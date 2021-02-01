Fotoğraf Makinesi mi Akıllı Telefon mu? Hangisini Tercih Etmelisiniz?

2021 yılına girdiğimiz şu günlerde kompakt kamera pazarı hala canlı bir yapıya sahip gibi gözüküyor. Öte taraftan bir zamanlar olduğundan önemli ölçüde daha farklı. Nitekim hemen herkesin sahip olduğu akıllı telefonlar, en az profesyonel kameralar kadar başarılı görüntüler yakalayabiliyor. Hatta işin içine yazılımın sokulması, bazen bu deneyimi çok daha ileriye taşıyor. Bu yazımızda fotoğraf makinesi vs akıllı telefon kıyaslaması ile karşınızdayız.

Dünya genelindeki profesyonel kamera satışları uzun bir süredir istikrarlı şekilde düşüş eğilimi gösteriyor. Nitekim akıllı telefonlar pek çok insan için fotoğraf makinesi görevi gördüğünden, bu pek de şaşırtıcı sayılmaz. Peki ama bu noktaya nasıl geldik ve kompakt kamera pazarı daha ne kadar yıpranabilir?

Ya da daha basitçe soralım: Günümüzde profesyonel kamera seçmek için bir neden kaldı mı?

Fotoğraf Makinesi vs Akıllı Telefon: Hangisini Satın Almalısınız?

Diyelim ki fotoğraf çekmekten zevk alıyorsunuz ve bu hobinizi bir adım ileriye taşımak istediniz. Elinizde bir miktar para var ve bu parayı ya profesyonel kameraya harcayacaksınız ya da akıllı telefonunuzu daha üst model bir cihazla değiştireceksiniz. Hangisinin doğru olduğundan emin olmayabilirsiniz.

Bu normal.

Son on yıl içerisinde akıllı telefonlardaki kamera donanımları ciddi anlamda değişti ve işin içerisine yapay zeka desteği girdi. Nitekim sensörler ve lensler, birbirini izleyen akıllı telefon modelleri ile daha da gelişti ve piksel sayısı artarken, diyafram açıklığı da önemli ölçüde genişledi. Ayrıca nispeten küçük sensörlerini kullanmanın yarattığı zorlukları aşabilmek için hesaplamalı fotoğrafçılıktan yararlanıldı.

Bunları zaten biliyorsunuz çünkü üreticiler, yeni modellerini pazarlamak için bu detayları orada burada anlatmaktan çekinmedi.

Fotoğraf Makinelerinin Akıllı Telefonlardan İyi Olduğu Alanlar!

Her zaman yanınızda olmalarından ötürü akıllı telefonlar büyük bir avantaja sahip. Yine de bu cihazlar kamera pazarını yeniden şekillendirmek konusunda ne kadar ileriye gidebilir? Şimdi, profesyonel kameraların akıllı telefonlara nazaran daha iyi oldukları alanlara değinelim.

1- Yazılım ve Fizik

Evet, akıllı telefon kameraları ve hesaplamalı fotoğrafçılık performanslı işler sunuyor. Nitekim çoğu cihaz yazılım ve yapay zekadan da destek alıyor. Öte taraftan dijital hileler ve manipülasyonlar, ışıktan ve fizikten yararlanmak konusunda o kadar da başarılı değil.

Çoğu akıllı telefon, tam çerçeve yaklaşık 28 mm görüş alanına sahip lensleri kullanır. Bazılarının biraz daha geniş, genellikle yaklaşık 15 mm ikinci lensleri vardır. Üst düzey modellerde ise kabaca 50 mm lense sahip olan telefoto lense denk gelebilirsiniz.

Neredeyse tüm akıllı telefon kameraları, tek bir diyafram değerinde takılı kalır. Bu da size temel bir pozlama öğresi üzerinde sınırlı bir kontrol sunar.

2- Ön Plan Bulanıklığı

Harhangi bir akıllı telefon, çiçek fotoğrafı çekebilir. Bununla birlikte akıllı telefonlar bir şeyden yoksundur:

Ön plan bulanıklığı.

Akıllı telefonlar sözde portre tarzı fotoğrafçılıkta uzun bir yol kat etti. Bu, arka planı bulanıklaştırmak için kullanılan bir teknik.

Ama ön planı değil.

Bu, akıllı telefon kameralarının eksik kaldığı deneyimlerden birisi. Örneğin çiçeğin önündeki bir yaprağı kadraja dahil etmek istediğinizde yaprağa odak yapıldığını ve çiçeğin bulanık hale geleceğini göreceksiniz. Öte taraftan evet, istediğiniz şey bu değildi.

3- Portre Modu

Hemen üstteki maddede de söyledik, akıllı telefonlar portre modunda uzun bir yol kat etti. Aslında pek çok kişi akıllı telefonlar ya da profesyonel kameralar ile çekilen portre görüntülerin arasındaki farkları bile anlayamıyor çünkü farklar çoğu zaman detaylarda gizleniyor.

Önümüzdeki yıllarda akıllı telefonların bu konuda çok daha başarılı olabileceğini düşünebiliriz. Şimdilik, ve öngördüğümüz yakın gelecekte ise profesyonel kameralar daha iyidir. Bu noktada yazılım, yapay zeka ve hesaplama gücü çok şey yapabilir ancak iyi bir lens ve fiziğe karşı çaresizdirler.

Her halükarda akıllı telefon kameraları gündelik kullanıcılar için biçilmiş kaftandır. Zaman içerisinde önemli bir gelişim elde ettiler ve önümüzdeki yıllarda daha başarılı olmaya da devam edecekler. Tüm eksikliklerine rağmen harika fotoğraflar çekebilir, ağzımızı açık bırakacak kareler yakalayabilirler.

Yine de yapabilecekleri şeylerin sınırları var ve bazı deneyimleri hala sunamıyorlar.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefonlar yakın gelecekte profesyonel kameraların yerini alabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.