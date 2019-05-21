Facebook Hesabını Dondurunca Neler Olur?

Facebook son yıllarda çeşitli skandallar ile gündeme geldi ve kullanıcılar, Facebook’un güvenli olmadığı kanısına vardı. Facebook hakkında ortaya çıkan haberler, #DeleteFacebook kampanyasını doğurdu. Bütün bunlar yüzünden Facebook hesabınızı silmeye karar vermiş olabilirsiniz.

Facebook hesabını silmenin dışında bir seçeneğinizin daha olduğunu biliyor muydunuz? Facebook hesabınızı silmek yerine, hesabınızı dondurabilirsiniz. Bu yazıda, Facebook hesabını dondurmak ile ilgili gerçekleri öğreneceksiniz.

Facebook Hesabını Silmek ile Facebook Hesabını Dondurmak Arasındaki Fark

Öncelikle, Facebook hesabını silmek ile Facebook hesabını dondurmak arasında fark olduğunu bir açıklığa kavuşturmamız gerekir.

Facebook hesabını dondurmak, Facebook’tan sonsuza dek ayrılmak istediklerinden emin olmayan insanlar içindir. Sadece bir süreliğine uzak durmak istiyorsanız veyahut ileride tekrar dönebileceğinizi düşünüyorsanız, hesabınızı dondurmak en iyi seçenektir. Bunun dışında, hesabını dondurmak yerine, Facebook’u kullanmamaya (ne kadar mümkün olabilirse) özen gösterebilirsiniz.

Facebook hesabının silinmesi, geri dönüşü olmayan bir işlemdir ve asla hafife alınmamalıdır. Facebook’u silmemek için birçok nedeninizin olabileceğini unutmamalısınız. Hesabınızı silerseniz ileride tekrardan hesabınıza kavuşamaz, verilerinizin hala sağlam olmasını bekleyemezsiniz.

Facebook Hesabımı Dondurunca İnsanlar Beni Arayabilir mi?

Elbette ki sizi arama motorunda arayabilirler ancak arama sonuçlarında sizin profilinize yer verilmeyecektir. Kişi, profilinize bağlantı aracılığı ile ulaşmayı denediğinde ise önüne bir hata sayfası çıkacaktır. Aynı şekilde, Facebook hesabınızı sildiğinizde de kimse sizi bulamayacaktır.

Facebook Hesabımı Dondurunca Yorumlarım Kaybolur mu?

Hesabınızı dondurduğunuz zaman kimse profilinize ve paylaşımlarınıza ulaşamaz fakat bu, başkalarının paylaşımlarına yaptığınız yorumların da görünmeyeceği anlamına gelmez.

Facebook anılara takıntılı durumda. Size nostaliji yaptırmaktan ve sosyal medyayı ne kadar süre boyunca kullandığınızı hatırlatmaktan hoşlanıyor. Yorumlarınızın kaybolmama nedeni de budur. İsminiz düz metin olarak görünecek, profilinize yönlendiren bağlantı olmayacaktır. Profil fotoğrafınız da varsayılan bir simgeyle değiştirilecektir.

Hesabınızı tekrar aktifleştirdiğiniz zaman bu yorumlar eskiden olduğu gibi görünmeye devam edecektir.

Facebook Hesabı Dondurulduğunda Messenger'ı Kullanmaya Devam Edebilir miyim?

Facebook’u dondurduğunuzda Messenger uygulamasını da kullanamayacağınızdan endişeleniyor olabilirsiniz. Her iki uygulama da aynı şirkete ait olduğundan bunu düşünmeniz gayet normaldir. Ancak endişelenmenize hiç gerek yok çünkü Facebook hesabınızı dondurduğunuzda Messenger uygulamasını kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Hesabınızı dondurduğunuzda Messenger’ı da devre dışı bırakmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Eğer hayır derseniz, Messenger uygulamasını kullanmaya devam edebilirsiniz.

Etiketlendiğim Fotoğraflara Hesabımı Dondurunca Ne Olur?

Facebook, verilerinizi olası geri dönüşünüz nedeniyle sakladığı için fotoğraflardaki etiketler de kalmaya devam edecektir. Fotoğraflardaki etiketlerdeki bağlantı kaldırılacak ve düz metin halini alacaktır.

Facebook hesabını sildiğinizde de aynısı geçerlidir. Etiketler düz metin halini alacak ve profilinize yönlendiren bağlantı ortadan kaldırılacaktır.

Facebook Hesabı Dondurulmalı mı? yoksa Tamamen mi Silinmeli?

Hala bunu düşünüyorsanız, Facebook hesabınızı silip silmeme konusunda kararsızsınız demektir. İleride pişman olmamanız için ilkini seçmenizi tavsiye ederiz. Bir gün olur da geri dönme kararı verirseniz, verilerinize tekrar bıraktığınız yerden ulaşabilirsiniz.