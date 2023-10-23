Garmin Pay Nedir? Türkiye'de Kullanılıyor mu?

Garmin markalı akıllı saatlerde dijital bir cüzdan olarak kullanabileceğiniz "Garmin Pay" özelliği bulunuyor. Bu cüzdan günlük hayatta nakit para ve kredi kartı taşıma gerekliliğini ortadan kaldırarak ödemelerinizi sahip olduğunuz Garmin akıllı saatler aracılığıyla kolaylıkla yapmanızı sağlıyor.

Türkiye'de bu tarz ödeme yöntemlerinin birçoğu kullanılamıyor. Garmin akıllı saat kullanıcıları ise Türkiye'de Garmin Pay özelliğinin kullanılabilir olup olmadığını merak ediyor.

Bu yazımızda Garmin Pay hakkındaki detayları ve bu yöntemin Türkiye'de aktif olup olmadığını detaylı bir şekilde ele alıyoruz. İşte, Garmin'in hayatınızı kolaylaştıran ödeme çözümleri hakkında Türkiye'deki kullanıcıların en çok merak ettiği detaylar!

Garmin Pay Nedir?

Günlük hayatta yapacağınız harcamaları pratik bir şekilde yönetmenizi sağlayan ve üstünüzde taşıdığınız elektronik bir cihaz üzerinden tüm ödemelerinizi gerçekleştirmenize yarayan bir ödeme sistemi olarak biliniyor.

Garmin akıllı saatlerin bazı modellerinde bulunan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Bu özellik sayesinde yurtdışında birçok kullanıcı kredi kartı ve banka kartını Garmin Pay hesabına kaydederek dijital bir cüzdan oluşturabiliyor.

Restoran, cafe, otel, mağaza, benzin istasyonu gibi günlük hayatta sıkça harcama yapılan noktalarda nakit para ve banka kartlarına ihtiyaç duymadan temassız bir şekilde akıllı saat ile ödeme yapılabiliyor.

Garmin Pay ile ödeme yaparken tek yapmanız gereken şey temassız ödeme noktasına cihazınızı yaklaştırmak oluyor.

Kısa veya uzun mesafeli seyahatlerde, spor yaparken veya aktif hareket halindeyken alışverişlerinizi oldukça kolaylaştıran bu yöntem bazı ülkelerde halen kullanılamıyor.

Garmin Pay Türkiye'de Kullanılır Mı?

Garmin Pay'in kullanılabildiği ülkeler arasında şu an için malesef Türkiye yer almıyor. Türkiye'deki Garmin markalı akıllı saat kullanıcıları bu özelliğin ülkemize gelmesini dört gözle bekliyor.

Bu ödeme sistemi destekleyen ülkelerde markanın Forerunner, Fenix, Vivoactive gibi popüler serilerinde yer alan birçok akıllı saat modelinde Garmin Pay özelliğini kullanmak mümkün.

Bunun yanında Venu ve Approach serisindeki bazı modeller de Garmin Pay'i destekliyor.Şu an için Garmin Pay'in kullanılamadığı ülkelerden bazıları gelecekte bu özelliği destekleyebilir.

Dolayısıyla Garmin kullanıcılarının Garmin Pay'den ümitlerini kesmeyip konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmesinde fayda var. Biz de sizler için bir gelişme olduğu zaman mutlaka paylaşıyor olacağız.