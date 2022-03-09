Kimilerine Göre En Büyük Satranç Şampiyonu Olan Garry Kasparov Kimdir?

Garry Kasparov kimdir? Çok sayıda kişi tarafından Garry Kasparov hayatı merak ediliyor. Satrançta oldukça büyük bir başarı elde eden Kasparov’un kariyerini siz de merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

Yüz yıllar öncesine dayanan Satranç, doğru stratejilerin oldukça önemli olduğu bir düşünme sanatı. Karşı tarafın hamlelerini tahmin edip ona göre hamlede bulunmanız gereken satrançta bu zamana kadar birçok kişi büyük başarı elde etti. Garry Kasparov da bu kişiler arasında yer alıyor.

Garry Kasparov Kimdir?

Garry Kasparov, 1985 ile 2000 seneleri arasında dünya şampiyonu olan satranç büyükustası. Büyükusta, FIDE (Dünya Satranç Federasyonu) tarafından satranç konusunda oldukça güçlü olan oyunculara verilen bir unvan.

1985 yılında Anatoli Karpov’u yenerek dünya şampiyonu unvanına sahip olmayı başaran Kasparov, 2000 yılında düzenlenen bir müsabakada Vladimir Kramnik’e yenildi ve böylece unvanı Kramnik’e devretti.

Karpov’un 1999 yılında FIDA Rating listesinde ulaştığı 2851 ELO puanını sadece Magnus Carlsen geçti. 2005 yılında bir daha satranç turnuvalarına katılmayacağını duyuran Karpov, gelmiş geçmiş en başarılı satranç oyuncusu olarak nitelendiriliyor.

Garry Kasparov Hayatı

Kasparov, 1963 yılında Bakü şehrinde doğdu. Mihail Botvinnik’in satranç okulunda eğitim alan Kasparov, satranç alanında ilk başarısını 13 yaşında elde etti. Başarılı oyuncu, 1976 senesinde Tiflis’te düzenlenen Sovyet Küçükler Şampiyonası’nı 9 üzerinden 7 puan alarak kazandı. Bir sonraki yıl başarısını tekrarlayan Kasparov, bu kez 9 üzerinden 8,5 puan almayı başardı.

1978 yılında Minsk’te düzenlenen Sokolski Memorial Turnuvası’na davet edilmeden katılan Kasparov, turnuvayı birinci olarak tamamladı ve "usta" unvanının sahibi oldu. Bu turnuva, Kasparov için çok büyük bir öneme sahip çünkü söz konusu turnuva sayesinde satrancı bir meslek olarak seçti.

Banya Luka’da düzenlenen büyükustalar turnuvasına katılan Kasparov, bu turnuvada 2595 puan alarak büyük bir başarının altına imza attı. Kasparov böylece üst düzey oyuncuların arasına girmeyi başardı.

Başarı üstüne başarı elde eden Kasparov, 1980 yılında Dortmund’da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası’nı da kazandı. Anatoli Karpov isimli dünya şampiyonu ile mücadele etmek için kollarını sıvayan Kasparov, dünya şampiyonu ile eşleşebilmesi için ilk önce adaylar turnuvasını başarılı şekilde tamamlaması gerekliydi.

Gerekli şartı yerine getiren Kasparov, 1984 yılında Anatoli Karpov ile karşılaştı. Mücadelede 6 galibiyet sayısına erişen şampiyon olacaktı. İlk 6 maçta 4 galibiyet alarak 4-0'lık skor elde eden Karpov’un mücadelenin kazananı olabilmesi için sadece iki oyun daha alması gerekiyordu.

Maçı kazanmak için oldukça büyük bir çaba sarf eden iki ismin mücadelesinde üst üste 17 maç berabere sona erdi. 17 beraberliğin ardından Karpov, bir maç daha kazandı. Böylelikle skor 5-0 oldu. Karpov’un maçın kazananı olabilmesi için sadece bir maçı daha kazanması yeterliydi.

Skorun 5-0'a ulaşmasının ardından 32 maç daha berabere sona erdi. 32 adet berabere biten maçın ardından Kasparov sonunda ilk maçını kazandı ve skor tablosu 5-1 oldu. Kasparov, üst üste galibiyetler almaya başladı ve skor 5-3'e yükseldi.

Maç sırasında 10 kilogram kilo verdiği iddia edilen Karpov, birçok kez hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu pek iyi olmayan Karpov, doktorların maça devam edemeyeceğini söylemesine rağmen devam etmek istiyordu.

FIDE Başkanı Florencio Campomanes, maçın uzunluğu sebebi ile iki oyuncunun da sağlık durumu kötüye gittiğinden ötürü maçı iptal etti. Campomanes, yeni maçın birkaç ay sonra düzenleneceğini duyurdu. Bu durum, bir ilk olarak tarihe geçti.

Kasparov ile Karpov 1985 yılında ikinci kez karşı karşıya geldi. 12,5 puanı elde eden ilk oyuncu, mücadelenin kazananı olacaktı. Berabere bitmesi durumunda ise Karpov unvanını korumaya devam edecekti.

İlk maçı bu kez Kasparov kazandı ve skor tablosu 1-0 yaptı. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede skor tablosunda Karpov 2-3 öne geçti fakat bu pek uzun sürmedi çünkü Kasparov, skor tablosunu 12-11 yaptı. Karpov’un unvanını koruyabilmesi için sadece bir maç kazanması yeterliydi.

Otuz altıncı hamlede oldukça kritik bir hata yapan Karpov, maçı kaybetti. Böylelikle Kasparov maçı 13-11 skor ile kazandı. Karpov ise yıllardır devam ettirdiği Dünya Şampiyonluğu unvanını kaybetti. Kasparov, 1986 yılında düzenlenen iki müsabakada da Karpov’u yenmeyi başardı.

Garry Kasparov, 2000 yılında FIDA’den ayrı olarak düzenlenen Brain Games tarafından düzenlenen müsabakada Vladimir Kramnik’e yenildi. Linares turnuvasını birinci olarak tamamlayan Kasparov, 10 Mart 2005 tarihinde satrancı bıraktığını ve artık turnuvalara katılmayacağını duyurdu.