Ödeme Yapabiliyor!
Temassız ödeme desteği sayesinde kredi kartı taşınmasına gerek bırakmayan Casper Via X30 Plus şık tasarımıyla da ön plana çıkıyor.
Casper VIA M30 Plus Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel
- Ekran Parlaklığı: 450 nit
- İşlemci: MediaTek G25
- RAM: 4 GB + 4 GB Sanal RAM
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 128 GB
- Arka Kamera Video Kaydı: 13 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
Casper VIA F30 Plus Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel
- Ekran Parlaklığı: 400 nit
- İşlemci: Unisoc T606
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 8 GB + 4 GB Sanal RAM
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
Casper VIA X30 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 1080 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- Ekran Parlaklığı: 550 nit
- İşlemci: Mediatek Helio G99
- RAM: 8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- NFC: Var
- Batarya Kapasitesi: 4600 mAh
- Kablolu Şarj: 30W
Casper VIA F30 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel
- Ekran Parlaklığı: 400 nit
- İşlemci: Unisoc T606
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 4 GB + 4 GB Sanal RAM
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
Casper VIA E30 Plus Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,52 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel
- İşlemci: MediaTek Helio G35
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 16 MP + 5 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
Bu yazıda en iyi Casper telefonlar listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı Casper telefon modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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