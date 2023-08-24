En İyi Casper Telefonlar - 2023

2023 yılında satın alınabilecek en iyi Casper telefonlar hangileri sorusunun cevabını merak eden kişiler için birbirinden başarılı telefon modellerinin yer aldığı bir liste hazırladık. Peki, Casper tarafından üretilen en iyi modeller hangileri?

Casper marka akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi, hangi telefonu modelini almalıyım sorusunun cevabını arıyor. Eğer Casper tarafından üretilen telefon satın almak istiyorsanız rehberimizde yer alan listeyi inceleyebilirsiniz.

En İyi Casper Telefonlar Listesi

Casper Via X30 Plus

Casper VIA M30 Plus

Casper VIA F30 Plus

Casper VIA X30

Casper VIA F30

Casper VIA E30 Plus

En iyi Casper telefonlar listesi hazırladık. Listede yer alan akıllı telefon modellerinin özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Casper Via X30 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Çözünürlüğü : 2400 x 1080 piksel

: 2400 x 1080 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz Ekran Parlaklığı : 550 nit

: 550 nit Ekran Gövde Oranı : 20:9

: 20:9 İşlemci : Mediatek Helio G99

: Mediatek Helio G99 RAM : 8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM

: 8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 8 MP + 2 MP

: 50 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP NFC : Var

: Var Batarya Kapasitesi : 4600 mAh

: 4600 mAh Kablolu Şarj : 30W

: 30W Yazılım : Android 12

: Android 12 Kalınlık: 8,1 mm

Casper VIA M30 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Çözünürlüğü : 1600 x 720 piksel

: 1600 x 720 piksel Ekran Parlaklığı : 450 nit

: 450 nit İşlemci : MediaTek G25

: MediaTek G25 RAM : 4 GB + 4 GB Sanal RAM

: 4 GB + 4 GB Sanal RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera: 128 GB

128 GB Arka Kamera Video Kaydı : 13 MP + 2 MP

: 13 MP + 2 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

Casper VIA F30 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Çözünürlüğü : 1600 x 720 piksel

: 1600 x 720 piksel Ekran Parlaklığı : 400 nit

: 400 nit İşlemci : Unisoc T606

: Unisoc T606 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 8 GB + 4 GB Sanal RAM

: 8 GB + 4 GB Sanal RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

Casper VIA X30 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Çözünürlüğü : 2400 x 1080 piksel

: 2400 x 1080 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz Ekran Parlaklığı : 550 nit

: 550 nit İşlemci : Mediatek Helio G99

: Mediatek Helio G99 RAM : 8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM

: 8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 50 MP + 8 MP + 2 MP

: 50 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP NFC : Var

: Var Batarya Kapasitesi : 4600 mAh

: 4600 mAh Kablolu Şarj: 30W

Casper VIA F30 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Çözünürlüğü : 1600 x 720 piksel

: 1600 x 720 piksel Ekran Parlaklığı : 400 nit

: 400 nit İşlemci : Unisoc T606

: Unisoc T606 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 4 GB + 4 GB Sanal RAM

: 4 GB + 4 GB Sanal RAM Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

Casper VIA E30 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,52 inç

: 6,52 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Çözünürlüğü : 1600 x 720 piksel

: 1600 x 720 piksel İşlemci : MediaTek Helio G35

: MediaTek Helio G35 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 16 MP + 5 MP + 2 MP

: 16 MP + 5 MP + 2 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

Bu yazıda en iyi Casper telefonlar listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı Casper telefon modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.