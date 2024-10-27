Yeni Fiat 600 Özellikleri ve Fiyatı

Torino merkezli otomobil üreticisi Fiat tarafından 23 Ekim’de bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikte B-SUV segmentindeki model Fiat 600 Türkiye pazarına giriş yaptı. Yeni Fiat 600 hem tasarımı hem de gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor. Biz de sizlere Fiat 600 özellikleri ve fiyatından bahsedeceğiz.

Yeni Fiat 600 Özellikleri

Fiat 600, 600 Hybrid ve 600e versiyonlarından oluşuyor. Her iki versiyonda yakınlık sensörlü anahtarsız giriş yer alıyor. Bu özellik sayesinde otomobilin bagaj ve kapısının açık unutulma durumu söz konusu olmuyor.

Fiat 600 Hybrid ve 600e versiyonlarında yer alan diğer özelliklerse şunlardır;

360° park sensörleri

180° geri dönüş kamerası

Otomatik klima

Eller serbest elektrikli bagaj kapağı

Navigasyon

Karanlık ve yağmur sensörü

Android Auto

Kablosuz CarPlay

6 hoparlörlü bir adet ses sistemi

10,25 inçlik bilgi-eğlence güvenlik ekranı

7 inç dijital gösterge ekranı

LED arka farlar

Piyano tipli vites düğmeleri

18 inç elmas kesim alaşım jantlar

3 farklı sürüş modu (Sport, Normal ve Eko)

10 inç dokunmak tablet

İki versiyonun güvenliği, seviye 2 otonom sürüş destek sistemleriyle destekleniyor. Yeni Fiat 600 modelinde yer alan güvenlik sistemleri şöyle sıralanabilir;

Kör Nokta Asistanı

Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi (ACC)

Star & Stop

Sürücü Yorgunluk Algılama

Akıllı Hız Yardımcısı

Otomatik Acil Durum Freni

Elektrikli Park Freni

Fiat tarafından yapılan açıklamaya göre araç sahipleri, radyo ambiyansı ve ortam ışığı için 8 farklı renk seçme imkanına sahip. Toplamda 64 farklı renk kombinasyonu var. Fiat’a ait monogramlı fildişi deri koltuklar ve Connect teknolojisi de yeni modelde yer alıyor. Fiat Connect teknolojisi sayesinde sürücüler, ihtiyaç duydukları tüm teknolojilere ulaşabiliyor. Fiat Connect teknolojisi, sürücülerin dikkatinin dağılmasını engelleyen dokunmatik ekran sistemlerinden oluşuyor.

Fiat Connect; net ekran, sesle etkinleştiren direksiyon simidi kontrolleri ve dokunmatik ekran gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Aynı zamanda Fiat 600’ün FIAT monogramlı fildişi koltuklarıysa 3 kademeli ısıtma özelliklidir.

Yeni Fiat 600 Hybrid modeli, Mild-Hybrid (MHEV) 136 beygir 1.2 litrelik üç silindirli benzinli motordan oluşuyor. Bu motor; 6 ileri eDCT çift kavramalı otomatik şanzıman, 48V lityum iyon batarya 21 kW elektrikli motorla çalışıyor. Toplam 230 Nm tork sunan önden çekişli Fiat 600 Hybrid, 0-100 km/s hızı 8,5 saniyede tamamlıyor. 200km/s’de son hıza çıkıyor. Model, ortalama 4,8 I/100 km yakıt tüketiyor. Yeni Fiat 600 Hybrid’in CO2 emisyonuysa 109 g/km’dir.

Yeni Fiat 600e versiyonuysa tamamen elektriklidir. Fiat 600e, 115 kW (156 hp) güçte motorla satışa çıktı. Versiyonun 54 kWh kapasiteli bataryası, şehir içi sürüşlerde 591 km ve WLTP karma döngüsündeyse 406 km’lik menzil sunuyor. DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya 30 dakikada %80 doluyor. Fiat 600e’nin bataryası, 11 kW AC şarj cihazıyla 6 saatte tam doluyor.

Yeni Fiat 600 donanım seçenekleriyse şöyle ifade edilebilir:

La Prima donanım seviyesi;

Deri döşemeler

Fildişi iç mekan

64 renkli ambiyans aydınlatması

Elektrikli bagaj kapağı

Isıtmalı ön koltuklar

Elektrikli ve masaj özellikli sürücü koltuğu

Urban donanım seviyesi;

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

Full LED farlar

Kör nokta algılama sistemi

Elektrikli katlanabilir yan aynalar

7 inç dijital gösterge

10 inç multimedya ekranı

LED arka lambalar

Yeni Fiat 600 Fiyatı

Türkiye pazarında önemli bir yer edinmeyi hedefleyen Fiat 600’in fiyat seçenekleri şu şekildedir;

Fiat 600e BEV La Prima: 1.389.900 TL

Fiat 600 MHEV Urban:1.489.900 TL

Yalnız Fiat 600 MHEV Urban kasım ayı itibariyle satışa sunulacak.