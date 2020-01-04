Bir fotoğrafı paylaşmadan önce fotoğrafın bir bölümü bulanıklaştırmanız veya pikselleştirmeniz gerekebilir. Bu fotoğraflar ister hassas içerikli fotoğraflar olsun ister görünmemesini istemediğiniz insanları ya da fotoğrafta görünmek istemeyen insanları içersin, fotoğrafları en basit şekilde bulanıklaştırabilir ya da pikselleştirebilirsiniz.

Bu yazıda, fotoğrafları en basit şekilde pikselleştirme ve bulanıklaştırma yollarını öğreneceksiniz.

Tüm Görüntüyü Pikselleştirme veya Bulanıklaştırma

Bir fotoğrafın tamamını piksel ya da bulanık hâle getirmek için LunaPic’i kullanabilirsiniz. Bu özellikleri Adjust bölümünden bulabilirsiniz.

Fotoğrafınızı bir URL olarak belirtebilir ya da bilgisayarınızdaki bir fotoğrafı yükleyebilirsiniz. Fotoğrafınızı seçtikten sonra önünüze ikinci aşama, bulanıklaştırma ya da pikselleştirme bölümü gelecektir.

Fotoğrafın tamamını piksel hâle getirmek için Adjust > Pixelate yolunu takip edin. Önünüze gelen sayfada Pixel Size değerini istediğiniz kadar çoğaltabilir ya da azaltabilirsiniz. Fotoğrafın tamamını bulanık hâle getirmek için Adjust > Blur yolunu takip edin. Bu bölümde, sol kısım bulanıklığı artırırken sağ kısım ise fotoğrafı daha keskin hâle getirir.

İstediğiniz sonuçları aldıktan sonra fotoğrafın altında bulunan “Save” yazısına tıklayarak fotoğrafın son hâlini doğrudan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

LunaPic, bir fotoğrafı bulanık ya da piksel hâle getirmekten çok daha işlev üstleniyor. Photoshop kadar ileri seviye bir fotoğraf düzenleme aracı olduğu söylenemez ancak basit işleriniz için tarayıcı üzerinden bir fotoğrafı en kaliteli şekilde düzenlemenizi sağlar.

LunaPic’e yüklenen görüntüler geçici olarak önbelleğe alınır ve sunucularda saklanır. Düzenlemeniz bittiğinde fotoğraf otomatik olarak silinir.

Fotoğrafın Bir Bölümünü Pikselleştirme ya da Bulanıklaştırma

Çeşitli nedenlerden ötürü bir fotoğrafın belli bir bölümünü bulanıklaştırmak ya da pikselleştirmek zorunda olabilirsiniz. Bu, ekran görüntüsünde yer alan bir kişisel ya da hassas bilgi de olabilir. Facepixelizer, bulanıklaştırılacak ya da piksellenecek yüzleri otomatik olarak algılayabilir ve bu yüzleri isteğinize bağlı olarak piksel veya bulanık hâle getirir. Bunun dışında, fotoğrafları manuel olarak bulanıklaştırabilme ve pikselleştrebilme gibi bir seçeneğiniz de bulunuyor.

Fotoğrafı yüklemek için “Drop Image Files Here” bölümüne bilgisayarınızda yer alan bir fotoğrafı sürüklemeniz gerekir. Fotoğrafı sürükledikten sonra ne yapacağınıza karar vermelisiniz. Fotoğrafı otomatik olarak bulanıklaştırmak ya da pikselleştirmek istiyorsanız yüz tespitinde neler olacağına “Face Detection” kısmında karar vermelisiniz. Fotoğrafı piksel hâle getirmek için “Pixelize” butonuna, bulanık hâle getirmek için ise “Blur” butonuna tıklamalısınız.

Fotoğraftaki yüzlerin otomatik olarak pikselleştirilmesi ya da bulanıklaştırılması için “Auto” seçeneğini, manuel olarak pikselleştirmek ya da bulanıklaştırmak için ise “Manual” seçeneğini işaretlemelisiniz. Manuel olarak seçtiğiniz kısımların bulanıklaştırılması için “Blur” seçeneğini, pikselleştirilmesi için “Pixelize” seçeneğini işaretlemelisiniz. “Size” bölümünden ne kadar etkili olabileceğini ayarlayabilirsiniz.

İşleminiz bittikten sonra “Save Image” butonuna basarak fotoğrafın son hâlini cihazınıza indirebilirsiniz. Fotoğrafı eski hâline çevirmek için “Save Image” butonunun yanında yer alan “Revert” isimli turuncu butona basarak ayarları sıfırlayabilir, fotoğrafı ilk hâline döndürebilirsiniz.