Huawei Cihazlarda Google Hizmetlerini Çalıştıran GBox Nasıl Kullanılır?

Huawei marka akıllı telefon ve tabletlerde Google hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan GBox isimli bir yazılım bulunuyor. Bu yazılım sayesinde kullanım deneyimi olumsuz etkilenmeden YouTube, Gmail ve diğer uygulamalara kolayca erişilebiliyor. Peki, GBox nasıl kullanılır?

GBox'a geçmeden önce Huawei uygulama mağazası AppGallery'den bahsetmek gerekiyor. AppGallery'de başta banka uygulamaları olmak üzere Türkiye'deki alışveriş ve seyahat dahil çeşitli kategorilerdeki en popüler uygulamalar bulunuyor.

Huawei şirketinin resmî mağazası çok kolay bir kullanıma sahip olduğundan ötürü herhangi bir zorluk yaşanmadan hesaba giriş yapılıp kütüphanede yer alan uygulamalara ve oyunlara erişilebiliyor. Mağazada yer alan uygulamaların ve oyunların resmî olarak yayımlandığını da belirtelim.

Günümüzde internette en fazla zaman geçirilen WhatsApp, Facebook, Instagram, Spotify ve Netflix gibi uygulamalar doğrudan AppGallery üzerinden indirilebiliyor ve yüklenebiliyor. Yükleme işlemi hızlıca tamamlandıktan sonra uygulamalar kullanılabiliyor.

AppGallery'den güncelleme işlemi de pratik şekilde gerçekleştirilebiliyor. Yeni sürümü yayımlanmış uygulamanın veya oyunun resmî mağaza üzerinden kolayca güncellenebilmesi, kullanıcılara önemli bir avantaj sağlıyor.

Akıllı telefona ve tablete indirilen uygulamalar ve oyunlar stabil şekilde çalışıyor. Bu da örneğin bir uygulama kullanılırken problem yaşanmamasını sağlayarak kullanım deneyimini doğrudan olumlu yönde etkiliyor.

En popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ta cihazlar arasında kayıpsız veri transferi yapılabiliyor. Bunun için Phone Clone veya mesajlaşma uygulamasının sunduğu özellik tercih edilebiliyor.

Huawei tarafından sunulan Phone Clone uygulaması hem iOS hem de Android cihazlar ile uyumludur. Ücretsiz indirilebilen uygulama aracılığıyla veri transferi için Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç yok. Sadece QR kodu okutularak veya telefonun kişisel erişim noktasına bağlanılarak aktarma sürecine geçilebiliyor.

Dakikada 1 GB'a kadar aktarım hızına ulaşabilen Phone Clone sayesinde video, rehber, fotoğraf ve diğer dosyalar, yeni alınan akıllı telefona aktarılabiliyor. Aktarım sürecinin güvenli şekilde gerçekleştiğini de belirtmek gerekiyor.

Huawei marka akıllı telefonlara geçişlerde bulut depolama hizmeti Huawei Cloud/Drive, önemli bir avantaj sağlıyor. Bulut depolama hizmeti, cihazlar arasında senkronizasyon özelliği sunuyor. Bu, zamandan önemli ölçüde tasarruf edilmesine yardımcı oluyor.

Doğrudan şifreli bulut deposunda güvenli şekilde sakladığınız dosyalarınıza Huawei Cloud/Drive üzerinden istediğiniz zaman istediğiniz dosyaya kolayca ulaşabilirsiniz. Bu işlem için yalnızca birkaç adım uygulamak yeterli oluyor.

GBox Nedir?

GBox, Huawei marka akıllı telefon ve tabletlerde Google uygulamalarının stabil ve akıcı şekilde çalışmasını sağlayan üçüncü taraf bir araçtır. GSpace yazılımına kıyasla çok daha stabil bir kullanım deneyimi sunan GBox, reklamsızdır.

Popüler üçüncü taraf aracın herhangi bir reklam içermemesi ve akıcı olarak kullanılabilmesi, deneyimi doğrudan olumlu şekilde etkiliyor. Hizmet üzerinden zorluk yaşanmadan uygulamalara ve oyunlara erişilebiliyor.

GBox'ın ayarlarında bulunan "Klon" seçeneği, alternatif kanallar ile yüklenen uygulamalardaki bildirim sorunlarını da ortadan kaldırabiliyor. GBox aracının hiçbir koşulda telefondan veya tabletten kaldırılmaması gerektiğini belirtelim.

Ön tanımlı çalışan uygulamaların listesine aşağıdan göz atabilirsiniz. Liste zaman içerisinde genişleyecektir.

YouTube

Google Haritalar

Google Fotoğraflar

Google Dokümanlar

Dropbox

Google Drive

Microsoft Teams

SoundCloud

Zoom

Google Meet

YouTube Music

Google E-Tablolar

Uber

Airbnb

Yukarıda yer alan liste incelendiğinde de görülebileceği üzere Google ekosistemi olmadan da Huawei marka akıllı telefon ve tablet modellerinde Google'ın Drive, Meet ve e-Tablolar da dahil olmak üzere birçok uygulaması GBox sayesinde sorunsuz şekilde kullanılabiliyor.

Kullanıcının hangi Google hizmetine ihtiyacı olursa olsun, diğer uygulamalar ile uyumlu çalışacak şekilde geliştirilen GBox'tan ilgili uygulamayı yükleyebilir. Bu, Google hesabının kullanıldığı uygulamalarda da büyük kolaylık sağlar.

GBox Nasıl Kullanılır?

AppGallery'e girin.

GBox uygulamasını aratın.

Arama sonuçlarından GBox'ı seçin.

İndirme ve yükleme işlemlerini gerçekleştirin.

Kurulumun ardından pil optimizasyonu ve diğer izinleri verin.

Google hesabınız ile giriş yapın.

GBox'ı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Huawei tarafından üretilen akıllı telefona ya da tablete GBox'ı yükleme işlemi kısa süre içerisinde tamamlanabiliyor. Bunun için AppGallery üzerinden söz konusu üçüncü taraf aracı aratıp indirme işlemini başlatmanız gerekiyor.

İndirme süreci tamamlandıktan sonra yükleme aşamasına geçilecektir. Kurulumun ardından pil optimizasyonu ve diğer izinleri verip Google hesabınıza giriş yaparak GBox'ı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sonuç

Bu rehberde Huawei telefonlarda ve tabletlerde Google hizmetlerinin sorunsuz şekilde çalışmasını sağlayan ve GSpace hizmetine kıyasla daha akıcı bir kullanım deneyimi sunan GBox'a dair merak edilen soruları yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak üçüncü taraf aracı yükleyebilirsiniz.